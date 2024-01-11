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1月11日最後「新月」4個吉時快許願！馬衝旅行運、雞提升事業運都會成真

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為對月亮許願示意圖。圖片來源/ingimage
圖為對月亮許願示意圖。圖片來源/ingimage

今天1月11日(周四)是農曆12月初一，也是兔年最後一個農曆新月，也是一個新的開始，據說新月充滿神祕能量，向著月亮許願，願望就會實現。塔羅牌老師艾菲爾臉書分享「摩羯座新月許願指南」。不同生肖各自有適合的許願方向，快來一起向宇宙下訂單，開啟新年美好旅程。

【適合的十二生肖許願方向】

▍鼠：

可以許願增強自己的自信心和適應力，順利渡過轉折期，迎接新的機會和挑戰。

▍牛：

可以許願自己獲得更多支持幫助，順利達成任務和目標，爭取更多的成就和認可。

▍虎：

可以許願開闊自己的視野和思維，希望能夠成功地實現想法和計劃，創造更多驚喜和樂趣。

▍兔：

可以許願增進自己的表達和聆聽能力，並且希望能夠和重要的人保持良好的關係，為自己帶來更多溫暖和安全感。

▍龍：

可以許願提升自己的判斷力和執行力，並且希望能夠有效地利用資源和優勢，為自己創造更多的價值和影響力。

▍蛇：

可以許願拓展自己的學習領域和方法，並且不斷地吸收新的知識和技能，打造自己更強大的競爭力和專業性。

▍馬：

可以許願更頻繁去旅行，安全地體驗不同的文化和風景，「行萬里路」帶來更多的知識和快樂。

▍羊：

可以許願激發自己的創造力和想像力，更能表達自己的想法和情感，贏得更多的讚賞和關注。

▍猴：

可以許願提高自己的反應速度和應變能力，靈活地適應不同的環境和情況，爭取更多機會。

▍雞：

可以許願提升自己的工作能力，在事業上更有效率，爭取更多的收入和地位。

▍狗：

可以許願增加自己和親人親友的相處時間，更用心關心照顧他們，建立更牢固的情感基礎。

▍豬：

可以許願找到自己的生活節奏和方式，合理地安排時間和金錢，帶來更多的健康和幸福。

【1/11最佳許願時間】

巳時 09:00-10:59

午時 11:00-12:59

未時 13:00-14:59

子時 23:00-00:59

【許願方式】

取一張白紙，在上面寫下10個以內自己內心想實現的願望，在最佳許願時間，一條一條誠心念出或默念。

許願結束後，將紙張對折，壓在枕頭下，如果忘了自己許了什麼願，隨時都可以拿出來再念一遍。另外如果這次許願寫了新的紙條，舊的紙條就可以直接丟掉喔！

【許願提醒】

1.請為自己許願就好，因為這是「只屬於你與宇宙的對話」，請感受自己的身心靈，為自己許下強化自身的心願。

2.許願當下如果天空沒有月亮也無妨，在家裡找到一個舒服、讓你能放鬆的角落，盤腿坐下，鬆一鬆肩膀、閉上雙眼，想像「月亮」的樣子。

3、許願時請用正能量的話語，請避免使用激烈的負面情緒字眼，比如：「希望我討厭的人消失」，太黑暗的願望會反噬你內心，宇宙也會離你遠去。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖

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