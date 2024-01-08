本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「獲得豐盛財富」：被財神爺眷顧

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人辛苦又勞累，但能得到滿意的收穫，有人則是童叟無欺，短期內增加豐厚的財庫，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型AB型+生肖屬兔

在大環境不景氣的情況下，打工族或是論件計酬的工作者，難免會受到壓力，致使工時銳減，收入降低，但是千萬不要氣餒，在本周的運勢上，將會有一波強勁的能量，能夠讓你的工作變得穩定，同時也會帶來豐厚的收入，只要不怕辛苦，努力去做，甚至還能受到青睞，有機會將財運持續延續下去。

第四名：血型O型+生肖屬猴

如果你是餐飲業經營者，無論是攤販或是高檔餐廳，在本周的來客數都會有明顯的提升，用餐時間的翻桌率也是一波接一波，讓你忙得不亦樂乎，同時也讓自己荷包不斷增長，建議在這段時間裡，可以增加一些優惠，或是贈送小點心，不僅可獲得好評，更能讓客人不斷回頭光顧。

第三名：血型A型+生肖屬龍

在工廠裡工作的人，尤其是傳統產業，這周將是辛苦又勞累的一周，公司將會接獲大量訂單，需要員工們加緊趕工，雖然疲勞，但是你的付出長官們都看在眼裡，加班費絕對不會少給，事後還會有很不錯的獎金，所以不要抱怨，努力去執行任務，最後的收穫一定會令你滿意。

第二名：血型B型+生肖屬雞

如果你是從事維修工作相關的人，例如水電維修、汽機車維修等，本周的生意量將非常龐大，在這段時間內會有許多客人前來諮詢，他們不一定會請你處理，但是你只要以非常專業，而且童叟無欺的態度應對，就能順利得到青睞，讓你一單一單接不完，短期內增加豐厚的財庫。

第一名：血型AB型+生肖屬馬

專門遊走在人群之間的仲介業者，無論是仲介何種類型的商業活動，在本周將是財神爺最眷顧你的時候，你的言語將充滿魔法，能夠將各種不同的意見溶為一場美麗的交響樂，無論有多難纏的讓客戶也能聽得癡癡入迷，順利達成共識，簽下合約，讓你在彈指之間，獲得豐盛的財富。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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