四血型「愛情長跑」最後結局 A型從一而終、這血型卻考慮另結新歡
當一份感情過了熱戀期，進入長期穩定發展的階段，有的情人也會展現出和原先不同的心態。日本網站「占TV」近來就分析四種血型的人，當在感情中進入長期階段時，會有什麼樣的反應。
血型A型
從一而終的A型，即使時間過去，對另外一半的愛也不會消減。不管是五年也好，十年也好，就算沒有論及婚嫁也好，對他們而言，喜歡就是喜歡，這是永遠不會變的。不過，他們還是會期待哪一天，能夠正式求婚建立關係。
血型B型
喜歡按照習慣行事的B型，並不會認為交往久了，就一定要走向下一步。甚至還會覺得比起硬要結婚，繼續維持現狀，保持彼此的戀人關係，或許還比較輕鬆一點。
血型O型
雖然O型平常看似悠閒，但要是戀情拖長，他們就會認真考慮現實方面的問題。如果發現對方是無法結婚的對象，例如「沒辦法在一年內結婚的人」，他們就會認為不該繼續浪費時間，而考慮斷絕這段緣分。
血型AB型
喜歡在感情中追求刺激感的AB型，一旦戀情拖下去，就會開始把目光看向其他人。而要是真的讓他們遇到值得交往的對象，他們就會考慮另結新歡，和舊情人說分手就分手。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
🔶殺破狼／2024年12星座整體運勢（上） 金牛人生轉捩點、處女財務恐漏洞
🔷殺破狼／2024年12星座整體運勢（下）天秤獲良好收益、射手準備脫單
🔶2024整體運勢(上)／「這生肖」倒數第1恐破財、龍犯小人、兔少去醫院
🔷2024整體運勢(下)／鼠防小人、2生肖注意血光災、第1名當心樂極生悲
🔶殺破狼／2024年財運最旺＆最慘星座TO3 水瓶職涯衝擊、第一名豐衣足食不擔憂
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言