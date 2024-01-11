快訊

史無前例！全球最強護照大洗牌 法、德、義、西與日本、新加坡並列榜首

與澤倫斯基、內唐亞胡並列！全球風險諮詢機構：賴清德是「美國的危險朋友」

泰國買房好便宜？外國人未必能安身立命的置產風險

很準！12星座骨子裡有「隱性靈魂」金牛像天蠍愛恨分明、天秤像牡羊佔有慾爆表

科技紫微網／ 科技紫微網
秘密靈魂！你的星座隱藏了哪種奇妙的內在角色？(圖片來源：Shutterstock)
秘密靈魂！你的星座隱藏了哪種奇妙的內在角色？(圖片來源：Shutterstock)

喜歡星座、常關注星座命理的你，是不是也有時候覺得：「這個星座說法一點都不準！」。其實，一般最常使用來描述個性的是每個人的太陽星座，另外還有一個隱性的靈魂，一直悄悄躲在你的「對宮星座」裡。它是一個什麼樣的存在呢？科技紫微網接下來就要分析，在十二星座的對宮星座裡，你是個什麼樣的人。

牡羊座
隱性靈魂：天秤座

牡羊座是個隱性的顏控，這一點跟天秤如出一轍。牡羊嘴上說雖然說自己比較在意性格人品，但是看到好看的對象，膝蓋就軟了，這就是牡羊的本能。還有，雖然一般都說牡羊脾氣火爆，但其實他們跟天秤一樣，很容易退步跟妥協，也容易在兩難之間糾結與拖延。

金牛座
隱性靈魂：天蠍座

別看金牛座好像悶悶的，不怎麼說話，也不太容易生氣。其實他們跟天蠍一樣，個性自我，愛恨分明，只不過這些特質都隱藏得很好。金牛溫吞的外表下，藏著極強的勝負慾和好勝心，內心渴望刺激，追求深刻。只要被點燃，金牛就是一團燃燒的火焰。

雙子座
隱性靈魂：射手座

雙子太跳脫，彷彿總是有用不完的精力和說不完的話。所以雙子身上總帶著一股世俗的現實生活調性。然而，雙子的野心卻不止於此，他們跟射手一樣，渴望自由和遠方，喜歡思考高深而抽象的東西。如果可以，他們也想走遍世界，不受任何人束縛。

巨蟹座
隱性靈魂：摩羯座

很多人對巨蟹都有自己的刻板印象，覺得他們感性、濫情，沒有什麼遠大的抱負，只想擁有溫馨的家就夠了。其實巨蟹跟摩羯的本質共通點，就是既沒有安全感、又太有責任心。只不過，摩羯把責任心放在自我成長上，而巨蟹把責任心放在自己所在意的人身上。真要工作起來，巨蟹也屬於能力很強的類型，可以說他們是一個被嚴重低估的星座。

獅子座
隱性靈魂：水瓶座

獅子是個很「入世」的星座，能把每個不同的身分扮演得很好。他們是孝順的子女，是熱心的同事，是有責任心的伴侶……雖然獅子能在這些身分裡找到自己的價值，但他們的內心卻像水瓶一樣，有強烈的自我意識，討厭刻板的教條。他們總想要拋去所有束縛，遵循自己的心意而活。比起被別人認可，不如討自己喜歡。

處女座
隱性靈魂：雙魚座

現實生活中，處女座大都會嫌棄雙魚座太濫情或矯情。但其實每個處女座內心都住了一隻小雙魚，柔軟又敏感，嚮往不切實際的夢。只有一層層剝開處女座的內心，才能看到這一面。你想想，處女座既然是個細節控，一個連細節都不放過的人，怎麼可能不敏感，不內耗呢？

天秤座
隱性靈魂：牡羊座

天秤平時看起來是個老好人，性格好，脾氣好，其實私下跟牡羊一樣沒少發瘋，不過只有很親近的人才能看到這一面。他們內心戲特多，情緒一上來，天王老子都不怕。另外，他們在感情裡也跟牡羊一樣，容易愛到卡慘死，佔有慾爆表。

天蠍座
隱性靈魂：金牛座

要說悶，其實天蠍跟金牛有得拼！表面高冷，內心悶騷，還都喜歡跟自己較勁。不管他們外在表現得多麼遊刃有餘，在面對自己的喜歡的人時，天蠍其實像孩子一樣笨拙與被動。而且脾氣非常倔，對道理又很固執，認定的事情十頭牛都拉不回來。

