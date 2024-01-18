星座關係指數(上)／身邊有水瓶...牡羊各自靜好、雙子一拍即合、獅子矛盾拉扯

水瓶與各星座的美味關係，當水瓶與各個星座碰在一起，會產生什麼化學變化，能變出什麼美妙的人生滋味呢？你也來嘗嘗吧！

水瓶vs 牡羊

關係指數 ★★★ 特調滋味 酸中帶苦 祕密武器 親疏分明

水瓶是一個非常需要自我空間、也願意給予他人極大空間的人，就像獨行俠，十分冷調、叛逆，不管旁人的指指點點，也不隨波逐流，只投入於自己有興趣的事，其他一概不理。而牡羊則是對什麼都有興趣，但大多虎頭蛇尾，無法從一而終，耐力明顯不足，享受活在人群裡的熱鬧感，害怕孤單寂寞的感覺，喜歡當呼風喚雨的領導人，帶著一群人往前衝，特別有成就感。

水瓶雖然有很多特質和牡羊迥然不同，但卻有少部分的相似之處，例如兩人都很獨立、有自己的想法、勇於嘗試新奇的事物等等，所以，水瓶和牡羊平時雖然各自生活在不同的領域，但若偶有機會相處或合作，的確有可能擦出雖不絢爛卻仍稱得上美麗的火花。

如何調出兩人的美味關係？

彼此之間存在著一股莫名的吸引力，但卻不十分強烈，清清淡淡、輕輕盈盈，相處的時候， 感覺愉悅自在，不相處的時候，也不會特別想念，像是一種相互欣賞但不親密的隨緣感覺。其實，雙方各有優點，倒是缺點的部分比較類似，所以特別需要相互提醒、規勸，把對方當成明鏡，隨時修正自己的缺失，才能共同進步提升。

水瓶vs 金牛

關係指數 ★★ 特調滋味 清淡無味 祕密武器 挖掘優點

水瓶總是一副慵懶、冷淡的模樣，不僅對他人的事漠不關心，有時就連與自己切身相關的事也表現得愛理不理，好像即使明天是世界末日或現在天就要塌下來了也無所謂，反正本來就是兩袖清風，所以乾脆也就隨遇而安了。金牛大至人生要事，小至生活瑣事，凡事都必須未雨綢繆，並做好最壞的打算，否則就會終日惶惶不安，稍有風吹草動便緊張個半死，無法安心過日子。

水瓶覺得金牛過於制式古板、不知變通，無論做什麼都讓人感覺笨笨拙拙的，不夠機靈俐落，金牛則認為水瓶雖然天賦異稟，卻不踏實、不謙虛、不堅持，到最後終究一事無成。水瓶和金牛雖然不會有硬碰硬的衝突，但難以驅散的低氣壓卻讓雙方都倍感壓力。

如何調出兩人的美味關係？

基本上，兩人的性格差異是不小的，不是快與慢、熱與冷的組合，就是動與靜、攻與守的搭配，很難被放在同一個天秤比較，也極少被拿來一起配對。但其實雙方還是有一兩個相似之處，暗暗地支撐著彼此的友誼架構，只要一方肯用心發掘，並將自己的想法誠懇地表達出來，很快就能打破藩籬，建立良好新關係。

水瓶vs 雙子

關係指數 ★★★★★ 特調滋味 料多味美 祕密武器 創意激發

水瓶喜歡求新求變，看到陳舊迂腐的制度就想改革、看到死板固定的規則就想打破，身體裡流著不順從、不安定、不依附的血液，拒絕和別人一樣，享受獨一無二的特異性。雙子同樣也是一個追求新鮮、力求多元的人，已經做過的事就不想再經歷第二遍，痛恨重覆和不變，只有在新奇的世界裡才能找到樂趣。

雖然，水瓶是孤僻、獨善其身的，雙子是多話、活在人群裡的，但卻溝通無礙，因為雙方都是夠聰明、夠理性的人，當水瓶想要談天說地，雙子樂於分享所知，當水瓶想要獨處，雙子立即給予空間，所以兩人的互動雖不頻繁，卻非常熟識，關係雖不親暱，卻十分契合，算是一對和順暢快的美好組合。

如何調出兩人的美味關係？

兩人的契合度是百分百，一方只要眨眨眼，另一方就知道意思，是靈魂伴侶，也是精神支柱，更是可以同甘苦共患難的知心好友，不必多說就能心領神會，無論在一起做什麼都覺得開心自在，而且理念和價值觀一致，即使偶爾發生意見分歧的狀況，也很快就能取得共識，並尋得解決之道，互動關係十分完美。

