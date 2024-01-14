殺破狼週運勢／金牛掌握財富密碼 射手為對方失去理智

殺破狼2024年1月15日～1月21日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

工作運方面，水星順行回志業宮位，工作效率提升，可慢慢把先前累積的文件消化掉。太陽本週尚在志業宮位行進，在職場表現亮眼，可獲上司肯定，或是得到實質性的獎勵。

金錢運方面，木星與天王星齊聚金錢宮位，薪資獲得調整，年終獎金也比以往多，感覺十分富有。不過由於木星受到冥王星與太陽影響，要承擔的責任與壓力也比較多。

本週須注意的部分

人際關係方面，太陽與冥王星進入人際關係宮位，受到金錢宮位的木星影響，週遭的酒肉朋友較多，常帶你參加直銷大會，或是推銷保險以及介紹各種理財商品，也有些人故意佔你便宜，交友須謹慎。

遠行運方面，在遠行宮位的金星受到海王星影響，到外地旅遊、出差、當交換學生...時，時差難以調整，常常睡眠不足。某些白羊座在外地因為一些事件的影響，受困在當地，或是因為交通而被延誤。

金牛座：

整體運勢

遠行運方面，水星進入遠行宮位，到海外旅行，行程滿滿，一天會到好幾個嚮往的景點打卡，行程十分豐富。某些金牛座則是會挑戰成功少數人才能到達的區域，成就感滿滿。

工作運方面，太陽與冥王星齊聚志業宮位，會開始嘗試開副業賺錢，或是微型創業，一個人管理工作上的各種事務，雖然辛苦，但也因此覺得比較自由，自己單獨能掌握財富密碼。某些金牛座則是會升任主管職，但考驗也較多。

本週須注意的部分

金錢運方面，在財務宮位的金星受到海王星影響，當心掉錢包，除了損失金錢外，個資可能也會被盜用。某些金牛座會受到一些誘惑，誤入詐騙陷阱，損失很多金錢。

人際關係方面，土星與海王星齊聚人際關係宮位，海王星受到金星影響，當心與人發生財務糾紛，甚至需要尋求法律途徑，才能討回公道。某些金牛座被信任的朋友詐騙，對人性失望。

雙子座：

整體運勢

金錢運方面，水星順行回財務宮位，善用信用卡的點數，購買某些昂貴的物品時，可以省下很多資金，有投資習慣的雙子座，先前損失的資金會因為有做分散風險，從別的標的彌補回來。

感情運方面，金星持續在感情宮位行進，目前沈醉在愛河裡，有些樂不思蜀。單身的雙子座則是會遇到自己感興趣的對象，經常與對方相處，每天都過得很愉快。

本週須注意的部分

工作運方面，土星與海王星齊聚志業宮位，海王星受到金星影響，容易因為戀愛沖昏腦袋，工作經常出錯，或是公私不分。某些雙子座的同事或合作夥伴經常做事過於草率，使你常常需要收拾殘局。

遠行運方面，太陽與冥王星進入遠行宮位，會有到海外工作、外派、留學、移民...的計畫，然而太陽與冥王星受到木星影響，可能在申請一些證件時會受到公務機關刁難。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，水星順行回感情宮位，與喜歡的人有很多交流的機會，雙方情感更進一步。火星亦在感情宮位行進，某些巨蟹座最近親密關係較為頻繁，與另一半處在熱戀狀態。

工作運方面，金星在工作宮位行進，目前承接一個光鮮亮麗的任務或職務，可能需要出差或外派，差旅待遇頗佳。某些巨蟹座目前的工作比較清閒，下午還有時間溜出去喝下午茶。

本週須注意的部分

金錢運方面，太陽與冥王星雙雙進入財務宮位，受到人際關係宮位的木星影響，家族中的一些遺產分配有糾紛，須尋求法律途徑解決。某些巨蟹座的家人欠了一大筆債務，數目龐大到難以清償，不知如何面對未來。

