少惹為妙！這些同事愛搞小動作 處女故意給你難看、「這星座」擋我者死
有些人遇到不滿會直說，有些人表面裝沒事，卻喜歡在背後搞小動作，來消除內心的不愉快，命理網站旺好運分享「這些星座竟然很愛搞小動作」！？快看看你身邊有沒有這種人。
第三名：摩羯座
摩羯座通常只有在職場上才會有小動作，因為他們很看重工作，如果有人擋了他們的財路，或質疑他們的專業，那就別怪他們對你動腦筋了。
第二名：處女座
處女座其實蠻講究內心的平衡，他們若有遭受到不公平或者被挑戰，他們內心會非常不愉快，就會私下搞些事情讓對方難看，通常都只是為了發洩負能量。
第一名：天蠍座
天蠍座內心較為自私，一旦有人觸犯或阻擋到他們，他們就會想要在背後搞一些小動作，而且會讓人神不知鬼不覺的被傷害，這就是他們報復的手段之一。
◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
🔯2024運勢一次看
🔶殺破狼／2024年12星座整體運勢（上） 金牛人生轉捩點、處女財務恐漏洞
🔷殺破狼／2024年12星座整體運勢（下）天秤獲良好收益、射手準備脫單
🔶2024整體運勢(上)／「這生肖」倒數第1恐破財、龍犯小人、兔少去醫院
🔷2024整體運勢(下)／鼠防小人、2生肖注意血光災、第1名當心樂極生悲
🔶殺破狼／2024年財運最旺＆最慘星座TO3 水瓶職涯衝擊、第一名豐衣足食不擔憂 🔷殺破狼／2024年星座感情運「最好、最壞」前三！射手曲折離奇 處女恐遇爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言