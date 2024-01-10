快訊

又有機長聽錯塔台指令 班機誤闖福岡機場死路受困

富上加富！沙國發現「世界級金礦帶」 總價值達1556兆元

3星座容易大起大落 獅子不屑陳舊、這類人追求成功「賭不停」

聯合新聞網／ 綜合報導
2024到來，迎接新的開始，《搜狐》提醒3星座最容易大起大落。圖片來源/ingimage
2024到來，迎接新的開始，《搜狐》提醒3星座最容易大起大落。圖片來源/ingimage

2024到來，迎接新的開始，《搜狐》提醒3星座最容易大起大落，一不小心就會從雲端摔下，包含人生就像賭局的白羊座、努力實踐理想的雙子座，以及不屑陳舊的獅子座。

牡羊座

牡羊座十分渴望成功，有不達目的不罷休的堅持，為了成功甘願面對一次又一次的失敗。牡羊座的人生如同一場場的賭局，贏了就功成名就，輸了就一敗塗地。於是牡羊便在這種大起大落中經歷著人生，只要當他們能夠壓抑住自己的衝動，就能過上平穩的生活。

雙子座

雙子座憑藉聰明和過人的能力，通常能夠在自己的崗位中做出一番成績。但是「理想」對雙子座來說是很重要的，只是實現的路途總是困難重重，經常要面臨失敗的考驗。但這就是雙子想要的生活，別人沒辦法阻止，只能在心裡祝福他們好運常伴。

獅子座

冥王星落在獅子座，會讓獅子的朋友們擁有一股強勢的新能量，等待時機隨時爆發，讓生活及環境發生翻天覆地的改變。受冥王星驅動，會讓獅子座不甘於現狀，不屑於陳規舊律，想要推翻過去，建立新的開始。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座

延伸閱讀

難得一遇！全聯挖到「1美食」殺6折狂掃3盒 饕客激動：撿到寶了

可怕的不是鬼？凶宅便宜隱藏另一原因 更令人毛骨悚然

大寒宜忌事項曝光！命理師揭「2顏色」帶來好運：尾牙摸彩手氣旺到爆

好不容易錄取理想工作...她因前輩一句殘酷現實 報到當天秒辭職

相關新聞

3星座容易大起大落 獅子不屑陳舊、這類人追求成功「賭不停」

2024到來，迎接新的開始，《搜狐》提醒3星座最容易大起大落，一不小心就會從雲端摔下，包含人生就像賭局的白羊座、努力實踐理想的雙子座，以及不屑陳舊的獅子座。

衝啊！12星座誰最愛特賣撿便宜 牡羊當成戰場、這星座「就等出清拍賣」

新年到來，家家戶戶除舊佈新的同時，往往也會趁機添購許多東西。許多商家更是看準這個機會，推出像是福袋等優惠的特賣。日本網站「占TV」就分析，在十二星座裡頭，誰對特賣撿便宜特別沒抵抗力。

財星高照或小心行事？12生肖1月財運快報！

隨著2024年的到來，每個生肖的財運都迎來了新的變化，科技紫微網今天就來為你揭示1月份各生肖的財運動向！不論你是期待財運的提升，還是需要應付財務上的挑戰，這裡都有寶貴的指南供你參考。讓我們一起迎接一個充滿希望的1月運勢！

別錯過1月這幾天！你的星座專屬幸運日

已經進入了2024年，這也是今年以來第一次的星座專屬幸運日專欄喔！你們期待中的2024年，會遇到哪些幸運事件呢？是甜甜的愛情，還是擔任一個足以發揮能力的工作？或者，希望瘦身成功，重回身材巔峰？無論是什麼，2024都會是一個全新的開始。現在就跟著科技紫微網，在1月的大旺日裡尋找屬於你的驚喜吧！

活在當下？- 談談命盤中的領先指標與落後指標

命盤當中的「指標」一直都在。事件發生前解讀，它是「領先指標」；事件發生後解讀，它就是「落後指標」

星座小熊八卦站／天使vs.魔鬼？12星座雙面個性一次看

FB粉絲71萬的人氣插畫家星座小熊攜手暢銷星座書作家曾新惠，推出《星座小熊 第一本星座書：摩羯座堅持到底為了贏》。這一篇要八卦一下，12星座各有哪些特質，都是一體兩面，可愛的時候像天使，可怕的時候像魔鬼？快來看看吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。