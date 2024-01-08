本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「獲得豐盛財富」：被財神爺眷顧
在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人辛苦又勞累，但能得到滿意的收穫，有人則是童叟無欺，短期內增加豐厚的財庫，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。
第五名：血型AB型+生肖屬兔
在大環境不景氣的情況下，打工族或是論件計酬的工作者，難免會受到壓力，致使工時銳減，收入降低，但是千萬不要氣餒，在本周的運勢上，將會有一波強勁的能量，能夠讓你的工作變得穩定，同時也會帶來豐厚的收入，只要不怕辛苦，努力去做，甚至還能受到青睞，有機會將財運持續延續下去。
第四名：血型O型+生肖屬猴
如果你是餐飲業經營者，無論是攤販或是高檔餐廳，在本周的來客數都會有明顯的提升，用餐時間的翻桌率也是一波接一波，讓你忙得不亦樂乎，同時也讓自己荷包不斷增長，建議在這段時間裡，可以增加一些優惠，或是贈送小點心，不僅可獲得好評，更能讓客人不斷回頭光顧。
第三名：血型A型+生肖屬龍
在工廠裡工作的人，尤其是傳統產業，這周將是辛苦又勞累的一周，公司將會接獲大量訂單，需要員工們加緊趕工，雖然疲勞，但是你的付出長官們都看在眼裡，加班費絕對不會少給，事後還會有很不錯的獎金，所以不要抱怨，努力去執行任務，最後的收穫一定會令你滿意。
第二名：血型B型+生肖屬雞
如果你是從事維修工作相關的人，例如水電維修、汽機車維修等，本周的生意量將非常龐大，在這段時間內會有許多客人前來諮詢，他們不一定會請你處理，但是你只要以非常專業，而且童叟無欺的態度應對，就能順利得到青睞，讓你一單一單接不完，短期內增加豐厚的財庫。
第一名：血型AB型+生肖屬馬
專門遊走在人群之間的仲介業者，無論是仲介何種類型的商業活動，在本周將是財神爺最眷顧你的時候，你的言語將充滿魔法，能夠將各種不同的意見溶為一場美麗的交響樂，無論有多難纏的讓客戶也能聽得癡癡入迷，順利達成共識，簽下合約，讓你在彈指之間，獲得豐盛的財富。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
🔶殺破狼／2024年12星座整體運勢（上） 金牛人生轉捩點、處女財務恐漏洞
🔷殺破狼／2024年12星座整體運勢（下）天秤獲良好收益、射手準備脫單
🔶2024整體運勢(上)／「這生肖」倒數第1恐破財、龍犯小人、兔少去醫院
🔷2024整體運勢(下)／鼠防小人、2生肖注意血光災、第1名當心樂極生悲
🔶殺破狼／2024年財運最旺＆最慘星座TO3 水瓶職涯衝擊、第一名豐衣足食不擔憂 🔷殺破狼／2024年星座感情運「最好、最壞」前三！射手曲折離奇 處女恐遇爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言