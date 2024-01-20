樂於助人3星座...天蠍默默做、射手小太陽、「這星座」天選里長伯超熱心
在這個社會當中，有些人比較自私，有些人則熱心助人，命理網站旺好運分享「這些星座原來做很多善事」，快看看誰上榜。
第三名：天蠍座
天蠍座其實不太會去在意自己以外的事物，但往往會做善事都是因為看到別人做了，自己也就會跟上，有一種跟風的心態，雖然不是主動意識，但他們的出發點也是善良的。
第二名：射手座
射手座內心很單純與善良，但同時也帶了一些迷信，他們是抱持著好人有好報的心態，因此只要做了善事，內心就會有一種充滿安全感及正能量的感覺，對他們來說做善事是很有意義的事情。
第一名：處女座
處女座雖然總是要求很多，且時常施壓給親近的人，但他們內心其實非常善良，也是為了想讓對方好，最重要的是他們非常樂於助人，除了證明自己之外，也是為了回饋社會。
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