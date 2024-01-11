3星座女人「好吃懶做」也能嫁好老公！牡羊內心純潔、這類人稍微打扮就很靚
「好吃懶做」的性格對不少人來說是地雷，不過《搜狐》指出，其實有3種星座的女人，她們就算好吃懶做，也能嫁給好男人，分別是內心純潔的白羊座、有慈悲心腸的雙魚座，及氣質出眾的天秤座。
牡羊座
牡羊座的女人為人忠厚，內心很純潔，和她們交朋友會感覺很輕鬆，但是有比較好吃懶做的缺點，她們不喜歡動手做事情，在家很少做家務，出門在外不喜歡操心，但奇怪的是就是會有人疼，並且一輩子享福。
雙魚座
雙魚座的女人最善良，有著慈悲的心腸，而最大的缺點也是好吃懶做，不但不喜歡做家務，還經常幻想坐享其成，但是不得不說，她們的運氣一直不錯，最容易嫁到好男人，一輩子走哪兒都有人疼。
天秤座
天秤座的女人天生帶著不俗的氣質，她們長相出眾，稍微打扮就能很亮眼，這個星座的女人有點好吃懶做，不喜歡做家事，但是她們就是天生的好命，哪怕懶惰老公也喜歡，一輩子享福，讓人羨慕。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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