快訊

諾曼第登陸作戰因一名女子延遲一天 她的貢獻至今才獲表揚

不只飛彈、衛星誤用 趙怡翔：國防部連「這個」英文也錯了

Ella老公遭爆為拱妻上位 私下挑撥背刺Hebe

大寒宜忌事項曝光！命理師揭「2顏色」帶來好運：尾牙摸彩手氣旺到爆

聯合新聞網／ 綜合報導
「大寒」是二十四節氣的最後一個節氣，意指是一年中最寒冷的一天，命理師柯柏成提醒這段期間不要出遠門，另外可以穿著紅、紫兩色的衣服參加尾牙，增加手氣。 示意圖／ingimage
「大寒」是二十四節氣的最後一個節氣，意指是一年中最寒冷的一天，命理師柯柏成提醒這段期間不要出遠門，另外可以穿著紅、紫兩色的衣服參加尾牙，增加手氣。 示意圖／ingimage

大寒」是二十四節氣的最後一個節氣，意指是一年中最寒冷的一天，今年大寒交節氣時間為1月20日晚上22時07分08秒，之後就要迎來除夕過年。命理師柯柏成透露，大寒期間要注意保暖和避免遠行，參加尾牙摸彩的朋友不妨穿著紅、紫兩色的服裝，會給自己帶來好運。

柯柏成在臉書表示，民眾如果沒有在「小寒」這個節氣進行大掃除，那麼最起碼要從「大寒」開始清理家裡，因為這個節氣有兩件必做的重要事件，一是臘月十六的尾牙祭，感謝土地公過去一年的照顧；二是臘月二十四的送神日，又稱送灶神。在傳統習俗上，特別是農業社會時代，這兩件事情都是過年前家中要進行的大祭祀，建議民眾提前把家裡打掃乾淨，這樣祭祀時就不用再額外多花時間大掃除。

柯柏成引用唐代詩人元稹的《詠廿四氣詩·大寒十二月中》詩句，其中有一句「大寒宜近火，無事莫開門」，用白話文解釋就是「注意保暖和避免遠行」。柯柏成認為，古代農業社會之所以針對大寒訂定這樣的宜忌事項，必定有當時的因緣背景。他說，以現今社會的角度來看，隨著迎來1月20日「大寒」的時間不斷逼近，天氣確實也逐漸變冷，時常可以看到新聞報導社會上有民眾因低溫而猝死的狀況。他呼籲民眾，千萬別因為生活在中低緯度的台灣就掉以輕心，如果計劃遠途旅行，務必考慮氣候影響的不利因素。

柯柏成分享，大寒節氣中開運的顏色為紅、紫兩色，民眾若在這段期間參加有摸彩活動的尾牙，可以考慮穿搭這個色系的衣著，將帶來不少好運。不過，倘若名字中本來就有帶火部首或自身八字火過旺，就不需要再多加這兩個色系的服飾，以免火的元素過旺，反而會成燥，讓人接不到運氣。

大寒 節氣 保暖 大掃除 尾牙

延伸閱讀

2024年生肖沖犯太歲會很衰？命理師教4招趨吉避凶

尾牙中大獎！命理師揭「6大招財術」加碼12星座關鍵提醒

小寒到！命理師曝2習俗4禁忌 示警「別做1事」：恐釀運勢衰敗

「小寒」今報到！命理師：「5生肖」谷底震盪正逆轉勝

相關新聞

2024有4生肖沖犯太歲 命理師傳破解法門報你知

今年是2024年，歲次甲辰年，命理師楊登嵙說，「新年到、磁場變」，12生肖都會產生好壞不同運勢，今年有龍、狗、牛、兔犯太...

大寒宜忌事項曝光！命理師揭「2顏色」帶來好運：尾牙摸彩手氣旺到爆

「大寒」是二十四節氣的最後一個節氣，意指是一年中最寒冷的一天，今年大寒交節氣時間為1月20日晚上22時07分08秒，之後就要迎來除夕過年。命理師柯柏成透露，大寒期間要注意保暖和避免遠行，參加尾牙摸彩的朋友不妨穿著紅、紫兩色的服裝，會給自己帶來好運。

風水大師分享3步驟 調整客廳擺設提升龍年運勢

即將迎接2024年，趁著除舊布新的時刻，可以透過簡單的居家布置來提升流年風水，讓好運「龍」來！

少惹為妙！這些同事愛搞小動作 處女故意給你難看、「這星座」擋我者死

有些人遇到不滿會直說，有些人表面裝沒事，卻喜歡在背後搞小動作，來消除內心的不愉快，命理網站旺好運分享「這些星座竟然很愛搞小動作」！？快看看你身邊有沒有這種人。

每日星座運勢／獅子投機心態是造成 金錢流失元兇

2024-01-10牡羊座短評：事情別想得太過複雜。【整體運★☆☆☆☆】感情上情緒波動很大，患得患失之感嚴重，不要被自己的猜想所困惑，還不如直接去弄明白。投資上切不可孤注一擲，一定要留有後路，一旦被套

幽默風趣、女人緣Top5星座男！風象「靠嘴吃飯」全上榜、這星座霸氣護花

女生選對象，很多人喜歡高富帥，也有些人獨鍾幽默感。清水孟國際塔羅小孟老師在臉書分享「哪些星座的男生最有趣、最得女生喜歡呢？」，不夠高富帥不要緊，快看看你能不能用個性打動人。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。