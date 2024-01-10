活在當下？- 談談命盤中的領先指標與落後指標

我們活在一個充滿指標的世界中？

雖然『指標』不斷地出現在我們的生活中，但是『指標』究竟代表什麼意義呢？

如果我們用最基本的定義來看，『指標』就是以可觀察或測量的現象(或是數值)，作為另一個無法測量事物的情況或屬性的指示。

健康檢查就是一個很好的例子。

身體質量指數(BMI)、​​​​​​腰臀比、血壓、血液、尿液，各自有相關的檢驗數值與標準，這些針對不同器官與部位的檢驗數值，最後組成了身體健康狀況的『指標』。

在每個人的工作表現上，也會有各種不同的評量『指標』。

業務類的「拜訪一百家以上的客戶」、「訂單成交率要達到5%以上」; 行銷類的「每週發文則數」、「每週的轉單數」。

就連我這個沒有拿老闆所發的薪水，「在網路上擺攤算命」的命理師，也要時時盯著「瀏覽數」、「觸及率」、「訪客數」，來評量工作效率及表現。

因此，指標的變化，意味著情況是處於好或壞，讓人們對於關注的事物，有了更清晰的理解。

而最多人關注的，莫過於用來判斷整體經濟變化的經濟指標(Economic Indicators)。

領先指標與落後指標

關注的原因並不只是因為他們對整體經濟變化有興趣，而是可以利用經濟指標來預測股票市場的價格；因為人們相信：經濟狀況最終會反映在股價的變化上。

尤其是這些指標中的「領先指標」(Leading Indicator)，被認為對於經濟情況的好壞與股價的漲跌有預測能力。

例如，「美國的初領失業救濟金人數」、「台灣的外銷訂單動向指數」、「製造業員工平均每週工時」。

判斷的依據不外乎是：領取失業救濟金的人數下降，或者持續低於預期，代表景氣轉好，反之則代表變差。畢竟「景氣不好」才會造成「很多人失業」。

「外銷訂單動向指數」則是廠商對下個月份的接單看法所構成的指數， 指數小於50 代表預期下滑， 50 代表中性持平， 大於50 則代表預期成長。

「製造業員工平均每週工時」反映的是製造業訂單量的緊俏程度：當勞工們越忙碌，平均每週工時也就容易增加，即意味著經濟景氣是正在高速升溫；反之若工時縮短，則很可能是經濟已開始轉差。(訂單很多，就要加班趕工; 沒有訂單，就只能放無薪假了!)

除了「領先指標」之外，也有一些「落後指標」(Lagging Indicator)，代表會晚一步才反映景氣的經濟指標，主要用來事後確認景氣變化的狀況。

例如，「平均失業時間」、「未償還的個人分期付款與個人收入的比率」。

當景氣狀況不好，企業的聘僱意願也會放緩、甚至還可能凍結招聘，那麼勞工的平均失業週數就會拉長；反之，如果景氣狀況很好，那麼失業勞工的平均失業週數就會縮短。

一般來說，當經濟衰退時，消費者較常會使用分期付款；但是當經濟狀況好轉、消費者收入增加時，使用分期付款比例則會降低。

「領先指標」像是「大膽地假設」，所以用來預測；「落後指標」則像是「小心地求證」，用來確認，作為之後預測的基礎，有助於確定長期趨勢。

那麼，同樣作為預測工具，命盤當中也有「領先指標」與「落後指標」嗎？

命盤當中的指標

分析命盤之後所能得到的，通常是一個又一個的「意象」；而所謂的「預測」，就是靠這一個又一個的「意象」來綜合研判。

而這些「意象」的確就像是「指標」，指引未來可能發生的現象。

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相對於其他領域由與數字相關的訊息所建立的的指標，古人所建立的「指標」相當地單純。

「化祿」代表數量多，不管是在夫妻宮(伴侶多)、官祿宮(工作多)、僕役宮(朋友多)，還是田宅宮(房產多)、疾厄宮(病痛多)，化祿總是代表多。

「化權」則代表「兩個」，所以有「化權主雙」的說法。

「化忌」則帶有數量少，甚至於不夠、缺乏的意涵。

但這些都只是各個星曜為數眾多意涵的其中之一。

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但是，命盤本身是一個封閉系統，並不像先前所提到的其他「指標」，隨著時間的推移，會不斷地參考新進來的資訊加以研判。

