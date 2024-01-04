「我好棒棒」最愛裝逼3星座！天蠍氣場全開、射手自信過頭、這星座假分享真炫耀

「裝逼」一詞是新世代網路用語，可以說是賣弄、做作、虛榮心、掩蓋實力等，命理網站旺好運分享「這些星座就是很喜歡裝逼」，快看看都有誰上榜。

第三名：天蠍座

天蠍座什麼都想要，甚至什麼都要贏，他們天生有一種自己的氣場，有一種只要自己不尷尬，那就是自信的心態，也因為這樣讓人覺得有點不好相處，或是太會裝逼了。

第二名：射手座

射手座凡事都蠻順其自然的，但在自然之中還是會想要有自己的地位，因此容易有較量之心，不管怎樣就是想高人一等，但常常忽略掉自己的實力，最後只能被看笑話。

第一名：處女座

處女座頭腦很精幹，而且很清楚自己要如何表現自己的優勢，一旦有表現機會就不會放過，雖然一切看似在分享，但其實就是很表明的在炫耀自己的生活。

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