快訊

都不是我的錯！「3星座」常自認為受害者 雙魚太感性、第一名有保護機制

影／德州市中心飯店驚傳爆炸 11人受傷、1人失蹤 疑釀禍主因曝光

飛機「噴裝」事件：波音 737 Max 9遭短暫禁飛

都不是我的錯！「3星座」常自認為受害者 雙魚太感性、第一名有保護機制

聯合新聞網／ 安妞星座
圖／canva
圖／canva

總有人常將事情歸咎於外在環境，自認為是受害者，而不太願意承擔責任。也許他們在處理困境時，可能需要學習更多的自我反省和積極應對的方法。

TOP 3：天秤座

天秤座性情和藹、圓融，對公正有強烈渴望。然而，有時這種嚴格的公正觀，可能使他們陷入一種自認為受害者的心態。天秤座追求和諧與平等，他們對於生活中的不公平或不平等，感到困擾或沮喪。但他們卻會認為平衡被打破，會讓自己有一種被動的受害者心態。

天秤座的人有時過於依賴他人的評價和意見，當事情不如預期時，他們可能會歸罪於外部因素，而非深入檢視自身的角色。這樣的心態會使他們感到無奈和沮喪，並導致一種受害者的感覺。對此，天秤座應該嘗試更積極地參與解決問題，主動掌握自己的生活，而非一味地尋找外部的原因，才能更好地應對生活的起伏。

TOP 2：雙魚座

雙魚座通常很感性，而且有豐富的想像力，這使他們在情感上有深刻體驗。然而，這樣的感性也可能讓他們陷入一種自認為受害者的心態。他們往往過度同情他人，容易感同身受，而當面對逆境或挫折時，他們傾可能會將錯誤歸因於外在環境或他人，而非深入檢視自身的可能貢獻。

雙魚座的人可能過於理想化自己和他人，將事情想得太美好，當現實與期望不符時，也容易感到沮喪和失望。雖然這種自認為受害者的心態，可能有其根源於雙魚座對情感的豐富體驗，但同時也可能成為一種逃避責任的方式。這種心態使他們更容易感到無助和受害，並可能陷入情緒低谷。雙魚座的人或許可以學會更冷靜地看待問題，並努力改變那些可改變的部分。

TOP 1：巨蟹座

巨蟹座個性較為敏感、情感豐富和容易受傷的。巨蟹座的人極度在意與他人的情感互動，當巨蟹本身感受到被忽視、被冷落或受傷時，容易陷入自憐和自責的情緒中。在面對挫折和困難時，他們可能更傾向於尋找外在的原因，而非深入內省自身可能存在的問題。

這種行為模式有時是一種自我保護的機制，因為巨蟹座的人害怕被拒絕或傷害，於是將自己視為無辜的一方。這也可能源於他們對於安全感和家庭的強烈需求，當這些需求受到威脅時，他們更容易感到無助和受害。他們常常對生活中的不如意感到深感痛苦，而會將這些不愉快歸咎於外在環境或他人。這使得他們常常自認為是受害者，千錯萬錯都不是他們的錯。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

天秤座 星座運勢

延伸閱讀

誰刪好友不再回頭？金牛心煩就刪、雙子你敢先刪我、「這星座」刪了又加又刪

做自己！過年前後最容易「安靜離職」的5星座 雙魚不犧牲生活、射手討厭被綁工作

分手超乾脆Top3星座...天秤笑著離開、獅子從不挽留、「這星座」糾纏因為還沒新目標

對同事要更好！2024年1月三星座貴人運爆表　巨蟹獲得重要幫助、牡羊的同事會幫忙上位

相關新聞

天作之合！「這些生肖」最速配 婚姻能更穩定持久

有個女孩，與相戀兩年多的男友就要結婚了，但女孩卻患上了「婚前恐懼症」。理由是雖然兩人非常相愛，卻總是頻繁吵架。女孩擔心就算結婚，婚姻也不能穩定持久。

都不是我的錯！「3星座」常自認為受害者 雙魚太感性、第一名有保護機制

總有人常將事情歸咎於外在環境，自認為是受害者，而不太願意承擔責任。也許他們在處理困境時，可能需要學習更多的自我反省和積極應對的方法。

每日星座運勢／巨蟹忌衝動不宜急進 在外留心錢包

2024-01-09牡羊座短評：發表意見沒有得到認可，有受傷的感覺。【整體運★★★☆☆】發言要分清場合，尤其在工作會議上，提出的建議要有針對性和實用性。今天會有丟三落四的傾向，不妨準備一個小記事本，隨

四生肖2月有望升官加薪！屬羊大展領導力 屬豬將獲意想不到的機會

新的一年到來，轉眼間1月已經過了一周，隨著春節腳步逼近，《搜狐》指出，下個月（2月）開始，四生肖鴻運當頭、驚喜連連，尤其看旺事業運，有機會升職加薪。

四血型誰最不想面對大掃除！O型拖拖拉拉但會收、這血型「做一下就膩了」

新的一年到來，同時也是家家戶戶開始大掃除，準備除舊佈新的時候。但對有些人而言，就是沒辦法集中精神，好好整頓家中。日本網站「占TV」近來就分析四種血型，誰對打掃整理最有抗拒心態。

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「獲得豐盛財富」：被財神爺眷顧

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人辛苦又勞累，但能得到滿意的收穫，有人則是童叟無欺，短期內增加豐厚的財庫，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。