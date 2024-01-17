遇事就逃跑！不負責任三星座...射手長不大、雙子光說不練、這星座都推給別人
承擔不是一件容易的事情，往往只有有能力與實力的人才能做到，命理網站旺好運分享「這些星座就是不願承擔後果」，快看看。
第三名：射手座
射手座不喜歡被束縛，本質上來說，對很多事情他們都是喜歡隨心所欲，也不想招惹麻煩，所以常常給人一種對事情都不願意承擔後果的感覺。
第二名：雙子座
雙子座的個性比較傲嬌一點，因此也比較愛面子，他們最擅長的就是光說不做，總是把事情講的很圓滿，但有突發狀況時，就會想辦法推卸，不僅雙面又沒責任心
第一名：雙魚座
雙魚座總是把事情想的太簡單，往往忽視掉很多細節，當事情的走向不如所願，基本上他們都會想逃避也不願承擔，而且還會想把責任怪罪到別人頭上。
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