水瓶vs 巨蟹

關係指數 ★★★ 特調滋味 苦中帶酸 祕密武器 親疏分明

水瓶具有理性分析的能力，以及科學家的研究精神，性格特質偏向主觀、獨立、理智，即使遇到足以激起內在情緒的感人場面，仍然有辦法把情感與事實做切割，是一個情感色彩極低的人。巨蟹敏銳細膩、情感豐沛，心情的高低好壞成了大部分行為與決定的指標，所以常被認定是一個過於情緒化的人。

水瓶像個獨行俠，總是遠離人群、離群索居，除非必要，否則不想與他人有任何的連結，習慣獨自作業；巨蟹喜歡照顧別人，也喜歡身邊有人陪伴，因此與人群之間的關聯始終保持暢通。明顯地，水瓶受不了黏答答的巨蟹，巨蟹覺得水瓶的自我意識很傷人，兩人都無法給對方好臉色看，是很難培養友好關係的組合。

如何調出兩人的美味關係？

對於對方的神情態度與處事風格，十分不以為然，甚至鄙視不屑，總覺得自己什麼都比對方好，只要有一方說一句話或做一個動作，另一方立刻就表現出不耐煩、不苟同的嘴臉，互看不順眼。但是，冤冤相報何時了，這時候反而應該用更多的愛與耐心，包容對方，檢討自己，才有可能化干戈為玉帛，轉負為正，創造雙贏的局面。

水瓶vs 獅子

關係指數 ★★ 特調滋味 甜鹹不調 祕密武器 相互包容

水瓶討厭威權強勢和高高在上的感覺，自己不僅絕不可能自封為王或自許為領導者，也痛恨有人為了權力地位而爭得頭破血流、吃相難看，甚至不惜犧牲他人的權益或生命，以換得權勢， 這些都是水瓶所不齒的行為。而獅子一生最重要的事就是成為王者，行王者之實、展現王者之風範，當環境不允許時，獅子會想盡辦法極力爭取，當眾人允諾並給予期許時，獅子會欣然接受，並擺出應有的架勢，準備大顯身手。

水瓶崇尚獨立自在的生活模式，但獅子卻陶醉在與眾人同樂的熱鬧歡笑中，所以，水瓶勢必被獅子視為不合群的叛逆子民，而水瓶則從不把獅子當王者看待，寧願以一生力量爭取自由，也不願在權威體制下委身容忍，雙方可說是本質的大反差，易互斥，不易互助。

如何調出兩人的美味關係？

雙方的關係是既衝突矛盾，又掙扎拉扯，好像只要兩人同時存在一個空間裡，氣氛就變得不對勁，不是雞飛狗跳，就是僵持不下。其實，彼此的狀態就像蹺蹺板，一邊高的時候，另一邊就必須低，相互配合才能和諧，如果硬要都爭高或都搶低，下場當然很慘烈，還不如先談妥搭配的方式，並從禮讓和瞭解對方做起，一定可以慢慢地漸入佳境。

水瓶vs 處女

關係指數 ★★★ 特調滋味 苦中帶酸 祕密武器 親疏分明

水瓶可說是無欲則剛的最佳代表人物，因為心裡沒有非要第一不可的好強，所以泰山崩於前而面不改色，因為早就料到事情可能的發展，所以兵來將擋、水來土掩，心情一路順暢，毫無所懼。處女凡事都要先計畫，而且非要盯緊每個細節才覺得安心，執行前心跳加速，執行時全力以赴，執行後認真檢討，努力將所有步驟做到鉅細靡遺、滴水不漏的程度，堪稱史上最愛追求完美的緊張大師。

《星座小熊 第一本星座書：水瓶座 靈氣逼人超能力》。圖／布克文化提供

水瓶不覺得處女有效率，認為處女只懂用力、不懂用腦，並非明智之舉，而處女對於水瓶悠哉閒散的做事態度頗不以為然，覺得水瓶過於高傲、自我，最後終招失敗。水瓶和處女彼此並不欣賞，也沒有溝通的誠意，想要讓雙方的關係變得正面，似乎是一個不小的挑戰。

如何調出兩人的美味關係？

即使對方什麼都沒做，也沒礙到誰，但彼此對對方都有一種說不出個所以然的反感，只是還不到針鋒相對的地步，不會在檯面上把自己心裡真正的想法全盤托出，尚為對方保留一些面子，也為自己留些餘地。道不同不相為謀，既然不適合湊在一塊兒，就不應該勉強，只要各司其職，把該做的事做好，井水不犯河水，自然也就皆大歡喜了。

(本文摘錄自《星座小熊 第一本星座書：水瓶座 靈氣逼人超能力》，布克文化出版，未經同意禁止轉載。)

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