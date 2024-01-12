簡少年農曆12月運勢(下) ／ 雞財運超旺、兩生肖當心變MeToo主角

1月11日開始到2月9日，時序進入農曆12月，「新創圈國師」簡少年分享農曆12月12生肖運勢影片，一一說明每個生肖農曆12月可能遇到的狀況。

農曆12月是乙月，天機星化祿，天梁星化權，紫微星化科，太陰星化忌。

▍生肖馬

命宮：太陰化忌化科，還有天同星，不要玩水，會因為愛情煩惱，也可能跟長輩有關，可能會有Ｍetoo事件，請遠離異性。

夫妻宮：空宮對宮借天機天梁，有很多對象好像乍看可以定下來，但又遇到長輩干涉，讓你猶豫。

財帛宮：空宮，有兩條新的財路，但收穫不多。

疾厄宮：要注意肺、肝臟、骨頭，可能病得很突然，也可能有泌尿系統疾病。建議可以看中醫把脈，及早化解。

官祿宮：天機天梁星，財權雙旺，在這個月會給別人很多建議，也需要多照顧別人，不管正職兼職都有好發展，你可能很累但有收穫。

▍生肖羊

命宮：貪狼化忌正坐，有爛桃花會破財。對宮有擎羊星，代表出外不順，出門玩要當心。桃花爛，但有很多貴人相助，能量不錯。

夫妻宮：桃花爛，但有人緣，會認識很多新朋友，但要注意女生朋友。

財帛宮：吉星很多，有名祿暗祿，錢財上有突破，會有財運新的來源，建議錢賺到要存下來，不要財進又財出。

疾厄宮：空宮，代表沒毛病。對宮有太陽巨門化權，出外要注意喉嚨、心臟、頭部狀態，也要注意視力和牙齒狀況。

官祿宮：紫微七殺，紫微化科，會升官，工作運勢超強。

▍生肖猴

命宮：太陽巨門正坐巨門化權，可能會出國，或是和外商公司有關的運勢，會想要指揮別人工作，容易出現是非，建議要柔軟一點。

夫妻宮：很想控制對方，但對方不受控。可能有外在桃花，私底下的問題被翻出來。

財帛宮：雙祿，財運強盛，但被太陰化忌射到，可能因為異性導致破財。

疾厄宮：注意心臟狀態，建議有空去檢查一下。

官祿宮：空宮有祿存，代表壓力很大，容易有辦公室戀情或新桃花，有兩權，代表管很大，可能升官或被肯定，但農曆15日之後有隱憂。要小心職場桃花，當心Ｍetoo出現。

▍生肖雞

命宮：天相星和火星結構，很多祿能量，財運超旺，資源一直來。

夫妻宮：正坐貪狼化忌武曲，也是桃花破財，會壓抑自己感情，可能會勉強和不喜歡的人保持關係。

財帛宮：天府星，財運強，天馬和天鉞星，財運和遠方、年長女性有關，財來的很間接，可能需要柺很多彎。

疾厄宮：空宮文曲借天機天梁，可能出現心理焦慮，壓力很大，不斷壓抑後產生自律神經失調，或是失眠睡不好。

官祿宮：工作容易中斷，工作上跟異性有關的隱藏問題會爆出來，建議避開異性。

▍生肖狗

命宮：正坐天機天梁化祿化權，本運有財有權，但有太陰化忌射到。

夫妻宮：太陽巨門，因為天機天梁主奔波，有機會認識遠方異性，如果有對象，和另一半可能聚少離多。

財帛宮：另一半或異性會花你的錢，會進財但是會因為一些突然的原因破財。

疾厄宮：天府星代表腸胃，又有天馬星，代表遠行或出差時腸胃不適，要多注意。

官祿宮：空宮借太陽巨門，代表奔波後有權。應該是透過溝通說服，或是給人建議，工作上有升官。

▍生肖豬

命宮：紫微化科七殺正坐，走皇帝運，因為貴人很多，可以說心想事成。

夫妻宮：天相星，桃花很旺，很多人幫助你，甚至會成為你貴人，甚至發展感情誠為好對象。

財帛宮：花錢如流水，可能財散人聚。

疾厄宮：太陰化忌結合天同，要注意腎臟、生殖系統疾病。要注意腎臟膀胱問題，不要憋尿。

官祿宮：工作出現天翻地覆改變，財祿名到齊，工作大有斬獲。

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