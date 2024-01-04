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氣死前任！分手後更優秀星座...天蠍「我要過得比你好」、2星座工作發光

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為分手後不被打倒示意圖。圖片來源／Ingimage
圖為分手後不被打倒示意圖。圖片來源／Ingimage

很多人都說，分手後最好的報復方式就是投資自己，讓自己越來越好，朝著男神、女神的路邁進，占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片，『星座』這五個星座～分手後💔會讓自己成為更優秀的人‼️讓前任後悔‼️，建議參考太陽星座和月亮星座

▎牡羊座、射手座

牡羊座和射手座其實是為愛而生的星座，他們非常需要愛情的滋潤。而本來就是情緒導向的他們，會因為愛面子，常常在情緒表達上死鴨子嘴硬，明明很難過卻不表露出來。而在分手後，牡羊座和射手座的情況是比較戲劇化的，心裡的難過指數一定會很高，但是會在外人面前表現的毫不在乎，甚至還會有一段的頹廢時光。

在這段「頹廢期」，牡羊座和射手座在振作後會把時間排得很緊，無論是社交還是工作都會約的滿滿的，用忙碌來分散自己的注意力。而一但過了這段時間，牡羊座和射手座就會全心投入工作去賺錢，而且絕對不會低調，甚至盡全力讓前任看到自己過得好。

▎天蠍座

很多人會覺得天蠍座在分手的時候很絕情， 好像把之前的相處都不當一回事，但是這是他們的一種保護機制，其實他們的心裡都在淌血。天蠍座在感情裡非常專一，再加上他們是非常念舊的星座，所以當他們決定分手了一定都會乾淨利落，不然難過的還會是自己。

天蠍座在剛分手只能用「失魂落魄」來形容， 有的還會每天淚流洗面， 當然這一面也很難被別人看到。但是天蠍座的修復期其實也蠻快的，有些天蠍座是不會將前任的社群媒體刪掉的，他們會觀察前任的動態有沒有過的比自己好，如果看到對方過的沒有比自己好就會覺得很開心。

▎摩羯座、處女座

有些人覺得和摩羯座、處女座談戀愛的時候，他們會咄咄逼人，但他們其實更不放過自己。摩羯座和處女座本來就是很會隱忍的星座，他們會為了愛情，願意放下自己的原則，盡可能地去配合對方。但是如果覺得對方是拖油瓶的話，摩羯座和處女座也會毫不猶豫割捨。

身為工作狂的摩羯座和處女座在分手後，就算再怎麼難過，他們會覺得日子還是得過，讓自己沒日沒夜的工作，讓工作填滿自己感情生活的部分。 而且只要讓摩羯座和處女座在自己的專業裡面找到自信，只要他們站在一群中間一定是最吸睛的那一個，沒有戀愛的他們，反而會更吸引人。

而摩羯座和處女座也不是要故意報復前任，只是他們療傷的方式就是透過拚命工作來渡過，而且有情傷的他們會變得更大膽，更願意去嘗試新事物，下次見到他們絕對會被他們的光芒閃瞎。

◎本文內容已獲 安德魯的賤聲房 授權，未經同意禁止取用轉載。

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