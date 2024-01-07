殺破狼週運勢／巨蟹工作令人刮目相看 射手桃花運旺盛

殺破狼2024年1月8日～1月14日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

工作運佳，新月發生在志業宮位，會承接一個新的案件、任務、或是職務，可以充分表現自己的專業能力。新月期間，可許下有關工作、事業、成就......相關的願望，可獲得良好的能量幫助。

學業運方面，金星與水星齊聚學業宮位，期末報告與作業順利交件，並獲得指導者很高的評價。正要參加升學考試的白羊座，可順利過關斬將，進入嚮往的學校就讀、研究。

本週須注意的部分

感情運方面，在心靈宮位的海王星持續受到水星影響，對目前尚未成熟的戀情很敏感，可能會聽到一些不利於對方或自己的傳聞。某些白羊座與暗戀的對象遠距聯繫，但對方經常不讀不回你的訊息。

金錢運方面，在金錢宮位的木星受到冥王星影響，原本預期的年終獎金被打了不少折扣，感到不滿。某些白羊座的薪資常常因為財務部門的作業問題而延遲發放，對於目前的工作前景感到憂心。

金牛座：

整體運勢

遠行運方面，新月發生在遠行宮位，與火星、冥王星齊聚，會有一個遠行計畫，挑戰度較高，需要高度的意志力才能完成。新月期間，可許下與海外旅行有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

金錢運方面，水星與金星齊聚財務宮位，購物消費善用各種優惠，可買到物超所值的好東西。然而水星受到在人際關係宮位的海王星影響，要當心被朋友帶去直銷、投資的老鼠會，容易上當受騙，血本無歸。

本週須注意的部分

人際關係方面，土星與海王星齊聚人際關係宮位，海王星受到在財務宮位的水星影響，發現某些朋友有目的的接近你，並用各種話術要你投資、合夥、或是加入某些團體，這些人不太老實，最好保持距離為佳。

工作運方面，木星與天王星齊聚命宮，能力受到肯定，會被外派到異地工作。然而木星受到海外宮位的冥王星影響，當地生活機能不佳，必須要忍受很多不方便，才能熬到自己在職場希望的地位。

雙子座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在財務宮位，終於把某個分期付款的債務清償，財務壓力輕鬆很多。有投資習慣的雙子座，會在此時重新佈局，逢低買進新標的。新月期間，可許下債務、投資、金錢相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，金星與水星齊聚感情宮位，與喜歡的人會有許多交流的機會，感覺與對方的關係又更進一步。然而水星受到志業宮位的海王星影響，雙方目前很多話題都集中在公務上。

本週須注意的部分

工作運方面，土星與海王星齊聚志業宮位，職場不斷在裁員，感到擔驚受怕。某些雙子座一直在尋求新的定位，不斷地嘗試新的工作領域，卻都以失敗收場，容易對自己的能力感到疑慮。

健康運方面，新月發生在疾厄宮位，與火星、冥王星齊聚，本週容易吃壞肚子，罹患急性腸胃炎，飲食注意衛生。這段時間需特別當心血光之災，發生意外傷害與急性疾病的機率較高，並留意自己的人身安全。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在感情宮位，與情感對象會有更進一步的發展，會以結婚為前提，試著同居生活看看。新月期間，可許下與戀愛、情感關係、婚姻......相關的願望，會獲得新月的祝福。

工作運方面，水星與金星齊聚工作宮位，工作效率變得極佳，可快速消化堆積如山的文件，每天都能準時下班。某些巨蟹座則是承接一項光鮮亮麗的任務，執行準確，令許多人刮目相看。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的木星受到冥王星影響，太遵守各種規定，會成為同事、週遭人士的眼中釘。某些巨蟹座會發現社會有些潛規則，覺得很氣憤，但自己又膽小，不敢舉報這些犯法的勾當。