射手座
隱性靈魂：雙子座

射手座給人的印象像風，不為任何人停留。但射手其實是個很矛盾的組合，一方面喜歡自由，另一方面卻會渴望著為某個人甘願放棄自由。射手很有分享慾，想要把自己聽到的、看到的，都分享給喜歡的人。雖然他們想要詩和遠方，但他們同樣也需要長久的陪伴。

摩羯座
隱性靈魂：巨蟹座

理性的摩羯，其實也有柔軟的一面。只不過因為害怕受傷，總是把自己包裝成泰山崩於前而不改其色的模樣，一副不解風情的死表情。其實摩羯會把別人對自己的好，一點點記下，想起來的時候，心裡會泛起溫暖的漣漪。雖然不會甜言蜜語，但摩羯對家人的責任心，也是12星座裡數一數二的喔。

水瓶座
隱性靈魂：獅子座

前面說到獅子是個很「入世」的星座，那麼，水瓶就是很「出世」的星座。雖然特立獨行，但其實他們很渴望被人認可和稱讚，心裡樂開花時，臉上卻不動聲色。水瓶跟獅子最像的地方，莫過於他們內心都住著一個孩子，偽裝之下，都有一顆純粹的心。

雙魚座
隱性靈魂：處女座

一般認為處女座是12星座裡最挑剔的，但是，雙魚座是連自己都不一定查覺到，他們對自己越愛的人，反而越挑剔，嚴重的程度，處女座在他們面前也只能認輸。其實雙魚沒有大家想的那麼感性，一旦看清真相，雙魚比誰都理智、清醒、果斷，甚至絕情。

【延伸閱讀】

紫微算一生財富，預測你的聚財時機！

父母必知！從命盤看出教養秘訣？

科技紫微網

星座 靈魂 星座運勢

延伸閱讀

居然沒天蠍！最會記仇五星座...獅子射手以牙還牙、巨蟹偷哭、這星座一輩子不原諒

容易被騙感情三星座...牡羊衝昏頭、雙魚戀愛腦、「這星座」騙人也被騙

職場上遇到要珍惜！3星座「超級社會化」　天秤做事坦蕩、當摩羯的朋友要好好珍惜

4星座職場生存能力強！牡羊務實人緣佳 獅子忍辱負重笑傲江湖

相關新聞

很準！12星座骨子裡有「隱性靈魂」金牛像天蠍愛恨分明、天秤像牡羊佔有慾爆表

喜歡星座、常關注星座命理的你，是不是也有時候覺得：「這個星座說法一點都不準！」。其實，一般最常使用來描述個性的是每個人的太陽星座，另外還有一個隱性的靈魂，一直悄悄躲在你的「對宮星座」裡。它是一個什麼樣的存在呢？科技紫微網接下來就要分析，在十二星座的對宮星座裡，你是個什麼樣的人。

1月11日最後「新月」4個吉時快許願！馬衝旅行運、雞提升事業運都會成真

今天1月11日(周四)是農曆12月初一，也是兔年最後一個農曆新月，也是一個新的開始，據說新月充滿神祕能量，向著月亮許願，願望就會實現。塔羅牌老師艾菲爾臉書分享「摩羯座新月許願指南」。不同生肖各自有適合的許願方向，快來一起向宇宙下訂單，開啟新年美好旅程。

3星座女人「好吃懶做」也能嫁好老公！牡羊內心純潔、這類人稍微打扮就很靚

「好吃懶做」的性格對不少人來說是地雷，不過《搜狐》指出，其實有3種星座的女人，她們就算好吃懶做，也能嫁給好男人，分別是內心純潔的牡羊座、有慈悲心腸的雙魚座，及氣質出眾的天秤座。

每日星座運勢／處女要學會調整心情 切忌負面思考

2024-01-11牡羊座短評：順心順意的一天。【整體運★★★★☆】可以做適合自己的工作，施展得心應手外，你的專長和能力也易完全發揮出來；投資、生意往來上注重與別人的合作，能截長補短，意外收穫不少；感

最容易「友達以上戀人未滿」是他！ 4血型男攻略方法一次看

情路上總是坎坷嗎？不知道怎麼樣才能抓住對方的心嗎？日本網站《占TV》整理了4種血型的男孩喜歡什麼類型的另一半，如果還在為了感情問題困擾，不妨來看看吧！ A型-謹慎型 A型的男生偏好內向、文靜型

財星高照或小心行事？12生肖1月財運快報！

隨著2024年的到來，每個生肖的財運都迎來了新的變化，科技紫微網今天就來為你揭示1月份各生肖的財運動向！不論你是期待財運的提升，還是需要應付財務上的挑戰，這裡都有寶貴的指南供你參考。讓我們一起迎接一個充滿希望的1月運勢！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。