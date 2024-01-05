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分手超乾脆Top3星座...天秤笑著離開、獅子從不挽留、「這星座」糾纏因為還沒新目標

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為分手示意圖。圖片來源/ingimage
圖為分手示意圖。圖片來源/ingimage

在感情的世界，有些人剪不斷理還亂，有些人卻超級乾脆，說分手就分手。命理網站旺好運分享，「前三名對感情最提得起放得下的星座」，快看看有你嗎？

第三名 天秤座

一向對任何事都要求公平的天秤座，在愛情上面更是要求公平公正公開。天秤感情專一，所以一但認定對方，他就會死心踏地的愛著對方。不過天秤的臉皮是很薄的，一但被他發現，對方不像他如此那般的愛他時，他就會開始慢慢回收感情，直到某天不管哪一方提出分手，天秤座都可以立即笑笑的答應要求。天秤座很重感情，也非常專一的，只是天生的要求公平死個性，常常逼迫自己逞強的去處理事情，但其實天秤是會將另一半及家庭照顧得無微不至讓你無後顧之憂的。所以如果遇到不錯的天秤座，請好好待他，不會吃虧的。

第二名 天蠍座

一直以來天蠍座都給人敢愛敢敢恨的形象，一但愛到，似乎會咬死不放？但其實這也只是天蠍還沒有找到下一個目標的過渡期而已。當然在熱戀的過程中，天蠍會把對方愛到心裡的最深處，而且為了愛可以犧牲奉獻到匪夷所思。不過當天蠍不愛了，其抽離情緒的速度也是讓人歎為觀止，但如果是被分手，其實天蠍也不是非要舊愛不可，會苦苦糾纏也只是因為下一個真愛還沒出現而已。

第一名 獅子座

不管是公獅還是母獅，只要他決定let it go，那就算是有千軍萬馬也抓不回來了。獅子崇尚自由不受拘束，當他決定只跟你一人再一起的那個當下，對他來說已經是一種犧牲與包容了。只要當下愛著你，為你改名換姓都可以。所以當他愛你的感覺消失時，他會立即恢復到他那不受限制，自由自在的生活態度，即使你再怎麼求他回來，獅子依舊不為所動。但如果是你跟獅子提出分手，獅子的自尊也會讓他馬上表現出沒有你，我依舊可以活得精彩，但其實這只是他維護自尊的保護色。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

星座 分手

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