健康運方面，金星與水星齊聚健康宮位，工作有些過勞，使得免疫系統變差，當心著涼感冒，或是病毒感染，引發呼吸道病變，喉嚨嚴重發炎，造成你失聲，無法發出聲音說話。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在工作宮位，即將執掌新的職務與任務，工作型態會有很大的改變，木星與天王星齊聚事業宮位，這段時間會是成就向高點攀升的時期，新月期間，可許下與工作有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，水星與金星齊聚戀愛、子女宮位，與喜歡的對象會有很多交流的機會，關係可望更進一步。某些獅子座會在此時收編新的寵物，生活因此多了很多樂趣。

本週須注意的部分

健康運方面，新月發生在健康宮位，與火星、冥王星齊聚，本週當心吃壞肚子，或是過於緊張，引發急性腸胃炎，注意刀火燙傷見血光，人身安全要小心，發生意外傷害的機率也較高。

金錢運方面，海王星與土星齊聚財務宮位，海王星受到水星影響，會受到一些廣告的誘惑，買了一些不實用的東西。有投資習慣的獅子座，很容易被投顧專家的資訊所欺騙，理財須謹慎。

處女座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在戀愛、子女宮位，與曖昧對象關係明朗化，雙方終於有情人成眷屬。某些處女座則是會收編新寵物，或是有懷孕的計畫。新月期間，可許下有關戀情、寵物、孩子......相關的願望，會獲得新月能量祝福。

家宅運方面，金星與水星齊聚家宅宮位，冷戰的親人終於破冰，言歸於好，家庭氣氛緩和許多。某些處女座居住的地方已經修繕或是清理完成，生活煥然一新。

本週須注意的部分

遠行運方面，在遠行宮位的木星受到在戀愛宮位的冥王星影響，在異國生活、工作、打工渡假、留學、當交換學生......的處女座，會被當地人追求，陷入愛戀中，但對方可能是恐怖情人，多觀察為佳。

學業運方面，在學業宮位的木星受到在戀愛宮位的冥王星影響，會因為談戀愛荒廢學業，甚至還要幫對方打理功課，而自己已經自顧不暇了。某些處女座則是在學校不小心犯了校規，可能會被記過處罰。

天秤座：

整體運勢

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，居家環境重新整理，某些東西斷捨離後，生活空間清爽許多。新月期間可許下與家人、家宅、房地產......相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

旅遊運方面，金星與水星齊聚旅遊宮位，會選擇較為高價位的旅店住宿，享受奢華的待遇。某些天秤座會選擇懶人行程，搭乘遊輪或是到渡假飯店放空、發懶，好好休息。

本週須注意的部分

工作運方面，土星與海王星齊聚工作宮位，海王星受到水星影響，在職場受到陷害，有些同事有意隱瞞一些重要的資訊，使你與客戶之間發生誤會，此時要勤於對負責的廠商聯繫為佳。

健康運方面，木星與天王星齊聚疾厄宮位，海王星與土星齊聚健康宮位，工作過勞，身心靈都有生病的狀況，代謝功能變差，有發福的傾向，並可能罹患慢性疾病，需控管飲食以及多運動。

天蠍座：

整體運勢

旅遊運方面，新月發生在旅遊宮位，會展開一個旅遊計畫，很具有挑戰性，可到鮮為人知的秘境探險。新月期間，可許下與旅遊相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

金錢運方面，金星與水星齊聚金錢宮位，手頭比較寬裕，會買些昂貴的東西，或是品嚐奢華的美食犒賞自己一番。某些天蠍座則是會把舊的電器用品或交通工具換新，讓生活便利許多。

本週須注意的部分

感情運方面，木星與天王星齊聚在感情宮位，木星受到溝通宮位的冥王星影響，與交往對象或伴侶經常以較為強烈的言語互相傷害，在一起的時間幾乎都在吵架。曖昧關係中的天蠍座，對方向你借錢時請小心，可能是情感詐騙。

交通運方面，新月發生在交通宮位，與火星、冥王星齊聚，剛買的新車，很容易發生擦撞，出現瑕疵，格外感到心疼。這段時間容易與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，並可能會因為一些事故，迫使你換新交通工具。

射手座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在金錢宮位，會有新的收益來源，或有額外的兼職好接。某些射手座則是會被加薪，每個月的生活寬裕許多。新月期間，可許下與金錢、物質生活......相關的願望，會受到良好的能量幫助，

