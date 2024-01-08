四血型誰最不想面對大掃除！O型拖拖拉拉但會收、這血型「做一下就膩了」
新的一年到來，同時也是家家戶戶開始大掃除，準備除舊佈新的時候。但對有些人而言，就是沒辦法集中精神，好好整頓家中。日本網站「占TV」近來就分析四種血型，誰對打掃整理最有抗拒心態。
第四名 A型
喜歡乾淨、整潔的A型，平常就會好好收拾房間，因此反而不需要等到過年時，才想到要來整理。另外，他們在購物時也會避免買下不需要的東西，增加房間裡的雜物。一些東西在用過之後，也不會隨意亂丟，而是好好整理，保持屋內的整齊。
第三名 O型
平時的O型雖然做事拖拖拉拉，可要是一旦決定要整理房間，就會徹底展開行動。他們會先到生活百貨等店鋪裡，事先買好需要的箱子等等道具，將房間裡的東西通通收納整齊。受到悠閒的個性影響，過程或許得花費一點時間，但最後一定會把房間收拾地乾乾淨淨。
第二名 AB型
有強烈自我堅持的AB型，會因為特別喜歡某些東西，所以把它們都放在隨手可得之處。然而如此一來，也等於很多物品平常並不是收納好的狀態。在這個心態下，儘管不是故意要弄亂屋子，但最後還是會讓物品東一個西一個，在房間裡堆得到處都是。
第一名 B型
B型的人平時房間裡，就會堆滿了脫下沒收的衣服，或者買了也沒用上的東西。等到要整理房間時，一開始雖然會幹勁十足，但他們無法持續保持集中力，很快就會感到厭煩。另外在整理過程中，當翻到一些令人懷念的舊相簿、書籍等等時，他們就會立刻陷入其中，看著看著就忘記還要整理這回事。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
🔶殺破狼／2024年12星座整體運勢（上） 金牛人生轉捩點、處女財務恐漏洞
🔷殺破狼／2024年12星座整體運勢（下）天秤獲良好收益、射手準備脫單
🔶2024整體運勢(上)／「這生肖」倒數第1恐破財、龍犯小人、兔少去醫院
🔷2024整體運勢(下)／鼠防小人、2生肖注意血光災、第1名當心樂極生悲
🔶殺破狼／2024年財運最旺＆最慘星座TO3 水瓶職涯衝擊、第一名豐衣足食不擔憂 🔷殺破狼／2024年星座感情運「最好、最壞」前三！射手曲折離奇 處女恐遇爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言