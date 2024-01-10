快訊

又有機長聽錯塔台指令 班機誤闖福岡機場死路受困

富上加富！沙國發現「世界級金礦帶」 總價值達1556兆元

財星高照或小心行事？12生肖1月財運快報！

科技紫微網／ 科技紫微網
財星高照或小心行事？12生肖1月財運快報！(圖片來源：Shutterstock)
財星高照或小心行事？12生肖1月財運快報！(圖片來源：Shutterstock)

隨著2024年的到來，每個生肖財運都迎來了新的變化，科技紫微網今天就來為你揭示1月份各生肖的財運動向！不論你是期待財運的提升，還是需要應付財務上的挑戰，這裡都有寶貴的指南供你參考。讓我們一起迎接一個充滿希望的1月運勢！

生肖鼠

謹慎行事，堅守原則，會是這個月最重要的守則。雖然生肖鼠本月財運表現並不十分突出，甚至還有小人星乘虛而入，但是只要夠理性，不被人情所累，就能守得住財，即便稍有得罪人，也不會怎樣。下旬開源的機會來臨，積極向外拓展，定能打開財路。

生肖牛

財運狀況多波折，投資、生意等事宜易因局勢不穩，情緒起伏，而影響判斷。即使已經下了決定，又會擔心下一秒的變化是否會事與願違？會不會谷底翻盤？如此一來，觀望時間愈長，越容易延宕決策時機，導致損失不小。

生肖虎

肖虎者本月應留意錢財的損失。出門時要注意隨身攜帶的財物；乘坐交通工具的時候要特別注意，不要將重要物件遺落在車上。遇見陌生人搭訕也應該多留個心眼。

生肖兔

明槍難躲，暗箭更難防。這個月肖兔者的態度越來越大意與鬆懈，結果就是，你覺得在把握之中的事，或是你相信的人，越容易給你造成意外，殺你個措手不及，將使你無法及時補救，損失慘重。除了自我提醒、謹慎行事以外，情況若是發展到自己解決不了，別忘了找家人幫忙。

生肖龍

前半月是重整財務的好時機，只要理好了，就會越來越順，月中更有發財的良機。月末運勢逐漸走低，尤其是口袋飽滿者，要遠離聲色場所，以免辛苦所得全都化為烏有。

生肖蛇

工作所得會是這個月的主要收入來源，適當儲蓄很有必要，以防錢財流出頻繁，待到用時方恨少。投資方面所得會不太理想，面對風險大的投資時，這個月還是別太冒險。多與資深投資者打交道，瞭解有用資訊，可增強財氣，謀定而後動。

生肖馬

月中時投資運最為薄弱，外匯、期貨等風險較大的投資最好別碰，若已上手，就密切關注市場，及時作出應變措施，千萬別做甩手掌櫃，放著不管。從整月財運形勢來看，績優股方面的長期投資比較容易獲利。企業主在物資採購上一定要重視品質，杜絕生產環節的隱患！

生肖羊

雖然上旬還看不到明顯的改變，但財運卻在穩步上升，從中旬開始就會有豐厚收入進袋，財務狀況會變得寬裕許多，先前所留下的財務問題也會得到有效整頓。本月你獨特的想法與敏銳的市場洞悉力，會是你的財務優勢，能讓你佔領市場先機，奪下好的機會。

生肖猴

吉訊或凶訊都不明顯，賺錢機會也因此搖擺不定，讓你對求財失去了熱忱，財運表現自然也就不夠給力。上旬多為事業上的固定資金進帳，收支基本上能維持平衡。而中旬和下旬的投資運則呈波浪趨勢，是考驗應變力及快速決策的時刻。與合作者的接洽也要悉心維繫。

生肖雞

本月你的創造力活躍了起來，在投資、創業方面會有許多別出心裁的想法。只可惜財神的支持力度還不夠，不可草率行動。尤其是創業，選擇地點極為關鍵，可多花精力去瞭解這方面的門道。若條件不成熟，寧可暫時推延計畫，也別輕易涉險。

生肖狗

財運總體而言還不錯，少了浮躁情緒的干擾，對投資理財的規畫會比較細膩，分析研究的方向也會較為得當，只要能掌握時局發展，看好時機下手，收益將會相當喜人。不過在帳本的保管方面可要多注意，有些東西一旦洩露，可不是損失一點金錢那麼簡單的事。

生肖豬

這個月的財務氣壓比較低，意外事件來襲，會讓財務狀況脫出控制。別因月初的一時風平浪靜，就鬆懈了警惕，而揮霍財務支出。投資運很弱，無論別人說得多麼天花亂墜，也不要輕易被誘惑，尤其注意身邊的親友會讓你破財的機率升高。

【延伸閱讀】

了解你的天賦特質，才能選對行業！

大器晚成！步入中年即將開始轉運？

科技紫微網

生肖 財運 財務

延伸閱讀

2024有4生肖沖犯太歲 命理師傳破解法門報你知

三生肖命中帶福！鼠抱緊財神爺、雞天生富貴、「這生肖」中晚年飛升

天作之合！「這些生肖」最速配 婚姻能更穩定持久

2024年生肖沖犯太歲會很衰？命理師教4招趨吉避凶

相關新聞

3星座容易大起大落 獅子不屑陳舊、這類人追求成功「賭不停」

2024到來，迎接新的開始，《搜狐》提醒3星座最容易大起大落，一不小心就會從雲端摔下，包含人生就像賭局的白羊座、努力實踐理想的雙子座，以及不屑陳舊的獅子座。

衝啊！12星座誰最愛特賣撿便宜 牡羊當成戰場、這星座「就等出清拍賣」

新年到來，家家戶戶除舊佈新的同時，往往也會趁機添購許多東西。許多商家更是看準這個機會，推出像是福袋等優惠的特賣。日本網站「占TV」就分析，在十二星座裡頭，誰對特賣撿便宜特別沒抵抗力。

財星高照或小心行事？12生肖1月財運快報！

隨著2024年的到來，每個生肖的財運都迎來了新的變化，科技紫微網今天就來為你揭示1月份各生肖的財運動向！不論你是期待財運的提升，還是需要應付財務上的挑戰，這裡都有寶貴的指南供你參考。讓我們一起迎接一個充滿希望的1月運勢！

別錯過1月這幾天！你的星座專屬幸運日

已經進入了2024年，這也是今年以來第一次的星座專屬幸運日專欄喔！你們期待中的2024年，會遇到哪些幸運事件呢？是甜甜的愛情，還是擔任一個足以發揮能力的工作？或者，希望瘦身成功，重回身材巔峰？無論是什麼，2024都會是一個全新的開始。現在就跟著科技紫微網，在1月的大旺日裡尋找屬於你的驚喜吧！

活在當下？- 談談命盤中的領先指標與落後指標

命盤當中的「指標」一直都在。事件發生前解讀，它是「領先指標」；事件發生後解讀，它就是「落後指標」

星座小熊八卦站／天使vs.魔鬼？12星座雙面個性一次看

FB粉絲71萬的人氣插畫家星座小熊攜手暢銷星座書作家曾新惠，推出《星座小熊 第一本星座書：摩羯座堅持到底為了贏》。這一篇要八卦一下，12星座各有哪些特質，都是一體兩面，可愛的時候像天使，可怕的時候像魔鬼？快來看看吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。