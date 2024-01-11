很準！12星座骨子裡有「隱性靈魂」金牛像天蠍愛恨分明、天秤像牡羊佔有慾爆表

喜歡星座、常關注星座命理的你，是不是也有時候覺得：「這個星座說法一點都不準！」。其實，一般最常使用來描述個性的是每個人的太陽星座，另外還有一個隱性的靈魂，一直悄悄躲在你的「對宮星座」裡。它是一個什麼樣的存在呢？科技紫微網接下來就要分析，在十二星座的對宮星座裡，你是個什麼樣的人。

牡羊座

隱性靈魂：天秤座

牡羊座是個隱性的顏控，這一點跟天秤如出一轍。牡羊嘴上說雖然說自己比較在意性格人品，但是看到好看的對象，膝蓋就軟了，這就是牡羊的本能。還有，雖然一般都說牡羊脾氣火爆，但其實他們跟天秤一樣，很容易退步跟妥協，也容易在兩難之間糾結與拖延。

金牛座

隱性靈魂：天蠍座

別看金牛座好像悶悶的，不怎麼說話，也不太容易生氣。其實他們跟天蠍一樣，個性自我，愛恨分明，只不過這些特質都隱藏得很好。金牛溫吞的外表下，藏著極強的勝負慾和好勝心，內心渴望刺激，追求深刻。只要被點燃，金牛就是一團燃燒的火焰。

雙子座

隱性靈魂：射手座

雙子太跳脫，彷彿總是有用不完的精力和說不完的話。所以雙子身上總帶著一股世俗的現實生活調性。然而，雙子的野心卻不止於此，他們跟射手一樣，渴望自由和遠方，喜歡思考高深而抽象的東西。如果可以，他們也想走遍世界，不受任何人束縛。

巨蟹座

隱性靈魂：摩羯座

很多人對巨蟹都有自己的刻板印象，覺得他們感性、濫情，沒有什麼遠大的抱負，只想擁有溫馨的家就夠了。其實巨蟹跟摩羯的本質共通點，就是既沒有安全感、又太有責任心。只不過，摩羯把責任心放在自我成長上，而巨蟹把責任心放在自己所在意的人身上。真要工作起來，巨蟹也屬於能力很強的類型，可以說他們是一個被嚴重低估的星座。

獅子座

隱性靈魂：水瓶座

獅子是個很「入世」的星座，能把每個不同的身分扮演得很好。他們是孝順的子女，是熱心的同事，是有責任心的伴侶……雖然獅子能在這些身分裡找到自己的價值，但他們的內心卻像水瓶一樣，有強烈的自我意識，討厭刻板的教條。他們總想要拋去所有束縛，遵循自己的心意而活。比起被別人認可，不如討自己喜歡。

處女座

隱性靈魂：雙魚座

現實生活中，處女座大都會嫌棄雙魚座太濫情或矯情。但其實每個處女座內心都住了一隻小雙魚，柔軟又敏感，嚮往不切實際的夢。只有一層層剝開處女座的內心，才能看到這一面。你想想，處女座既然是個細節控，一個連細節都不放過的人，怎麼可能不敏感，不內耗呢？

天秤座

隱性靈魂：牡羊座

天秤平時看起來是個老好人，性格好，脾氣好，其實私下跟牡羊一樣沒少發瘋，不過只有很親近的人才能看到這一面。他們內心戲特多，情緒一上來，天王老子都不怕。另外，他們在感情裡也跟牡羊一樣，容易愛到卡慘死，佔有慾爆表。

天蠍座

隱性靈魂：金牛座

要說悶，其實天蠍跟金牛有得拼！表面高冷，內心悶騷，還都喜歡跟自己較勁。不管他們外在表現得多麼遊刃有餘，在面對自己的喜歡的人時，天蠍其實像孩子一樣笨拙與被動。而且脾氣非常倔，對道理又很固執，認定的事情十頭牛都拉不回來。

射手座

隱性靈魂：雙子座

射手座給人的印象像風，不為任何人停留。但射手其實是個很矛盾的組合，一方面喜歡自由，另一方面卻會渴望著為某個人甘願放棄自由。射手很有分享慾，想要把自己聽到的、看到的，都分享給喜歡的人。雖然他們想要詩和遠方，但他們同樣也需要長久的陪伴。

摩羯座

隱性靈魂：巨蟹座

理性的摩羯，其實也有柔軟的一面。只不過因為害怕受傷，總是把自己包裝成泰山崩於前而不改其色的模樣，一副不解風情的死表情。其實摩羯會把別人對自己的好，一點點記下，想起來的時候，心裡會泛起溫暖的漣漪。雖然不會甜言蜜語，但摩羯對家人的責任心，也是12星座裡數一數二的喔。

水瓶座

隱性靈魂：獅子座

前面說到獅子是個很「入世」的星座，那麼，水瓶就是很「出世」的星座。雖然特立獨行，但其實他們很渴望被人認可和稱讚，心裡樂開花時，臉上卻不動聲色。水瓶跟獅子最像的地方，莫過於他們內心都住著一個孩子，偽裝之下，都有一顆純粹的心。

雙魚座

隱性靈魂：處女座

一般認為處女座是12星座裡最挑剔的，但是，雙魚座是連自己都不一定查覺到，他們對自己越愛的人，反而越挑剔，嚴重的程度，處女座在他們面前也只能認輸。其實雙魚沒有大家想的那麼感性，一旦看清真相，雙魚比誰都理智、清醒、果斷，甚至絕情。

【延伸閱讀】

紫微算一生財富，預測你的聚財時機！

父母必知！從命盤看出教養秘訣？

【科技紫微網 】

商品推薦