早在確定出生時間的那一刻，這張命盤上所會有的資訊就已經是固定了，剩下的就是分析命盤的人如何解讀了！

因此，命盤當中的「指標」一直都在。事件發生前解讀，它是「領先指標」；事件發生後解讀，它就是「落後指標」。

命盤中的指標俯拾皆是，有些針對一生的運勢走向，有些則聚焦在某一特定年份的運勢。而最具有代表性的，莫過於針對十年大運的指標。

*****

Ａ是我的前同事，單身未婚。兩年前想要轉換跑道，特別請我替她分析即將到來的第六大限運勢，作為是否要創業的參考。

雖然第六大限走的是陽性大限，但是工作事業運勢起伏、挑戰頗多；除了提醒她謹慎小心、步步為營之外，也請她留意感情方面容易有桃花的問題。

Ａ一臉嚴肅地看著我，用溫和但是堅定的口氣說道:「請不要亂開中年婦女的玩笑，我都已經五十幾歲了，桃花怎麼還會找上我？」

但是大限的命宮有廉貞，而且廉貞還化祿；命理中的廉貞化祿，正是代表桃花盛開。我不是兩性專家，無法預測她的感情世界，但是我相信命理中的明顯指標。

於是，一場以高檔餐廳美食為名的賭注，就此展開。以五年為期限，如果桃花未開，我就要請Ａ吃一頓大餐，作為亂開玩笑兼論命不準確的懲罰。

上個月的某一天，我趕在下課後的中午赴約，除了享受一頓免費的美食大餐之外，還特別聽取Ａ兩年來的「桃花盛開專題報告」。

除了路上被陌生男性借機搭訕之外，等候外帶咖啡也會被陌生人要求互加Line好友；更不用提屢屢在商業交際的場合中被私下告白，要求交往。

至於Ａ是否已有固定交往的對象，應該不是我關注的焦點。

不過我依然謹守專業應有的分際，提醒她：「多與氾濫，有時只有一線之隔！」

*****

Ｂ是朋友的弟弟，目前走在亥位太陽的大限。

亥位的太陽黯淡無光，加上對宮巳位的巨門也落陷，所以兩顆星曜形成了「雙暗交馳」的格局，屬於是非頗多、容易意外頻傳的大限。

而大限的宮干是丁，大限遷移宮的組合是巨門化忌加陀羅；而巨門加陀羅也是容易有意外的組合。

雖然事前提醒，但是Ｂ仍連續兩年發生車禍意外；不是在高速公路上追撞前車，造成前車車內商品毀損而付了一大筆的賠償金，就是自己恍神而自撞路邊的行道樹。

唯一的大幸，就是身體毫髮無傷，僅有車輛的毀損以及財務上的損失。

深入探究連續兩年都發生意外的原因是: 第一年是因為小限進入「雙暗交馳」的格局，第二年則是流年進入「雙暗交馳」的格局。

這也符合命理當中「大限預判趨勢，流年(小限)預判時間」的分析邏輯。

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C是遠房的親戚，雖然一年見面的次數屈指可數，但同在科技業任職，見了面總是有談不完的話題。