感情運方面，金星與水星齊聚命宮，與喜歡的對象有許多交流的機會，關係更進一步。某些射手座的桃花旺盛，會被許多人表達好感，即便自己沒有想脫單的想法，被人追求的的感覺也很愉悅。

本週須注意的部分

工作運方面，天王星與木星齊聚在工作宮位，木星受到冥王星影響，雖然目前的工作很不錯，薪水也算過得去，但每天日復一日機械式的生活讓你有些倦怠，希望上班時間能自由一些。

家宅運方面，土星與海王星齊聚在家宅宮位，海王星受到水星影響，家人有些事情隱瞞你，被你知道後會非常生氣。某些射手座的鄰居喜歡道人是非，並亂散播你的謠言，不排除收集證據，以法律途徑解決。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在命宮，與火星、冥王星齊聚，會承接新的任務或兼職，生活更為忙碌。新月期間可許下任何願望，或作任何新計畫，都能獲得新月的庇佑，心想事成。

感情運方面，木星與天王星齊聚戀愛、子女宮位，金星與水星齊聚心靈宮位，與暗戀的對象彷彿心有靈犀，突然覺得兩個人關係瞬間拉近。感情穩定的摩羯座，目前可能已經有孕在身，需好好養胎。或是會收養新寵物。

本週須注意的部分

學習運方面，在學習宮位的海王星受到水星影響，會購買某種線上課程，學習新的知識或技術，但發現灌水的地方很多，真正想了解的癥結得不到解答。還是學生的摩羯座，報告或是作業太多錯誤，被教授退件重做。

交通運方面，在交通宮位的海王星受到水星影響，常會坐錯車，或是在大眾運輸工具上睡過頭，造成嚴重的遲到。某些摩羯座在外地容易迷路，使得重要行程受到耽擱。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在心靈宮位，會遇到似曾相識的陌生人，一見面就有熟悉的好感，暫時會遠遠觀察對方。新月期間，可許下有關靈魂伴侶相關的願望，會獲得新月的祝福，尋找到與自己精神層次相合的對象。

人際關係方面，金星與水星齊聚在人際關係宮位，會有許多交際應酬的邀約，參與許多社交活動，認識新的朋友，不過水星受到海王星影響，有些人接近你可能別有意圖，特別是金錢要小心謹慎，以防被詐騙。

本週須注意的部分

金錢運方面，土星與海王星齊聚金錢宮位，海王星受到水星影響，越是缺錢，越想買一些小廢物、在手遊上課金，或是吃些零食感受生活的一點小確幸，但就是因為不注重這些小錢，才會使得每個月還不到月底就覺得生活費用吃緊。

健康運方面，新月發生在精神宮位，與火星、冥王星齊聚，常感到精神緊繃，或是焦慮，睡覺也容易做噩夢，或是難以入睡，當心罹患心理疾病，有各種壓力時，需尋求心理諮商師幫助。

雙魚座：

整體運勢

人際關係方面，新月發生在人際關係宮位，會加入新團體，或是參與社交活動，認識志同道合的朋友。新月期間，可許下與人際關係相關的願望，會獲得貴人幫助。

工作運方面，金星與水星齊聚志業宮位，工作效率恢復，並承接重要的職務或任務，成為業界令人矚目的焦點。某些雙魚座終於執行完一個任務，目前正在休息狀態，生活輕鬆許多。

本週須注意的部分

感情運方面，土星與海王星齊聚命宮，同時海王星受到水星影響，目前正歷經一段痛苦的戀情，各種電視肥皂劇的奇異事件都可能發生在自己身上，這些都在磨練個性上的弱點與障礙，如何學會放下，會是重要的功課。

健康運方面，土星與海王星齊聚命宮，皮膚、筋骨、牙齒因為一些小毛病需要長期的矯治，雖然不至於危害生命，但每天都極不舒服。睡眠狀態不佳，內心常常感到沮喪，自我感覺不良，必要時請去諮詢心理師，讓身心靈獲得平衡。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

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