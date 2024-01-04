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四血型「愛情長跑」最後結局 A型從一而終、這血型卻考慮另結新歡

聯合新聞網／ 綜合報導
不同血型的人，面對長期戀情的態度也不同。圖片來源／ingimage
不同血型的人，面對長期戀情的態度也不同。圖片來源／ingimage

當一份感情過了熱戀期，進入長期穩定發展的階段，有的情人也會展現出和原先不同的心態。日本網站「占TV」近來就分析四種血型的人，當在感情中進入長期階段時，會有什麼樣的反應。

血型A型

從一而終的A型，即使時間過去，對另外一半的愛也不會消減。不管是五年也好，十年也好，就算沒有論及婚嫁也好，對他們而言，喜歡就是喜歡，這是永遠不會變的。不過，他們還是會期待哪一天，能夠正式求婚建立關係。

血型B型

喜歡按照習慣行事的B型，並不會認為交往久了，就一定要走向下一步。甚至還會覺得比起硬要結婚，繼續維持現狀，保持彼此的戀人關係，或許還比較輕鬆一點。

血型O型

雖然O型平常看似悠閒，但要是戀情拖長，他們就會認真考慮現實方面的問題。如果發現對方是無法結婚的對象，例如「沒辦法在一年內結婚的人」，他們就會認為不該繼續浪費時間，而考慮斷絕這段緣分。

血型AB型

喜歡在感情中追求刺激感的AB型，一旦戀情拖下去，就會開始把目光看向其他人。而要是真的讓他們遇到值得交往的對象，他們就會考慮另結新歡，和舊情人說分手就分手。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

血型 日本 婚姻 情侶

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