四血型「最好相處」排行榜！B型人見人愛、這血型需要花時間靠近
有的人天生性格友善可親，不管遇到了誰，都能夠自然地好好相處。日本網站「占TV」近來就以血型分析，排行四種血型的好相處程度。
第一名 B型
陽光開朗的B型，不管碰到什麼年齡，什麼性別的人，都能夠平等地接納對方。他們也擅於察言觀色，想聊什麼都沒問題。只是不管是多隨和的人，都還是有屬於自己的私人領域，但他們可能會因為太親切，容易讓人產生誤會，不小心觸犯到私人領域的部分。
第二名 O型
落落大方的O型不拘小節，同時也樂於助人，讓他們身邊總是聚集著許多伙伴，特別是容易受到同齡層的愛戴。不過，因為重視上下關係，他們有可能會被一些後輩，認為平時太過囉唆。
第三名 A型
在初次見面時，容易覺得A型是比較拘謹，難以接近的人。不過在經過一番瞭解後，會知道A型有著誠實待人的優點，因此只要肯慢慢花時間接近，關係就能越來越好。特別是在黃湯下肚後，A型容易把內心的話統統全盤托出，更會讓人感到親近。
第四名 AB型
AB型的人理性、重視禮儀，舉手投足都非常講究。正因為如此，反而讓人感到有股距離感。儘管本人沒有那個意思，但是過於冷靜，或是想耍酷的作風，容易使人產生誤解，放在追求伴侶上，也可能會因此錯失機會。
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