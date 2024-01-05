小寒週六到！巧遇福德正神到臨 命理師曝「三生肖」財運旺
2024年的第一個節氣「小寒」將在1月6日到來，清水孟國際塔羅雲蔚老師分享，這天會是帶來好財運的節氣，三生肖將財運旺旺來。
TOP 3：豬
生肖豬在小寒這段時間財運多方受惠，他們人緣極佳，有助於拓展事業版圖，生意也將興隆，帶來更多財富。此外，對於出國洽商或遠地求謀，也是一個極為有利的時期，有可能在異鄉取得豐厚財富。在貴人的扶助和提拔下，屬豬的人面對逆境能逢凶化吉，使自己更容易受到重視、富貴可期，成功的機會大幅提升。
TOP 2：狗
小寒這段時間，屬狗的人財運相當旺盛，不僅能化解現有厄運，還能將一切不如意轉化為好事。生肖狗在生意上人緣極佳，有助於拓展業務、提升財富。同時，升官上任的機會也將出現，可能與易受貴人提拔有關。一切能逢災化吉，成功機會極高，也是不錯的創業時機，能帶來不少財富。
TOP 1：猴
小寒當天的財運，剛好有福德正神到臨，萬事吉祥。生肖猴能得到貴人扶助，逢凶化吉、諸事順利。而且福星到臨，你有機會展現出博學多能的特質，名望逐漸提升，這使得你的人脈關係更為廣泛。此時若能善用機會，積極參與各種活動，進一步擴大自己的影響力，將會在充滿幸運和機會的階段，享受豐盛的財運。
🔶殺破狼／2024年12星座整體運勢（上） 金牛人生轉捩點、處女財務恐漏洞
🔷殺破狼／2024年12星座整體運勢（下）天秤獲良好收益、射手準備脫單
🔶2024整體運勢(上)／「這生肖」倒數第1恐破財、龍犯小人、兔少去醫院
🔷2024整體運勢(下)／鼠防小人、2生肖注意血光災、第1名當心樂極生悲
🔶殺破狼／2024年財運最旺＆最慘星座TO3 水瓶職涯衝擊、第一名豐衣足食不擔憂 🔷殺破狼／2024年星座感情運「最好、最壞」前三！射手曲折離奇 處女恐遇爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言