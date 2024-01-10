大寒宜忌事項曝光！命理師揭「2顏色」帶來好運：尾牙摸彩手氣旺到爆

「大寒」是二十四節氣的最後一個節氣，意指是一年中最寒冷的一天，今年大寒交節氣時間為1月20日晚上22時07分08秒，之後就要迎來除夕過年。命理師柯柏成透露，大寒期間要注意保暖和避免遠行，參加尾牙摸彩的朋友不妨穿著紅、紫兩色的服裝，會給自己帶來好運。

柯柏成在臉書表示，民眾如果沒有在「小寒」這個節氣進行大掃除，那麼最起碼要從「大寒」開始清理家裡，因為這個節氣有兩件必做的重要事件，一是臘月十六的尾牙祭，感謝土地公過去一年的照顧；二是臘月二十四的送神日，又稱送灶神。在傳統習俗上，特別是農業社會時代，這兩件事情都是過年前家中要進行的大祭祀，建議民眾提前把家裡打掃乾淨，這樣祭祀時就不用再額外多花時間大掃除。

柯柏成引用唐代詩人元稹的《詠廿四氣詩·大寒十二月中》詩句，其中有一句「大寒宜近火，無事莫開門」，用白話文解釋就是「注意保暖和避免遠行」。柯柏成認為，古代農業社會之所以針對大寒訂定這樣的宜忌事項，必定有當時的因緣背景。他說，以現今社會的角度來看，隨著迎來1月20日「大寒」的時間不斷逼近，天氣確實也逐漸變冷，時常可以看到新聞報導社會上有民眾因低溫而猝死的狀況。他呼籲民眾，千萬別因為生活在中低緯度的台灣就掉以輕心，如果計劃遠途旅行，務必考慮氣候影響的不利因素。

柯柏成分享，大寒節氣中開運的顏色為紅、紫兩色，民眾若在這段期間參加有摸彩活動的尾牙，可以考慮穿搭這個色系的衣著，將帶來不少好運。不過，倘若名字中本來就有帶火部首或自身八字火過旺，就不需要再多加這兩個色系的服飾，以免火的元素過旺，反而會成燥，讓人接不到運氣。

商品推薦