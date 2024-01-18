星座關係指數(下)／身邊有水瓶...天秤超麻吉、天蠍慢走不送、雙魚難溝通

水瓶與各星座的美味關係，當水瓶與各個星座碰在一起，會產生什麼化學變化，能變出什麼美妙的人生滋味呢？你也來嘗嘗吧！

水瓶vs 天秤

關係指數 ★★★★★ 特調滋味 鮮甜入味 祕密武器 相輔相成

水瓶有創意、愛搞怪、厭惡規則、崇尚自由，對於與人類社會群體相關的議題十分關注，是一個把重點放在大方向，不計較細節的人，需要有極大的自由空間，習於自己做決定、自己獨處、自己面對問題。天秤反應快、重視社交、喜歡團體活動，和任何人都能相處愉快，是一個聰明輕巧，而且不會讓人覺得有壓力的人。

許多人都覺得水瓶怪裡怪氣，難以理解，但天秤卻認為水瓶是天才級的人物，不僅願意給予百分之百的發揮空間，還無條件提供全力協助。當平時不太與人打交道的水瓶需要人力資源時，天秤主動出面協調，當水瓶提出沒有人懂的創意時，天秤拍手叫好，以表認同與鼓勵。簡單地說，水瓶和天秤之間沒有障礙，只有相知相惜。

如何調出兩人的美味關係？

雙方的生活領域和喜好興趣並不盡相同，一個喜歡獨處、叛逆、物欲低、重視人類社群的大議題，一個喜歡熱鬧、愛享受、需要有人作伴、注重和諧，部分性格相去甚遠，但亦有契合之處， 例如快速、冷靜理智、具開創性等，所以兩人最合適的相處方式，應該是瞭解對方的需求，但不干涉或強制介入，偶爾相聚聊聊和分享，便可有意外的收穫。

水瓶vs 天蠍

關係指數 ★★ 特調滋味 甜鹹不調 祕密武器 相互包容

水瓶討厭滿身的銅臭味，所以不和人談金錢話題，水瓶對名利地位毫無興趣，所以不花心思和人爭權奪利，水瓶痛恨緊縛侷限的感覺，所以不和有控制欲的人互動，總之，水瓶就是這麼一個看似簡單，其實十分有原則的人。天蠍要的東西很多，要情、要錢、要權利、要人臣服、要所有情報，只要稍有遺漏就覺得不安心，非要想盡辦法把失去的追回來，或把還沒取得的緊握在手裡，是一個具有強烈欲望的人。

水瓶和天蠍都有「冷」的特質，但仔細分析後即可發現兩者大不同，水瓶是從頭到腳、從裡到外的冷淡和冷漠，而天蠍則是外表冷酷、內心火熱，當水瓶要自由時，天蠍緊抓不放，當天蠍要承諾時，水瓶漠視不理，兩人的頻率和節奏始終無法一致，相處不易。

如何調出兩人的美味關係？

一個要往東，另一個就想往西，一個覺得美妙開心，另一個就嗤之以鼻，兩人來自不同的世界，話不投機、水火不容，不管從哪個角度切入都無法找到共同點，若硬要湊在一起，只會消耗彼此的時間和精力，並留下一堆歇斯底里的怨言。倒不如學著尊重對方，你走你的陽關道，我過我的獨木橋，不強求，也不期待，彼此會過得更快樂。

水瓶vs 射手

關係指數 ★★★ 特調滋味 嗆辣刺激 祕密武器 事緩則圓

水瓶對於學理、環境、現象的興趣大過於對人的興趣，所以水瓶才會寧願避開人群，一個人窩在自己的世界裡，做自己想做的而大家都不認同的事，吸收自己渴望的而大家都無法理解的知識。射手熱情樂觀、直率大方，是一個若不活在人群裡就會無聊至死的人，但射手不會只面對同一群人，而是不斷地與各種不同特色的人或族群互動，藉此滿足心靈、豐富心智、體驗人生。

水瓶和射手都是需要自由、愛研究學問、具有博愛精神、希望對人群做出貢獻的人，只是表達方式不同，雖然在相處的過程中，水瓶對射手的粗魯莽撞頗有微詞，射手對水瓶的陰晴不定很看不慣，但最後一定可以協調出雙方都能接受的模式，長久友好地相處下去。

如何調出兩人的美味關係？

從外表看來，兩人喜歡的事物和行事的風格似乎不完全相同，但若仔細研究分析，就會發現根本是殊途同歸的同路人。兩人不但有著極大部分的相似特質，而且還有共同的習性和興趣，如果能時常彼此分憂、分擔、分享，便可讓原有的優點發揮得淋漓盡致，且對於增長見識和改善缺點亦有莫大助益。

