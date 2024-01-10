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星座小熊八卦站／天使vs.魔鬼？12星座雙面個性一次看

布克文化／ 文‧星座小熊、曾新惠
圖為十二星座天使性格與魔鬼性格，一秒切換示意圖。圖片來源/ingimage
圖為十二星座天使性格與魔鬼性格，一秒切換示意圖。圖片來源/ingimage

FB粉絲71萬的人氣插畫家星座小熊攜手暢銷星座書作家曾新惠，推出《星座小熊 第一本星座書：摩羯座堅持到底為了贏》。這一篇要八卦一下，12星座各有哪些特質，都是一體兩面，可愛的時候像天使，可怕的時候像魔鬼？快來看看吧！

12星座之天使與魔鬼

天使牡羊：熱心、真誠

魔鬼牡羊：粗暴、衝動

天使金牛：溫柔、可靠

魔鬼金牛：頑固、耍牛脾氣

天使雙子：風趣、資訊達人

魔鬼雙子：花心、沒原則

天使巨蟹：奉獻、善解人意

魔鬼巨蟹：濫情、猜疑

天使獅子：大方、誠懇

魔鬼獅子：權勢、剛愎自用

天使處女：服務、負責

魔鬼處女：批判、規矩多

天使天秤：優雅、妥協

魔鬼天秤：推拖、好逸惡勞

天使天蠍：專心、堅持

魔鬼天蠍：嫉妒、報復

天使射手：開朗、直率

魔鬼射手：直言、不切實際

《星座小熊 第一本星座書：摩羯座堅持到底為了贏》。圖／布克文化提供
《星座小熊 第一本星座書：摩羯座堅持到底為了贏》。圖／布克文化提供

天使摩羯：勤奮、謙遜

魔鬼摩羯：刻板、現實

天使水瓶：創新、人道精神

魔鬼水瓶：抽離、冷漠

天使雙魚：愛心、關懷

魔鬼雙魚：混沌、說謊

(本文摘錄自《星座小熊 第一本星座書：摩羯座堅持到底為了贏》，布克文化出版，未經同意禁止轉載。)

星座

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