某一年他面臨大限轉換之際與職場去留的抉擇，於是請我替他分析命盤，給些建議。

最後的結論是「一動不如一靜」，還是待在原公司等待更好的機會。

「有購屋換房的規劃嗎？」討論告一段落後，我隨口問了一句。

「沒有啊！接下來的十年兩個小孩分別要唸大學了，所以要多存一點錢，沒有要換房的打算。你看出什麼端倪了嗎？」C有兩個小孩，學業方面的表現算是相當優秀，C也寄與厚望。

「下個大限的田宅宮有些變化，所以我以為你有換屋搬家的打算 ….」

「你說的沒錯，的確有可能要搬家 …..」面對我的一臉狐疑，C繼續解釋。

「我雖然沒有打算要購屋換房，但是以目前的任務分派來看，我非常有可能在三年之內就會被公司派往外地，到時就要面臨搬家的問題 …..」

大限的領先指標，已經預告了一些事情發展的方向。

「如果我換了工作，離開這家公司，是不是就可以不用搬家了呢？」面對未來的不確定，人們通常都會想辦法獲得一個較為肯定的答案。

「你確定可以在現居地找到令你滿意的工作嗎？」我反問道。

C遲疑了一會兒，搖了搖頭。「滿意的工作或許會有，但可能不會在現居地」

「搬家」可能是因為買了新的房子，但也可能是迫於無奈。

落後指標有用嗎？

既然命盤當中的「指標」一直都在，那麼當事件發生之後再來檢視這些指標，有特別的意義嗎？

D是朋友的朋友，因為遇到了事業上的瓶頸，所以朋友建議他和我聊聊，順便分析一下命盤。

為了確認出生時間以及命盤的正確性，我提了幾個問題請D回答。

「45歲之前(上個大限)，曾經和朋友或認識的人，有金錢上的糾紛或是非嗎？」由於上個大限，財帛宮與大限的僕役宮重疊，宮內煞星雲集，感覺是個是非頗多的源頭。

「沒有啊，上個大限蠻平順的，沒有發生什麼糾紛！」D很快地回覆了我的提問。

這下輪到我傷腦筋了! 這麼明顯的指標，怎麼完全沒有一點蛛絲馬跡呢?

過了兩天，D主動打電話和我聯絡了！

「前兩天你問我的那個問題：『上個大限有沒有金錢糾紛?』，我突然想起來了！ 我曾經被人倒帳兩百多萬，到今天都還沒有解決 …..」

所謂的「上個大限」也不過就是兩年前，看來D最需要擔心的，可能不是他的事業或財富，而是他的記憶力！

而這個「落後指標」也的確達到了它的功用 - 讓D確認他的確有財務糾紛。

*****

朋友E在某一年的過年後，請我替他分析一下當年的運勢，也提醒他當年需要留意的事項。

由於E當年的子田線頗差，一堆化忌與煞星，意味著在家中發生意外傷害的機率頗高。

分析完當年的運勢之後，我先提醒E要留意可能會發生在家中的意外，如浴室(滑倒)、廚房(火傷、刀傷、燙傷)、電線走火、遭竊等等。

只見E一臉苦笑，搖搖頭說：「來不及了！你要是早點來就好了！」

接著他捲起褲管，脫下襪子，露出腳踝的傷口。

原來E過年期間整理陽台，一不留神被強風吹拂下的陽台鐵門打中腳踝，當場血流如注。緊急就醫後，共計縫了三針。

這個「落後指標」，還真的是落後了！

活在當下

由於命盤中的「指標」一直都在，因此人們常會誤解與誤判這些「指標」在人生中的意義。

許多人信奉「彈坑理論」- 因為炮彈不太可能再次炸在同一個彈坑內，因此前次炸出的彈坑往往成為老兵們的最佳躲藏之處。

「彈坑理論」運用在實際的生活層面就是「已經發生過的壞事、厄運，不會再次發生」。

(但是人們往往希望，甚至幻想: 好事再度發生，好運再次降臨。雙重標準的矛盾，的確是人類的基本配備)

但是從B的案例可以知道，「禍不單行」仍是有其發生的機率。

人們信奉「彈坑理論」是建立在錯把「領先指標」當作「落後指標」的認知上；既然以前曾經發生過，命盤上的指標已經成為落後指標，僅剩下確認事件確實發生的功能，而不再適用於預測未來。

另一種誤解或誤判，則是陷入「一朝被蛇咬」的極度恐懼，或是「好事終將再發生」的極度樂觀。因為先前曾經發生過，所以日後必然再發生。

客戶F在經歷「雙暗交馳」的大限時，曾經發生多次大小不等的車禍，因此餘悸猶存。

即便已經離開了「雙暗交馳」的大限，仍頻頻追問：他的「車關」是否已經結束?

這種情況就是錯將「落後指標」當作「領先指標」。因為以前曾經發生過，確認落後指標已兌現；但是當事者認為落後指標也是未來的領先指標，所以未來一定會再發生相同或類似的事件。

「彈坑理論」讓人們陷入無法預期的風險，「一朝被蛇咬」讓人們陷入無窮盡的虛幻恐懼。

那麼，我們該如何正確地解讀命盤中的諸多指標呢 ?

回到先前所提到的：十年大運的指標是最具代表性的，對於十年期間的趨勢分析有其精準度。

十年大運的指標所預測的趨勢，必然在當下的十年期間以某種方式或形態出現；而專注觀察、把握時機與風險規劃，則是面對趨勢該有的事前準備與心態。

一旦某一個十年大運結束，該大限的指標便已轉換為落後指標，已不具備預測未來的功能；領先指標則由下一個大限的指標所取代。

因此，我們更該關注的是當下這個十年大運中的諸多指標。

「活在當下(的十年)」，應該是最貼近現實的態度。

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