學業運方面，土星與海王星齊聚學業宮位，海王星受到金星影響，覺得自己選錯了科系就讀，許多專業科目無法搞懂，面對各種考試，壓力極大，只能拖過一天算一天。

獅子座：

整體運勢

工作運佳，水星進入工作宮位，同時木星與天王星齊聚志業宮位，原本不被看好的任務或職務，做得有聲有色，跌破眾人眼鏡，成就更上一層樓。某些獅子座終於撐過職場風暴，順利執行自己專業的事務。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的金星受到慾望宮位的海王星影響，與喜歡的人發生親密關係，但雙方都尚未認定彼此為交往關係。太陽與冥王星雙雙進入感情宮位，已有交往對象的獅子座控制慾較強烈，使得對方喘不過氣來。

健康運方面，火星與水星齊聚在健康宮位，當心著涼感冒，或是病毒感染，免疫力下降，呼吸系統發炎，容易發燒。依然要注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，人身安全要小心。

金錢運方面，土星與海王星齊聚在財務宮位，海王星受到金星影響，當心不肖份子藉著偶像的名義與活動詐騙金錢，損失慘重。某些獅子座則是會在戀愛對象身上砸錢討好對方，卻沒得到自己所希望的認同。

處女座：

整體運勢

感情運方面，水星順行回戀愛宮位，與火星齊聚，與喜歡的對象有很多交流的機會，更加了解對方的一些事情。然而在感情宮位的海王星受到金星影響，雙方關係還是曖昧不清，既不是朋友，戀人也未滿。

工作運方面，太陽與冥王星進入工作宮位，在職場嚴謹的態度受到上司青睞，會被外派到異地晉升管理職位。然而在海外宮位的木星與太陽、冥王星相位不良，當地生活機能不便，感到有些水土不服。

本週須注意的部分

健康運方面，太陽與冥王星進入健康宮位，發現自己有較為麻煩的慢性疾病需要長時間調養，不宜過度操勞。某些處女座則是泌尿系統有隱疾，感到十分害羞，諱疾忌醫。

家宅運方面，在家宅宮位的金星受到海王星影響，住宅才剛裝修完畢，有很多地方需要驗收，會發現某些設備偷工減料，沒確實施工完成。某些處女座則是有親朋好友來訪，把你的空間搞得亂糟糟的。

天秤座：

整體運勢

感情運方面，太陽與冥王星雙雙進入戀愛宮位，會由性而愛與喜歡的人確認關係，但由於太陽與冥王星受到木星影響，某些天秤座會感受到對方強烈的佔有慾，對方十分黏膩。

旅遊運方面，金星持續在旅遊宮位行進，會選擇郵輪或是高級的渡假飯店，好好放鬆，享受高檔的美食以及奢華的服務。不過金星受到海王星影響，錢花得太多，感覺有點罪惡感。

本週須注意的部分

工作運方面，在面試宮位的金星受到海王星影響，面試新工作要看清工作合約，容易遇到掛羊頭賣狗肉的詐騙公司。某些天秤座則是一人身兼數職，薪資待遇卻沒有調整，自己像被溫水煮青蛙，在工作上的付出被當成理所當然。

健康運方面，天王星、木星齊聚在疾厄宮位、海王星與土星齊聚在健康宮位，各項慢性疾病纏身，雖然都不是什麼要命的問題，卻一直處在很不舒適的狀態，並需要長期調養。

天蠍座：

整體運勢

金錢運方面，金星在金錢宮位行進，手頭較為寬裕，會買一些動漫、偶像周邊商品，或一些小廢物滿足生活的小確幸。同時由於金星受到在戀愛宮位的海王星影響，為了討好喜歡的人，而購買價值不斐的物品以博取對方的歡心。

工作運方面，水星進入面試宮位，與火星齊聚，會不斷地去面試各種產業的工作，探詢新的可能性。有穩定工作的天蠍座，最近不斷需要開會，並要作許多簡報，腦袋清晰，不過有時會被漫不經心的上司或同事激怒。

本週須注意的部分

家宅運方面，太陽與冥王星雙雙進入家宅宮位，很多家人為了升學或工作，紛紛離家到外地生活，最近覺得家中有些冷清。某些天蠍座的家人需要長時間照顧，必須要放棄自己原有的私人生活。

