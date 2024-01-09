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三生肖命中帶福！鼠抱緊財神爺、雞天生富貴、「這生肖」中晚年飛升

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為運勢示意圖。圖片來源/ingimage
圖為運勢示意圖。圖片來源/ingimage

你是有福之人嗎？你相信福氣也是天註定嗎？搜狐網分享三個生肖打從娘胎出來就有福，從小不愁吃穿，財運過人，還長壽如山。

▍生肖鼠 財神爺不請自來

屬鼠的人，一生金玉滿滿，運勢極佳，並非他們天生愛財，而是天生註定有財運。他們從小家境殷實，小日子也過得非常順利，幾乎沒有煩心事。財神爺總是不請自來，非常能夠聚財，福氣深厚，運勢不斷上揚，總是闔家興旺，好運連連。

▍生肖虎 中晚年運勢飛升

屬虎的人，堪稱「財大氣粗過一生」，他們求財有道，剛毅果敢，天生就是膽大心細卻不妄為的人，行事穩妥有原則，自然福氣不會差。未來的路注定不可估量。尤其他們中晚年運勢將會飛升，富甲一方，注定一生滔天富貴。

▍生肖雞 天生富豪富婆命

屬雞的人，是貴人轉世，具有「今生麒麟，龍鳳命格」，萬事不求人。他們生來就是「步步生風」，男是富翁，女是富婆，乾淨利落但卻充滿智慧，一輩子做事坦坦蕩蕩，卻能賺大錢，有做老闆的風範，更有成為超級富豪的潛質，天生有富貴長壽安康之命數。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 超級富豪

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