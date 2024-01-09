天生愛哭三星座！雙魚巨蟹感情豐富、「這星座」像小朋友遇挫折就爆哭
有些人就是容易控制不住情緒，一下就淚流滿面，命理網站旺好運分享「這些星座」真的「動不動就哭」，快看看有你嗎？
第三名：牡羊座
牡羊座性格都很直接，個性就像個小朋友一樣，情緒說來就來，說走就走，所以當遇到難過的事情，牡羊座絕對是會情緒噴發，但他們知道哭一哭就沒事了。
第二名：巨蟹座
巨蟹座心思非常細膩，也很多愁善感，他們內心有一股想理解與照顧的心態，所以常常是因為別人的故事而淚流滿面，甚至還會比當事者還要難過。
第一名：雙魚座
雙魚座本身淚腺就非常發達，因為他們內心有太多的小劇場，而且也非常愛幻想，因此隨便一件小事情，就能讓他們很有共鳴，只能說就是天生的愛哭鬼。
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