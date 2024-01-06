下周生肖運勢／牛獲上司肯定、鼠狗愛情來了、「這生肖」事業財運雙贏

命理專家曼樺老師分析，2024年12生肖每週運勢排行1/7-1/13。上榜的會有誰呢？快點來看看。

【事業運前三名】

1.羊

本周運勢極佳，為第一名。開春之始業務接不完，你也勤奮努力，不辭辛勞，把握這一波賺錢的機會。

2.牛

本周運勢不錯，掌控了新機，為第二名。工作表現不凡，業績漂亮，獲得上司嘉許，更增加了你的信心。

2. 狗

本周運勢趨強，同為第二名。心中長線計畫在此刻籌謀運作，努力工作是為了證明你可以勝任，希望老闆能理解。

3.豬

本周運勢小吉，為第三名，有一波好運氣。你的智慧需要保鮮，創意需要新鮮，事業上才會永遠領先。

3.鼠

本周運勢新氣象，好運上升，同為第三名。重新回到自己喜愛的行業領域，做開心的事，賺開心的錢，非常開心。

【財運前三名】

1.羊

難得財運旺盛的一周，把握機會，努力展現專業技術，正財豐厚，不缺額外的康與禮物，總的來說都是收穫。

2.牛

新年新氣象，貴人帶來好運加持，多增加了許多業務競爭的機會，還好你夠實力，讓你搶得商機，賺到一筆。

3.鼠

又回到開始的狀態，經過前一段時間的調整，商業模式的改進，本周終於看到績效，財源滾滾的象徵。

【感情運前三名】

1.鼠

本周愛情桃花開，單身者，愛情運上升，連續假期參加了朋友的聚會，碰到心儀的對象，心情小鹿亂撞，期待愛情。

1. 狗

單身者人氣超旺，人緣超贊的一周，一定要把為新春及舊曆年前各種聚會，PARTY，好好展現自己與眾不同的魅力。

2.羊

愛情運上升，喜歡與男友一起下班，黃昏市場買菜回家烹飪做菜，二人之間親密的幸福，不需要外人了解。

3.豬

家庭運美好，在年底前得到好消息，老婆懷孕了,你開心不已，一個新生命，一份期待愛情美好的開花結果。

【健康運前三名】

1.牛

本周健康運頗佳，健身房運動是你堅持的，即使天氣再冷都不怕，不僅練身也練心志，生活狀態非常好。

2.鼠

本周健康運不錯，天冷適合泡湯，和家人一起爬山運動，泡溫泉，身心靈舒活開展 ，身體更健康。

3.豬

本周健康運不錯，為了冬日熱巧克力或甜點而傷腦筋，又想吃又要減肥，那麼就要勤加運動代謝。

（本文作者為 兩岸三地華人命理大師曼樺老師）

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