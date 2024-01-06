誰刪好友不再回頭？金牛心煩就刪、雙子你敢先刪我、「這星座」刪了又加又刪

分手後要不要做朋友？占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片，《星座》被「12星座」這五個星座刪好友，真的就徹底GG，無法挽回了，建議參考太陽星座、月亮星座和上升星座。

▎巨蟹座 關係失控了就刪吧

如果被巨蟹座刪好友是一件很難得的事，他們正常是不會主動去刪任何人的，但是在刪好友的這部分，他們的心理狀態有點特別 。巨蟹座是一個很念舊的星座，就算在一段感情結束後，他們也不會把這一段回憶輕易抹去，更不會去否認這段曾經存在過的感情。

但是在一段關係裡，就算他很在乎，但是覺得是自己在唱獨角戲的話 ，他們就會避免自己越陷越深，下定決心封鎖對方。巨蟹座是一個很怕造成別人負擔的星座， 當他們對這段關係地掌控已經失衡了， 他會怕自己的一情願造成對方的負擔，於是儘早抽離。

▎雙子座 你先刪我 我就刪你

基本上雙子座會覺得朋友越多越好，所以也不會主動刪好友，當他們刪好友通常是因為對方先刪了他，讓他很傷心。尤其是在一段感情中，雙子座一但傷心欲絕，就會花一段時間去療癒自己，而這段療癒的期間絕對不是外人想的那麼輕鬆，他們會故作堅定讓自己平穩。

但常常也可以看見雙子座結束一段關係後，並沒有將對方刪除，有一部分的原因是因為做自己還沒調適好，另一部分是一位他還對這段感情抱有一絲絲希望。 雙子座是一個需要別人在感情裡引導他的星座，他們也很像小朋友需要哄，但是他們一但刪了你好友，就代表他不要再跟你有任何瓜格。

▎金牛座 看見就心煩 所以刪吧

金牛座是一個非常會隱忍的星座，雖然有時候踩到他們底線會表現得不耐煩， 但是他們的毅力是很驚人的。金牛座非常討厭不穩定的關係，也討厭自己不穩定的狀態，這會讓他們一直很糾結，越想越多。當一段關係結束後，金牛座是可以把對方放著不動的，但是只要讓他們覺得看到你就心煩一次、想一次，他們就會採去刪好友的手段了。

金牛座其實也是屬於「愛得多深就恨的多深」的星座， 當跟對方不存在友好關係的時候，金牛座會自斷後路，把能跟你聯繫的所有方式都清理得乾乾淨淨。

▎獅子座 深思熟慮才刪的

獅子座如果主動刪好友，他一定是有深思熟慮過的，很多的關係如果不能再繼續、再聯絡的話，獅子座就會主動刪好友。而這樣做的原因在於他們不想要看到那些讓他們勾起人事物的回憶。

分手後的獅子座會變的很現實，而原版感性派的他們一但開始理智，對於很多事情他們是不會講情面的。看一次就氣一次、看一次傷心一次，那不如眼不見為淨，讓對方徹底的消失在生活中，才不會浪費自己的時間。

▎天秤座 腦波弱 刪了又加又刪

天秤座是矛盾跟糾結的綜合體，他們刪除人的心理狀態也是很複雜的。大部分的天秤男如果刪除別人，是不可能再加回來的；但有一部分的天秤女腦波比較弱，再刪除沒多久後就會後悔，也可能默默把對方加回來。 天秤座在刪好友其實不是因為討厭，反而有可能是因為太喜歡了，他們知道這段關係不會有回報， 所以就會先刪除對方。

還有另一種原因是「對方讓天秤座感到厭煩」， 多說一句話都有壓力，甚至威脅到他平常的生活，天秤座都是會果斷的把對方刪除的。平常乖乖的天秤座其實也蠻會記仇，尤其是當他們想要釐清一段關係的時候，就可以見識到天秤座的狠勁。

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