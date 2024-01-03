1月6日「小寒」過後4星座桃花開！「第一名」是他 隨時轉角遇到愛

1月6日(周六)正逢24節氣的「小寒」，星座專家清水孟國際塔羅小孟老師表示，4個星座在小寒之後桃花運超旺，因木星入桃花宮，可以說是「人見人愛，花見花開」，快看看你的星座上榜沒。

第四名：金牛座

金牛座座的人木星落入桃花運算是順順利利，小寒後會遇到讓人羨慕或者身邊親友都很祝福的桃花，但是運勢好的時候你就得有取捨，不能一直埋頭苦幹的工作，若有聚會或者有人要介紹物件給你，先不要抗拒，或著覺得浪費錢就不出門，機會來了要去接，才能發展。通常會遇到跟你特別有緣的人，也可能前世有強大的緣分才相遇，或者會遇到可以共組家庭的好對象，並且對方的條件良好，家人朋友們都會非常祝福你。

第三名：雙魚座

雙魚座在小寒一到，桃花運會有一種要開不開的感覺，但這是因為眼光高，而自身條件還沒提升到一定的水準，自然看待出現的桃花都會認為「還差了一點什麼」。若不安於現在出現的桃花，就先努力充實自己，這樣一來認識的對象會越來越好。有些女生覺得事業不需要拚，那就去磨練妳的智慧，想要遇到一個有智慧也願意疼愛妳的人，自身內在提升就會遇到好對象，另外透過網路聊天，也有機會聊出不錯的桃花！

第二名：天蠍座

天蠍座的朋友小寒後容易遇到一個又像是朋友，又像是情人，更像家人般熟悉的好緣份，對方思考跟價值觀上都會跟你很合，會很談得來，什麼話題天南地北都能暢聊，對未來的人生方向也會有共同的目標，可以說是一個可以談感情又能當戰友的對象，相處在一起一點都不無聊。基本上是先當朋友才慢慢發現越來越投緣。小孟老師建議這段時間多跟新朋友好好聊天，好緣份就藏在裡面。

第一名：魔羯座

小孟老師指出，魔羯座木星入桃花宮，小寒後桃花運非常旺，可以說是人氣王，不管參加什麼聚會，甚至只是去路邊買個飲料，都會有人想多看兩眼，而上半年若認真去交友，會很容易遇到好的桃花，可以經營長久的感情。通常對方各方面的條件都不差，可以說是好運滿分。另外除了長久緣分，其他一般來靠近的桃花也都會不錯，可以說是大豐收的時刻。

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