快訊

西門町五福大樓2樓陷火海 緊急疏散29人

獨／跑單幫賺外快...攜黃金走小三通被陸查獲 過年可能回不來

樂於助人3星座...天蠍默默做、射手小太陽、「這星座」天選里長伯超熱心

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為義工助人示意圖。圖片來源/ingimage
圖為義工助人示意圖。圖片來源/ingimage

在這個社會當中，有些人比較自私，有些人則熱心助人，命理網站旺好運分享「這些星座原來做很多善事」，快看看誰上榜。

第三名：天蠍座

天蠍座其實不太會去在意自己以外的事物，但往往會做善事都是因為看到別人做了，自己也就會跟上，有一種跟風的心態，雖然不是主動意識，但他們的出發點也是善良的。

第二名：射手座

射手座內心很單純與善良，但同時也帶了一些迷信，他們是抱持著好人有好報的心態，因此只要做了善事，內心就會有一種充滿安全感及正能量的感覺，對他們來說做善事是很有意義的事情。

第一名：處女座

處女座雖然總是要求很多，且時常施壓給親近的人，但他們內心其實非常善良，也是為了想讓對方好，最重要的是他們非常樂於助人，除了證明自己之外，也是為了回饋社會。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

星座

延伸閱讀

星座關係指數(下)／身邊有水瓶...天秤超麻吉、天蠍慢走不送、雙魚難溝通

唐綺陽星座運勢週報：射手有突破性發展 天蠍魅力足桃花多

很準！12星座骨子裡有「隱性靈魂」金牛像天蠍愛恨分明、天秤像牡羊佔有慾爆表

唐綺陽星座運勢週報：天蠍事業有所突破 水瓶對另一半別強勢

相關新聞

春節前3生肖鴻運當頭！屬馬有望中樂透 他們工作運旺將加薪

春節將至，陸媒《搜狐》分析三大生肖在春節之前「橫財不斷」，將會鴻運當頭，翻身逆襲，喜氣洋洋過「肥年」。屬馬的人春節前有意外財富，例如中樂透、繼承遺產；屬猴的人迎來財運高峰期；屬龍的人將遇到很多機運，抓住機會就能晉升或加薪。

樂於助人3星座...天蠍默默做、射手小太陽、「這星座」天選里長伯超熱心

在這個社會當中，有些人比較自私，有些人則熱心助人，命理網站旺好運分享「這些星座原來做很多善事」，快看看誰上榜。

每日星座運勢／獅子財運旺尋找商機 可望豐厚進帳

2024-01-20牡羊座短評：運勢一般，多了幾分和氣，少了幾分刻板。【整體運★★★☆☆】愛情上心思敏感度增加，獨處時易覺得寂寞無聊，情緒不定易受他人影響。財運一般，錢財上沒有什麼特別的進出。閒暇時可

12生肖升官加薪這樣做(下)／馬人紅招忌、猴人脈帶財、這生肖快去考證照

2024開春，每個人都希望自己能在職場闖出一片天，最好升官又加薪，帶來滿滿工作成就感。搜狐網分享「2024十二生肖升職加薪秘訣」，身為上班族的你不看不可！

12生肖2024升官加薪秘訣(上)／蛇要謙卑、龍多請教同事、這生肖當心小人補刀

2024開春，每個人都希望自己能在職場闖出一片天，最好升官又加薪，帶來滿滿工作成就感。搜狐網分享「2024十二生肖升職加薪秘訣」，身為上班族的你不看不可！

周六大寒！ 命理師曝尾牙「這7生肖財運旺」：容易抽大獎

本周六(1/20)進入大寒，這段時間溫差甚大，忽冷忽熱，很容易感冒，同時，這段期間很多公司行號也都舉辦尾牙犒賞員工，到底哪些生肖偏財運比較強？國際天星命理風水專家邱彥龍指出，牛、鼠、豬、龍、兔、雞、猴等七生肖抽到大獎的機率特別大，屬牛的跟屬鼠的還容易獲得升遷機會，屬豬的有五鬼運財的好運氣，屬兔者偏財運不錯，生肖龍者這段期間則容易有貴人相助。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。