感情運方面，在感情宮位的木星受到進入家宅宮位的太陽與冥王星影響，目前尚在試婚或新婚階段，但與對方家人的關係出現緊張的問題。單身的天蠍座會被親朋好友催婚，甚至被騙去某個場合相親。

射手座：

整體運勢

感情運方面，金星持續在命宮行進，桃花盛開的時期，會有許多人對你表達好感，然而金星受到海王星影響，有很多是爛桃花。某些射手座會突然對某個人著迷，甚至到不理智的程度。

金錢運方面，水星順行回金錢宮位，與火星齊聚，預期外的花費增加許多，也因此必須要更努力地兼職賺外快，雖然生活費用總算是夠用的程度，但每天都在跟金錢賽跑。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的木星受到在溝通、交通宮位的太陽與冥王星影響，在職場上需要經常與人協調許多問題，但很多人會各持己見，不太願意溝通。某些射手座則是要經常跑外務，變成常態性的工作。

家宅運方面，海王星與土星齊聚家宅宮位，受到金星影響，家庭成員一直有一些麻煩的糾紛，讓你感到心煩，甚至不想回家。某些射手座需要照顧生病的親人，花費掉許多自己的生活與時間。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，水星順行回命宮，不論是處理任何事務，或是工作都比先前順利許多，然而火星依然在命宮行進，這一陣子要消化掉先前堆積如山的文件，會是十分忙碌的時期。

感情運方面，金星在心靈宮位行進，同時木星與天王星落在戀愛宮位，突然對某個對象產生好感，但對方不適合發展，只敢默默暗戀著對方，每天只要看到他就心滿意足。某些摩羯座正在懷孕，會花很多錢購買育嬰用品。

本週須注意的部分

金錢運方面，太陽與冥王星雙雙進入金錢宮位，財務管理失衡，會發現自己收支無法平衡，消費與用錢的態度、觀念需要改變與節制了。某些摩羯座會覺得物價上揚，薪資都不夠用。

健康運方面，水星與火星齊聚命宮，注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，需注意人身安全。同時當心著涼感冒，或是病毒感染，引發呼吸道發炎，並且容易發燒。

水瓶座：

整體運勢

人際關係方面，金星在人際關係宮位行進，交際應酬的邀約較多，會收到許多禮物，人緣頗佳。然而金星亦受到海王星影響，要當心有些人接近你其實另有目的。

家宅運方面，木星和天王星齊聚家宅宮位，家中會有喜事，會有新的成員加入。想購屋或搬家的水瓶座，會物色到滿意的物件，並很快遷入新的住宅中，生活煥然一新。

本週須注意的部分

工作運方面，太陽與冥王星雙雙進入命宮，會發現職場或生活週遭充斥著不公不義的潛規則，大家都心知肚明，卻沒人敢多管閒事。自己也很可能是受害著，求助無門。

金錢運方面，土星與海王星齊聚金錢宮位，海王星受到在人際關係宮位的金星影響，在消費時，容易被不實廣告所誘惑，最後發現上當受騙。某些水瓶座借錢給信任的親朋好友，對方卻消失不見，讓你難以討回債務。

雙魚座：

整體運勢

工作運方面，金星在志業宮位行進，會有一個光鮮亮麗的任務或職務指定你來承接，在職場受到矚目。然而金星受到海王星影響，會因為懶得管這麼多事，而有些舉棋不定。

人際關係方面，水星順行回到人際關係宮位，與火星齊聚，交際應酬的邀約很多，並需要深度地與許多人交流，某些雙魚座則是受到了委屈，有貴人跳出來為你仗義執言，覺得很感動。

本週須注意的部分

感情運方面，在命宮的海王星受到金星影響，與某個人的關係非常親密曖昧，卻始終沒有獲得對方的承認，對這段關係感到悲觀。某些雙魚座則是陷入職場戀愛，公私不分，常常幫對方做事，但功勞都不是自己的。

健康運方面，太陽與冥王星雙雙進入心靈宮位，某些事件造成了內心的恐懼，經常做噩夢，睡眠狀況不理想，甚至因此引發恐慌症，需注意心理方面的疾病。土星與海王星齊聚命宮，罹患慢性疾病，雖然不至於致命，但感覺很厭世。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

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