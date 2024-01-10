最容易「友達以上戀人未滿」是他！ 4血型男攻略方法一次看
情路上總是坎坷嗎？不知道怎麼樣才能抓住對方的心嗎？日本網站《占TV》整理了4種血型的男孩喜歡什麼類型的另一半，如果還在為了感情問題困擾，不妨來看看吧！
A型-謹慎型
A型的男生偏好內向、文靜型的另一半，比起積極的進攻，恰到好處的溫柔更有優勢，而且A型男們喜歡慢慢發展，先了解彼此之後再決定要不要更進一步發展成戀人關係，節奏上比較緩慢，如果想要讓他們先告白的話，請做好長期抗戰的心理準備。
B型-爽朗型
喜愛社交的B型男，尋找另一半上也會喜歡同樣爽朗型的對象，能夠一起開開心心的出門玩是最好的了。不過B型男子容易因為跟大家都太好而陷入「朋友以上、戀人未滿」的狀態，所以如果處在曖昧階段、還在猶豫要不要告白的話，不妨丟顆大直球試試看。
O型－媽媽型
O型男總是容易成為被身邊的人信賴的角色，如果身邊出現一個立場顛倒的對象，反過來照顧他的話，很容易就淪陷進溫柔鄉中。但要小心O型男心中住的小男孩可能會在交往後出來調皮搗蛋，記得要適當的管教一下童心未泯的他。
AB型－熟女型
AB型的男生腦子總是轉的飛快，喜歡和聰明人對話，也希望自己的伴侶能和自己產生靈魂上的共鳴，能談論彼此都喜歡的話題、共同興趣當然是最好不過！所以遇見這樣的他，想拉近距離的話，推薦可以從嗜好下手增進彼此的關係。
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