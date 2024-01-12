簡少年農曆12月運勢(上)／這些生肖有「桃花劫」 拜託遠離女性

1月11日開始到2月9日，時序進入農曆12月，「新創圈國師」簡少年分享農曆12月12生肖運勢影片，一一說明每個生肖農曆12月可能遇到的狀況。

農曆12月是乙月，天機星化祿，天梁星化權，紫微星化科，太陰星化忌。

▍生肖鼠

命宮：正坐所有桃花星，但雙忌，桃花很強，但建議都不要碰。

夫妻宮：天機天梁容易遇到年長對象，他們可能控制欲很強，且不講道理。

財帛宮：太陽巨門化權，有財的能量，但要避開異性，錢財可能也跟國外有關。

疾厄宮：武曲、貪狼化忌，人可能太累，或是肌肉骨頭拉傷，也可能有肝臟毛病。

官祿宮：有文曲機梁，有很好發揮，但也可能因為異性受影響。斜槓的工作會比本職順利，本職可能很奔波，被強迫做很多事，兼職斜槓發展更好。

▍生肖牛

命宮：會有桃花劫，遠行後也可能遇到桃花問題。要注意出外可能受傷，容易與人起衝突，出外遊玩也會破財，一切以和為貴。

夫妻宮：看起來貴人很多，會有很多人介紹對象給你，但關係進展較慢，可能想要的得不到，無心插柳反而更容易成功。

財帛宮：有天相星，且雙祿，遠方的投資可能帶財，但受到火鈴影響，雖然有財也燒得很快，貴人很多，要盡量把錢留下來。：

疾厄宮：有太陽巨門星，要注意耳鼻喉科的問題，也可能是心臟、視力出狀況，

官祿宮：有天府星，工作穩定且貴人很多，有機會升官，也會權力增加，有點奔波需要出差，遷移宮有爛桃花，要注意遠方的艷遇。

▍生肖虎

命宮：命宮是空宮，對宮是太陽巨門，會波奔。巨門化權有升官的意思，可能在工作上被賦予更高地位。

夫妻宮：桃花很旺，但都是超級爛桃花，原本在檯面下的感情被掀開來，壓力會很大。

財帛宮：權大於祿，有明祿暗祿，財運很好，有明面上的進帳，也可能長輩會給你一大筆意外錢財。

疾厄宮：天相星能量很猛，要注意腸胃和喉嚨問題。

官祿宮：有明忌暗忌，職場上可能會有年輕女性看你不順眼，建議遠離。但農曆15日之後，情況會更嚴重。

▍生肖兔

命宮：會有男性貴人相助，有天翻地覆收穫。破軍化祿，會做出巨大改變，得到很好的收穫。運勢很旺，但要注意異性帶來桃花問題。

夫妻宮：擎羊星正坐，感情和桃花有痛苦，又太陽化忌，要注意和另一半關係，盡量潔身自愛。

財帛宮：有祿有忌，財運一般，有陀羅星，會有些錢可能收不回來，不過有貴人不用太擔心。：

疾厄宮：要注意四肢和腸胃的狀態，但有機會遇到好醫生治療，舊疾有可能會被治好。

官祿宮：桃花劫加上女生暗合，不過還有吉星，在工作上容易破財，建議期望放低，職場上遠離女性。

▍生肖龍

命宮：空宮，對宮是天機天梁星，是三個祿的結構，財權兩旺非常好。

夫妻宮：空宮，對門太陽巨門，感情上會有口舌是非，溝通上會強硬，容易有小磨擦，單身想戀愛可以多出門。

財帛宮：狀態不好，會因為桃花而破財。

疾厄宮：要注意頭部、肺部、腸胃的狀態，也可能是慢性富貴病，要注意三高情況。

官祿宮：太陽巨門化權，有升官可能，權力更大。因為有太陰化忌射到，但是會因為女性而煩惱，建議遠離女性。

▍生肖蛇

命宮：天府星坐命，有天馬，有點奔波，也是財權兩旺。

夫妻宮：感情上有劇烈突破，男生的話，喜歡的對象你會有很多競爭者，女生的話，就是有很多可能的發展的對象。桃花很旺，人緣也很旺，但請潔身自愛。

財帛宮：會有桃花劫財的問題，需要戒色，因為異性會爆光你的財。

疾厄宮：可能有生殖器、泌尿、性方面的疾病，可能在農曆15日後大突然爆發，還找不出病因。

官祿宮：天相星能量很強，這個月有很多仲介工作，需要對接很多資源。曖昧對象可能會破壞工作好事。

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