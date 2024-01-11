12星座誰是戲精？射手喜劇演員、雙魚不斷加戲、「這星座一臉憨憨」居然都演的

人生如戲，戲如人生，每個人都有不同的角色要去扮演，占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片，『《星座》「12星座」有哪5個星座，是天生戲精呢？！』，建議參考太陽星座、月亮星座和上升星座。

▎射手座

射手座在表達的時候，表情都會比一般人更生動，情感的接收部分更誇張。常常可以看到的是明明事情沒有很嚴重，但是一但到了射手座的身上，情感就會放大，表現出異常的激動的情緒，而這也是一般人跟射手座聊天會，會覺得很有趣的原因。

射手座也很會演叛逆，而這個叛逆是為了顯現出自己與眾不同，也為了讓別人多在意他一些。射手座其實很玻璃心，但是他會故作堅強，嘴上說沒事，心裡卻難受得不得了。

▎金牛座

金牛座居然有上榜！金牛座其實是一個藏秘密高手，很多事情他們是口不對心的，就算踩到他們的底線，也會裝作不在乎，在表面上不會看到太多情緒反應。金牛座最強的就是「忍」，他們會很多事情忍下來，讓對方覺得自己是一個好好先生、好好小姐，殊不知他們已經在內心正在「扎小人」了。

有些黑化的金牛座城府更是深不見底，他們在外表看起來像天使一樣，常將自己營造成人畜無害的樣子，然後讓對方一步步的掉入自己的陷阱。

▎天蠍座

天蠍座愛演真的不是浪得虛名，很多時候遇到一些事情，天蠍座明明知道答案、也看得很透徹，但是他們就會裝作不知情，讓你一步步掉進陷阱，自己一五一十招出來。千萬不要騙天蠍座，他們的心理跟明鏡一樣透徹，可是他們不會拆穿你，反而會陪你演，「我就看你演到什麼時候」。

天蠍座在隱藏情緒方面也是高手，裝沉穩、裝沒事，就算心裡已經氣到牙癢癢的，外表別人也絕對看不出來。當天蠍座不知如何表達自己內心情緒的時候，也會演起戲來，像是太肉麻的話他們是說不出口的，所以會裝作毫不在乎或找藉口，冷淡假面具下的天蠍，他們可能只是想見你而已。

▎雙子座

雙子座的生活就是一場戲，他們總知道如何讓別人喜歡他們，很多情緒他們也都隱藏的很好，「把悲傷留給自己，把快樂帶給大家」。雙子座想要博得別人的注意非常簡單，只要他們願意，一切都是信手拈來。

很多時候你看見的雙子座，其實都不是他們的真面目，只是他們想要給你看的樣子。因為他們知道你喜歡這樣子的他們，雙子座絕對是一個把日常生活中的真真假假真真發揮得淋漓盡致的好演員。

▎雙魚座

雙魚座的人生基本上是由很多的夢幻、幻想編織而成的，尤其是雙魚座對情緒的接收是非常敏感的，很多時候他們都能夠感同身受。雙魚座除了演員也很像導演，他們會幫自己安排很多戲碼、內心戲，尤其是月亮在雙魚座的人夢幻的特質又會更加明顯。

雙魚座人生在世就是為了求一個感動，而這份感動是為了感動自己，很多雙魚座的身上都有一個特別吸引人的特質， 這個特質很脫俗，就好像沒有被這個世界污染一樣，非常勇敢做夢，而且沉浸其中。當然也有很多時候雙魚座幫自己加太多戲，很多時候因為腦補太多，原本很簡單的事情到最後都鬧得一發不可收拾。

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