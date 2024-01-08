四血型誰最不想面對大掃除！O型拖拖拉拉但會收、這血型「做一下就膩了」

新的一年到來，同時也是家家戶戶開始大掃除，準備除舊佈新的時候。但對有些人而言，就是沒辦法集中精神，好好整頓家中。日本網站「占TV」近來就分析四種血型，誰對打掃整理最有抗拒心態。

第四名 A型

喜歡乾淨、整潔的A型，平常就會好好收拾房間，因此反而不需要等到過年時，才想到要來整理。另外，他們在購物時也會避免買下不需要的東西，增加房間裡的雜物。一些東西在用過之後，也不會隨意亂丟，而是好好整理，保持屋內的整齊。

第三名 O型

平時的O型雖然做事拖拖拉拉，可要是一旦決定要整理房間，就會徹底展開行動。他們會先到生活百貨等店鋪裡，事先買好需要的箱子等等道具，將房間裡的東西通通收納整齊。受到悠閒的個性影響，過程或許得花費一點時間，但最後一定會把房間收拾地乾乾淨淨。

第二名 AB型

有強烈自我堅持的AB型，會因為特別喜歡某些東西，所以把它們都放在隨手可得之處。然而如此一來，也等於很多物品平常並不是收納好的狀態。在這個心態下，儘管不是故意要弄亂屋子，但最後還是會讓物品東一個西一個，在房間裡堆得到處都是。

第一名 B型

B型的人平時房間裡，就會堆滿了脫下沒收的衣服，或者買了也沒用上的東西。等到要整理房間時，一開始雖然會幹勁十足，但他們無法持續保持集中力，很快就會感到厭煩。另外在整理過程中，當翻到一些令人懷念的舊相簿、書籍等等時，他們就會立刻陷入其中，看著看著就忘記還要整理這回事。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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