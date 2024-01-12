快訊

姊夫變丈夫？21歲妹曬8年前參加姊姊婚禮3人合照羞喊：我們情投意合

中職／去年下半季只應援6場…今傳林襄將離隊 知情人士曝心寒原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

簡少年農曆12月運勢(上)／這些生肖有「桃花劫」 拜託遠離女性

聯合新聞網／ 綜合報導
上班族示意圖。圖片來源/ingimage
上班族示意圖。圖片來源/ingimage

1月11日開始到2月9日，時序進入農曆12月，「新創圈國師」簡少年分享農曆12月12生肖運勢影片，一一說明每個生肖農曆12月可能遇到的狀況。

農曆12月是乙月，天機星化祿，天梁星化權，紫微星化科，太陰星化忌。

▍生肖鼠

命宮：正坐所有桃花星，但雙忌，桃花很強，但建議都不要碰。

夫妻宮：天機天梁容易遇到年長對象，他們可能控制欲很強，且不講道理。

財帛宮：太陽巨門化權，有財的能量，但要避開異性，錢財可能也跟國外有關。

疾厄宮：武曲、貪狼化忌，人可能太累，或是肌肉骨頭拉傷，也可能有肝臟毛病。

官祿宮：有文曲機梁，有很好發揮，但也可能因為異性受影響。斜槓的工作會比本職順利，本職可能很奔波，被強迫做很多事，兼職斜槓發展更好。

編輯推薦

▍生肖牛

命宮：會有桃花劫，遠行後也可能遇到桃花問題。要注意出外可能受傷，容易與人起衝突，出外遊玩也會破財，一切以和為貴。

夫妻宮：看起來貴人很多，會有很多人介紹對象給你，但關係進展較慢，可能想要的得不到，無心插柳反而更容易成功。

財帛宮：有天相星，且雙祿，遠方的投資可能帶財，但受到火鈴影響，雖然有財也燒得很快，貴人很多，要盡量把錢留下來。：

疾厄宮：有太陽巨門星，要注意耳鼻喉科的問題，也可能是心臟、視力出狀況，

官祿宮：有天府星，工作穩定且貴人很多，有機會升官，也會權力增加，有點奔波需要出差，遷移宮有爛桃花，要注意遠方的艷遇。

▍生肖虎

命宮：命宮是空宮，對宮是太陽巨門，會波奔。巨門化權有升官的意思，可能在工作上被賦予更高地位。

夫妻宮：桃花很旺，但都是超級爛桃花，原本在檯面下的感情被掀開來，壓力會很大。

財帛宮：權大於祿，有明祿暗祿，財運很好，有明面上的進帳，也可能長輩會給你一大筆意外錢財。

疾厄宮：天相星能量很猛，要注意腸胃和喉嚨問題。

官祿宮：有明忌暗忌，職場上可能會有年輕女性看你不順眼，建議遠離。但農曆15日之後，情況會更嚴重。

▍生肖兔

命宮：會有男性貴人相助，有天翻地覆收穫。破軍化祿，會做出巨大改變，得到很好的收穫。運勢很旺，但要注意異性帶來桃花問題。

夫妻宮：擎羊星正坐，感情和桃花有痛苦，又太陽化忌，要注意和另一半關係，盡量潔身自愛。

財帛宮：有祿有忌，財運一般，有陀羅星，會有些錢可能收不回來，不過有貴人不用太擔心。：

疾厄宮：要注意四肢和腸胃的狀態，但有機會遇到好醫生治療，舊疾有可能會被治好。

官祿宮：桃花劫加上女生暗合，不過還有吉星，在工作上容易破財，建議期望放低，職場上遠離女性。

▍生肖龍

命宮：空宮，對宮是天機天梁星，是三個祿的結構，財權兩旺非常好。

夫妻宮：空宮，對門太陽巨門，感情上會有口舌是非，溝通上會強硬，容易有小磨擦，單身想戀愛可以多出門。

財帛宮：狀態不好，會因為桃花而破財。

疾厄宮：要注意頭部、肺部、腸胃的狀態，也可能是慢性富貴病，要注意三高情況。

官祿宮：太陽巨門化權，有升官可能，權力更大。因為有太陰化忌射到，但是會因為女性而煩惱，建議遠離女性。

▍生肖蛇

命宮：天府星坐命，有天馬，有點奔波，也是財權兩旺。

夫妻宮：感情上有劇烈突破，男生的話，喜歡的對象你會有很多競爭者，女生的話，就是有很多可能的發展的對象。桃花很旺，人緣也很旺，但請潔身自愛。

財帛宮：會有桃花劫財的問題，需要戒色，因為異性會爆光你的財。

疾厄宮：可能有生殖器、泌尿、性方面的疾病，可能在農曆15日後大突然爆發，還找不出病因。

官祿宮：天相星能量很強，這個月有很多仲介工作，需要對接很多資源。曖昧對象可能會破壞工作好事。

◎本文內容已獲 命理大師 簡少年 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 財運 簡少年

延伸閱讀

1月中旬開始轉運！3生肖鹹魚翻身 財運大爆發

2024有4生肖沖犯太歲 命理師傳破解法門報你知

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「獲得豐盛財富」：被財神爺眷顧

2024年生肖沖犯太歲會很衰？命理師教4招趨吉避凶

相關新聞

「這些星座」當小三還囂張？牡羊直接勾引、摩羯討名分、她高調認愛

現代社會開放，很多人就算介入別人感情，當起小三也理直氣壯，不覺得有什麼不對，也不在意外人的眼光。命理網站旺好運分享「這些星座就是最囂張的小三」，快看看都有哪些人，多多提防他們。

簡少年農曆12月運勢(下) ／ 雞財運超旺、兩生肖當心變MeToo主角

1月11日開始到2月9日，時序進入農曆12月，「新創圈國師」簡少年分享農曆12月12生肖運勢影片，一一說明每個生肖農曆12月可能遇到的狀況。

簡少年農曆12月運勢(上)／這些生肖有「桃花劫」 拜託遠離女性

1月11日開始到2月9日，時序進入農曆12月，「新創圈國師」簡少年分享農曆12月12生肖運勢影片，一一說明每個生肖農曆12月可能遇到的狀況。

1月事業旺！5生肖升職加薪 屬蛇有貴人幫助、他將得到好運

好運到！陸媒《搜狐》分析在一月事業運旺，前有貴人、後有機運，還有望升職加薪的五個生肖，分別有生肖馬、蛇、猴、豬、龍，屬馬的人將迎來事業好運與機運，屬蛇的人有貴人的幫助與支持，屬豬的人則會得到好運，讓事業更順利。

難看透！性格多變四星座 射手外冷內熱、這星座易優柔寡斷

許多人的性格並非單一的，而是有多種面向，為了在社會上生存，有時候與他人相處時也必須包裝自己。根據陸媒「搜狐網」，有四個星座具有「雙胞胎般」的性格，存在很大的差異。

最愛裝傻！「3生肖」表面很呆 私下其實超精明 第一名行為都是有目的性

所謂傻人有傻福，但有些傻是裝出來的，裡面藏著許多目的與動機，或許是善意，也可能是無意，無論是哪一種，真正的他們其實非常精明，絕非表面上看起來呆呆的，一起來看看是哪幾個生肖具有這種特質。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。