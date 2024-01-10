星座小熊八卦站／天使vs.魔鬼？12星座雙面個性一次看
FB粉絲71萬的人氣插畫家星座小熊攜手暢銷星座書作家曾新惠，推出《星座小熊 第一本星座書：摩羯座堅持到底為了贏》。這一篇要八卦一下，12星座各有哪些特質，都是一體兩面，可愛的時候像天使，可怕的時候像魔鬼？快來看看吧！
12星座之天使與魔鬼
天使牡羊：熱心、真誠
魔鬼牡羊：粗暴、衝動
天使金牛：溫柔、可靠
魔鬼金牛：頑固、耍牛脾氣
天使雙子：風趣、資訊達人
魔鬼雙子：花心、沒原則
天使巨蟹：奉獻、善解人意
魔鬼巨蟹：濫情、猜疑
天使獅子：大方、誠懇
魔鬼獅子：權勢、剛愎自用
天使處女：服務、負責
魔鬼處女：批判、規矩多
天使天秤：優雅、妥協
魔鬼天秤：推拖、好逸惡勞
天使天蠍：專心、堅持
魔鬼天蠍：嫉妒、報復
天使射手：開朗、直率
魔鬼射手：直言、不切實際
天使摩羯：勤奮、謙遜
魔鬼摩羯：刻板、現實
天使水瓶：創新、人道精神
魔鬼水瓶：抽離、冷漠
天使雙魚：愛心、關懷
魔鬼雙魚：混沌、說謊
(本文摘錄自《星座小熊 第一本星座書：摩羯座堅持到底為了贏》，布克文化出版，未經同意禁止轉載。)
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