摸不透！「3生肖」表面人很好 私下卻愛偷放冷箭 一不注意就會中傷
所謂有人的地方就是江湖，在江湖中最怕表裡不一的人，讓你摸不透也猜不透，一不小心還會被中傷，在十二生肖中，就有些人表面很好，私底下卻會偷偷放冷箭，讓你啞巴吃黃蓮，有苦說不出，一起來看看是哪幾個生肖。
第三名：蛇
蛇寶寶一般容易給人冷漠無情的印象，有時甚至自掃門前雪，自己忙自己的事，顯得難以親近，但在春夏出生的蛇寶寶，就比較樂觀開朗，能夠給人一種充滿活力的感受，不過在內心深處，仍保有生肖蛇的頑固深沉，當你得罪他們時，假使蛇寶寶在現實狀況下無法立即反擊，就會把自己變成無害動物試著與你交好，慢慢卸下你的防備心，充滿耐力的蛇寶寶，只要等到機會來臨時，就會狠狠的放把冷箭，讓你完全來不及反應就身受重傷。
第二名：猴
猴寶寶是交際應酬裡的不倒翁，能遊走在不同階層裡的群眾中，應付八歲到八十八歲的各方人士，精明靈巧的猴寶寶當然也很有心眼，常能看穿人性，深知利害關係，所以特別懂得忍辱負重，以大局為前提來面對事物，因此他們通常都會表現得和顏悅色，善待身邊的每一個人，如果當發生利益衝突時，擅長利用人性的猴寶寶，就會找你的敵人結盟，猴寶寶的冷箭不會直接射向你，而是利用你的敵人對你砲火攻擊，自己卻能置身度外。
第一名：雞
總是高談闊論的雞寶寶，最喜歡發表自己的高見，常會評論及分享各種事物，只要你不拒絕，雞寶寶說個三天三夜也不會覺得累，他們常給人熱情活潑的印象，似乎特別好相處而沒有距離，但你千萬不要被表現給蒙蔽了，如果你侵犯到他們的權益，或是在意見上相互違背衝突時，他們就會展開瘋狂大屠殺，在你背後說長道短，一樣說個三天三夜也不會覺得累，所放出的冷箭，比孔明的草船借箭還要多，等你一覺起來，就會發現世界變了，所有人都將對你有所成見。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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