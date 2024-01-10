3星座容易大起大落 獅子不屑陳舊、這類人追求成功「賭不停」
2024到來，迎接新的開始，《搜狐》提醒3星座最容易大起大落，一不小心就會從雲端摔下，包含人生就像賭局的白羊座、努力實踐理想的雙子座，以及不屑陳舊的獅子座。
牡羊座
牡羊座十分渴望成功，有不達目的不罷休的堅持，為了成功甘願面對一次又一次的失敗。牡羊座的人生如同一場場的賭局，贏了就功成名就，輸了就一敗塗地。於是牡羊便在這種大起大落中經歷著人生，只要當他們能夠壓抑住自己的衝動，就能過上平穩的生活。
雙子座
雙子座憑藉聰明和過人的能力，通常能夠在自己的崗位中做出一番成績。但是「理想」對雙子座來說是很重要的，只是實現的路途總是困難重重，經常要面臨失敗的考驗。但這就是雙子想要的生活，別人沒辦法阻止，只能在心裡祝福他們好運常伴。
獅子座
冥王星落在獅子座，會讓獅子的朋友們擁有一股強勢的新能量，等待時機隨時爆發，讓生活及環境發生翻天覆地的改變。受冥王星驅動，會讓獅子座不甘於現狀，不屑於陳規舊律，想要推翻過去，建立新的開始。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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