最愛裝傻！「3生肖」表面很呆 私下其實超精明 第一名行為都是有目的性

所謂傻人有傻福，但有些傻是裝出來的，裡面藏著許多目的與動機，或許是善意，也可能是無意，無論是哪一種，真正的他們其實非常精明，絕非表面上看起來呆呆的，一起來看看是哪幾個生肖具有這種特質。

第三名：兔

和藹可親的兔寶寶，精明靈活，溫和善良，常常能跟人打成一片而沒有距離感，他們不喜歡與人爭執，常常是以和為貴，覺得能夠和樂融融的生活在一起，就是一種幸福，也因為如此，當受到欺負時，兔寶寶大多以忍讓的態度面對，或是以裝傻的方式帶過，看似呆呆的兔寶寶，其實心如明鏡，只是為了盡量避免矛盾衝突，不想產生更多問題罷了，這樣充滿包容力的兔寶寶，實在令人敬佩，所以不要再欺負兔寶寶了，因為兔兔很可愛。

第二名：牛

充滿矜持而又彬彬有禮的牛寶寶，是出了名的缺乏幽默感，跟他們說笑話時，往往反應慢半拍，常常跟不上節奏，但是談到正事時，尤其說到錢，牛寶寶的內心馬上轉為銳利而又火燙，瞬間眼耳鼻舌身五竅全開，精明的一面立即展現，但他們仍會保持溫吞的性情，靜靜的聽取你的意見，吸收你的資訊，腦袋瓜子則是不斷的盤算中，等到有一天，你會發現你的想法已經被牛寶寶所用，甚至是改良後的加強版，所以別小看牛寶寶，他們真的非常精明。

第一名：豬

個性真誠的豬寶寶，常常有多愁善感的表現，既使一片枯葉的飄落，都能帶起豬寶寶熱淚盈眶的情緒，他們待人誠懇，不拘小節，凡事充滿熱情，能夠孜孜不倦的苦幹實幹，如果你以為他們好傻好天真，那就大錯特錯了，在豬寶寶的世界裡，總有自己執著的事物，聰明的豬寶寶知道自己的努力不會白費，他們辛勤努力的一切都是有目的性的，只是你沒有查覺到而已，等到有一天他們突然高高在上的出現在你面前，你就能體悟到什麼是扮豬吃老虎。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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