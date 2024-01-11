快訊

翁送醫大白肺、需插管 台大醫示警：新冠重症仍在增加

射擊／吳佳穎奪25公尺手槍奧運資格 我射擊項目第6席

八里民宅氣爆屋內磚牆全塌 52歲中風男子尋獲已成焦屍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

1月中旬開始轉運！3生肖鹹魚翻身 財運大爆發

聯合新聞網／ 綜合報導
1月中旬，3生肖運勢大轉變，橫財源源不斷，收穫滿滿，有望迎來富貴無憂的美好生活。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
1月中旬，3生肖運勢大轉變，橫財源源不斷，收穫滿滿，有望迎來富貴無憂的美好生活。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

1月中旬來臨，根據《搜狐網》指出，3生肖將會在此期間，迎來運勢的大轉變，橫財源源不斷，收穫滿滿，有望迎來富貴無憂的美好生活。

生肖豬

對於屬豬的人，一月中旬受到吉星降臨，有望迎來一波好運，收入將有大幅增加的機會，能享受富裕且充實的生活。除了財運外，在生活中也能感受到幸福的氛圍，與家人關係也相當和睦，將迎來一段美好而幸福的時光。

生肖兔

對於屬兔的人，一月中旬將出現一年中難得的機遇，只要能抓住這個機會，生活將能有所扭轉，有望獲得巨大的財富，實現自己想要做的事情，得到豐盛的收穫。一月中旬，屬兔的人也會遇見許多貴人，若能得到強力支持，事業將能蒸蒸日上，從此建立雄厚的財務資本，不再為金錢煩惱。

生肖羊

對於屬羊的人，一月中旬同樣會出現轉機，只要能夠牢牢抓住機遇，運勢將能有所改善。屬羊的人因與人相處融洽，無論從事何種工作都能賺取豐厚的報酬，隨著時間堆疊下，就能在他人心中留下良好的印象，只要善於把握機會，就能不斷累積財富，財運將勢如破竹。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 財富 財運 運勢

延伸閱讀

3生肖平步青雲、好運旺到擋不住！屬龍默默努力 他有貴人相助

三生肖命中帶福！鼠抱緊財神爺、雞天生富貴、「這生肖」中晚年飛升

最容易「友達以上戀人未滿」是他！ 4血型男攻略方法一次看

1月11日最後「新月」4個吉時快許願！馬衝旅行運、雞提升事業運都會成真

相關新聞

1月中旬開始轉運！3生肖鹹魚翻身 財運大爆發

1月中旬來臨，根據《搜狐網》指出，3生肖將會在此期間，迎來運勢的大轉變，橫財源源不斷，收穫滿滿，有望迎來富貴無憂的美好生活。

上半年喜遇貴人！狗職場受眷顧、「這兩生肖」遇見理財高手、人生導師

俗話說得好，「貴人扶一步，勝過十年路」，無論生活或工作，大家都想遇到貴人。搜狐網分享，有三個生肖的朋友們，2024上半年正迎來吉星高照、貴人相助的黃金期，快看看有你嗎？

很準！12星座骨子裡有「隱性靈魂」金牛像天蠍愛恨分明、天秤像牡羊佔有慾爆表

喜歡星座、常關注星座命理的你，是不是也有時候覺得：「這個星座說法一點都不準！」。其實，一般最常使用來描述個性的是每個人的太陽星座，另外還有一個隱性的靈魂，一直悄悄躲在你的「對宮星座」裡。它是一個什麼樣的存在呢？科技紫微網接下來就要分析，在十二星座的對宮星座裡，你是個什麼樣的人。

1月11日最後「新月」4個吉時快許願！馬衝旅行運、雞提升事業運都會成真

今天1月11日(周四)是農曆12月初一，也是兔年最後一個農曆新月，也是一個新的開始，據說新月充滿神祕能量，向著月亮許願，願望就會實現。塔羅牌老師艾菲爾臉書分享「摩羯座新月許願指南」。不同生肖各自有適合的許願方向，快來一起向宇宙下訂單，開啟新年美好旅程。

3星座女人「好吃懶做」也能嫁好老公！牡羊內心純潔、這類人稍微打扮就很靚

「好吃懶做」的性格對不少人來說是地雷，不過《搜狐》指出，其實有3種星座的女人，她們就算好吃懶做，也能嫁給好男人，分別是內心純潔的牡羊座、有慈悲心腸的雙魚座，及氣質出眾的天秤座。

每日星座運勢／處女要學會調整心情 切忌負面思考

2024-01-11牡羊座短評：順心順意的一天。【整體運★★★★☆】可以做適合自己的工作，施展得心應手外，你的專長和能力也易完全發揮出來；投資、生意往來上注重與別人的合作，能截長補短，意外收穫不少；感

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。