水瓶vs 摩羯

關係指數 ★★ 特調滋味 甘苦交混 祕密武器 尊重對方

水瓶喜歡新事物、新科技、新創意、新制度，認為舊有事物總是帶著迂腐敗壞、苟且偷生、不求進步的意味，所以應該來個先破壞再建設的大工程，澈底將不好的一切剷除，才能重新建立符合所需的規則和制度，成為新時代人類。摩羯愛古老、愛傳統、愛經典，愛一切曾經走過歷史的人事物，認為這些都是彌足珍貴的經驗，只有將其謹記在心，才不會重蹈失敗的覆轍，進而提高成功機率。

水瓶和摩羯是一新一舊的代表，當兩人面對一條條的規則時，水瓶搖頭拒從，摩羯嚴守遵行， 當兩人遇到意外變化時，水瓶興奮期待，摩羯緊張煩躁，彼此之間的差距就像赤道和北極，既聊不上話，也搭不上線，有一大段落差等待雙方一起努力。

如何調出兩人的美味關係？

對方的長處是自己缺乏而且羨慕的，對方的短處是自己獨有而且有能力幫助對方改善的，彼此的關係就好像優缺點互補的組合。剛開始相處時，可能因為性格的差異而有所保留或顯得尷尬，但只要一方願意先卸下防衛的面具，拿出具體的誠意來，兩人之間立刻多了一座用溫暖和真誠造成的友誼橋樑，從此相輔相成、愉快融洽。

水瓶vs 水瓶

關係指數 ★★★★★ 特調滋味 料多味美 祕密武器 創意激發

如果說一個水瓶是無厘頭，那麼兩個水瓶就是瘋狂無厘頭；如果說一個水瓶是奇異的另類，那麼兩個水瓶就是不可思議的奇異的另類。當水瓶遇上另一個從不設限、毫無規則的水瓶時，可能是災難，也可能是奇蹟，因為沒有人能預期兩人要玩什麼把戲，不過有一點可以確定的是，兩個水瓶本身倒是覺得很過癮，因為彼此可以隨時向對方拋出點子，相互交流、激辯，享受創意撞擊的過程。

水瓶很少主動與人接觸，是一個孤僻、喜歡安靜、慣於離群索居的人，即使是兩個性格相近的水瓶，相處的時間也很有限，大多各處一方，獨自過著生活。也就是說，如果缺乏特定事件當作彼此聯繫的橋樑，兩人很容易因為疏於連絡而情誼轉淡，甚至無疾而終。

如何調出兩人的美味關係？

你有的，對方也有，你缺的，對方也缺，兩個人就好像照鏡子一樣。感情好的時候麻吉得不得了，但是一言不和、起衝突時，嚴重性也會甚於其他人。其實，彼此對對方的心情是惺惺相惜的，不僅相互欣賞優點，也會為對方的弱點擔心， 那麼，何不勇敢地表達出自己心裡真正的心意呢!? 兩人應該經常交換生活心得，多給予對方鼓勵，要說氣話之前先冷靜一會兒再溝通，即可避免無謂的爭端。

水瓶vs 雙魚

關係指數 ★★★ 特調滋味 平淡無奇 祕密武器 各司其職

水瓶的動作其實不慢，只是過於冷靜且帶點傲慢的特質，讓人以為水瓶是不疾不徐的人，其實，水瓶一遇到自己喜愛的領域或事物，就會立刻化身為動作快得不得了的音速小子，誰也攔不住。而雙魚則是拖泥帶水的代表人物，做事前猶猶豫豫，做事時拖拖拉拉，做事後牽牽掛掛，即使是還算有耐心的人，恐怕也要火冒三丈。

《星座小熊 第一本星座書：水瓶座 靈氣逼人超能力》。圖／布克文化提供

基本上，水瓶和雙魚的性格中都帶有抽離的特質，無論表面上的合群度如何，心裡卻都是遠離的、不想負責的、不願有牽扯的，但除此之外，自主性強、獨立果決的水瓶，則十分不欣賞雙魚的遲疑和模糊，更不愛聽雙魚說那些牽強的爛藉口，總覺得雙魚是個沒擔當、沒建設性的人，雙方無法溝通，難有共識。

如何調出兩人的美味關係？

一個是急性子，一個是慢郎中，兩人的關係並非絕對的對立，相互干擾與相互協助的部分也不大，就像曾經打過照面，但彼此不熟，只是各自過著生活的鄰居。既然雙方之間有本質的差異， 就要學著尊重對方的想法和做法，一方不可強勢的要求，另一方也不需以弱勢自居，否則久了一定會爆發難以想像的問題，倒不如平時就建立平等的觀念，自然就可相安無事地繼續相處下去。

(本文摘錄自《星座小熊 第一本星座書：水瓶座 靈氣逼人超能力》，布克文化出版，未經同意禁止轉載。)

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