小寒週六到！巧遇福德正神到臨 命理師曝「三生肖」財運旺

2024年的第一個節氣「小寒」將在1月6日到來，清水孟國際塔羅雲蔚老師分享，這天會是帶來好財運的節氣，三生肖將財運旺旺來。

TOP 3：豬

生肖豬在小寒這段時間財運多方受惠，他們人緣極佳，有助於拓展事業版圖，生意也將興隆，帶來更多財富。此外，對於出國洽商或遠地求謀，也是一個極為有利的時期，有可能在異鄉取得豐厚財富。在貴人的扶助和提拔下，屬豬的人面對逆境能逢凶化吉，使自己更容易受到重視、富貴可期，成功的機會大幅提升。

TOP 2：狗

小寒這段時間，屬狗的人財運相當旺盛，不僅能化解現有厄運，還能將一切不如意轉化為好事。生肖狗在生意上人緣極佳，有助於拓展業務、提升財富。同時，升官上任的機會也將出現，可能與易受貴人提拔有關。一切能逢災化吉，成功機會極高，也是不錯的創業時機，能帶來不少財富。

TOP 1：猴

小寒當天的財運，剛好有福德正神到臨，萬事吉祥。生肖猴能得到貴人扶助，逢凶化吉、諸事順利。而且福星到臨，你有機會展現出博學多能的特質，名望逐漸提升，這使得你的人脈關係更為廣泛。此時若能善用機會，積極參與各種活動，進一步擴大自己的影響力，將會在充滿幸運和機會的階段，享受豐盛的財運。

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