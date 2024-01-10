少惹為妙！這些同事愛搞小動作 處女故意給你難看、「這星座」擋我者死

有些人遇到不滿會直說，有些人表面裝沒事，卻喜歡在背後搞小動作，來消除內心的不愉快，命理網站旺好運分享「這些星座竟然很愛搞小動作」！？快看看你身邊有沒有這種人。

第三名：摩羯座

摩羯座通常只有在職場上才會有小動作，因為他們很看重工作，如果有人擋了他們的財路，或質疑他們的專業，那就別怪他們對你動腦筋了。

第二名：處女座

處女座其實蠻講究內心的平衡，他們若有遭受到不公平或者被挑戰，他們內心會非常不愉快，就會私下搞些事情讓對方難看，通常都只是為了發洩負能量。

第一名：天蠍座

天蠍座內心較為自私，一旦有人觸犯或阻擋到他們，他們就會想要在背後搞一些小動作，而且會讓人神不知鬼不覺的被傷害，這就是他們報復的手段之一。

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