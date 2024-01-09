都不是我的錯！「3星座」常自認為受害者 雙魚太感性、第一名有保護機制

總有人常將事情歸咎於外在環境，自認為是受害者，而不太願意承擔責任。也許他們在處理困境時，可能需要學習更多的自我反省和積極應對的方法。

TOP 3：天秤座

天秤座性情和藹、圓融，對公正有強烈渴望。然而，有時這種嚴格的公正觀，可能使他們陷入一種自認為受害者的心態。天秤座追求和諧與平等，他們對於生活中的不公平或不平等，感到困擾或沮喪。但他們卻會認為平衡被打破，會讓自己有一種被動的受害者心態。

天秤座的人有時過於依賴他人的評價和意見，當事情不如預期時，他們可能會歸罪於外部因素，而非深入檢視自身的角色。這樣的心態會使他們感到無奈和沮喪，並導致一種受害者的感覺。對此，天秤座應該嘗試更積極地參與解決問題，主動掌握自己的生活，而非一味地尋找外部的原因，才能更好地應對生活的起伏。

TOP 2：雙魚座

雙魚座通常很感性，而且有豐富的想像力，這使他們在情感上有深刻體驗。然而，這樣的感性也可能讓他們陷入一種自認為受害者的心態。他們往往過度同情他人，容易感同身受，而當面對逆境或挫折時，他們傾可能會將錯誤歸因於外在環境或他人，而非深入檢視自身的可能貢獻。

雙魚座的人可能過於理想化自己和他人，將事情想得太美好，當現實與期望不符時，也容易感到沮喪和失望。雖然這種自認為受害者的心態，可能有其根源於雙魚座對情感的豐富體驗，但同時也可能成為一種逃避責任的方式。這種心態使他們更容易感到無助和受害，並可能陷入情緒低谷。雙魚座的人或許可以學會更冷靜地看待問題，並努力改變那些可改變的部分。

TOP 1：巨蟹座

巨蟹座個性較為敏感、情感豐富和容易受傷的。巨蟹座的人極度在意與他人的情感互動，當巨蟹本身感受到被忽視、被冷落或受傷時，容易陷入自憐和自責的情緒中。在面對挫折和困難時，他們可能更傾向於尋找外在的原因，而非深入內省自身可能存在的問題。

這種行為模式有時是一種自我保護的機制，因為巨蟹座的人害怕被拒絕或傷害，於是將自己視為無辜的一方。這也可能源於他們對於安全感和家庭的強烈需求，當這些需求受到威脅時，他們更容易感到無助和受害。他們常常對生活中的不如意感到深感痛苦，而會將這些不愉快歸咎於外在環境或他人。這使得他們常常自認為是受害者，千錯萬錯都不是他們的錯。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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