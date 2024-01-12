最易患選舉症候群三星座 小孟老師：正義感爆棚波及他人

大選倒數一日，明天就是投票日。明晚勢必會有兩組候選人的支持者會感到失落。星座專家小孟老師昨(11)日深夜在臉書PO出最容易罹患選舉症候群的三大星座，包括獅子座、牡羊座及魔羯座均上榜，分別為一至三名；小孟老師並分別給予「放寬心」建議。

小孟老師表示，容易得到選舉症候群的星座，第三名是魔羯座。魔羯座的守護星是土星，意即若支持的候選人沒有當選，魔羯會容易壓抑心情，導致整日悶悶不樂，有時甚至陷入憂鬱、沮喪的狀態，嚴重者還會因此沮喪好幾個月。小孟老師建議魔羯座，若支持的候選人沒有當選，就告訴自己一切都是宇宙的安排，不用過度氣餒。

容易得到選舉症候群的星座，第二名則是牡羊座。因為牡羊座的守護星是火星，若支持的候選人沒有當選的時候，比較容易會對身邊的人不高興，也容易覺得國家將亡了，此時也會有憤怒的狀態。小孟老師建議若支持的候選人沒有當選，就多聽心靈音樂，多去戶外走走，讓自己暫時遠離當選者的資訊，很快就能夠撫平受傷的心靈。

最容易得到選舉症候群的星座則是獅子座。因為獅子座的人比較有正義感，一旦支持的候選人沒有當選，就會想要伸張正義。輕則在網路抒發心情，重者會打電話給親友辱罵自己的憤怒，也會讓周圍的人捲入你的負面情緒。小孟老師建議若支持的候選人沒有當選，要告訴自己，或許老天希望候選人要多加休息，再戰2028。

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