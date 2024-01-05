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1月塔羅運勢占卜：新年新開始！這個月有什麼讓人期待的好消息？

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1月塔羅運勢占卜：新年新開始！這個月有什麼讓人期待的好消息？(圖片來源：Shutterstock)
1月塔羅運勢占卜：新年新開始！這個月有什麼讓人期待的好消息？(圖片來源：Shutterstock)

隨著2024年的開始，我們踏入了一個全新的旅程。1月，作為新的一年的開始，總會帶來新的希望和挑戰。讓科技紫微網透過塔羅牌來看看這個月會為你帶來些什麼驚喜和指引吧！

【占卜小提示】
1、請先深呼吸3次。
2、心中默念：「新的一年，我的1月運勢如何？」
3、等待內心平靜後，憑直覺選一張牌。

圖片來源：科技紫微網

占卜結果：

牌組1：太陽、聖杯騎士、力量逆位

圖片來源：科技紫微網

塔羅指引：「陽光總在風雨後」。

這個月你可能會遇到一些挑戰，但不要氣餒。太陽牌預示著積極和光明，即使現在面對困難，最終你會找到解決之道。聖杯騎士代表感情上的新開始，可能會有新的戀情降臨。力量牌逆位提醒你，要留意自己的情緒管理，避免過度激動或衝動。

1月會發生的事：
1、新的愛情機會出現。
2、工作上遇到挑戰，但能找到解決方案。
3、需要控制自己的情緒，避免衝動行事。

牌組2：星幣女王、寶劍六、節制

圖片來源：科技紫微網

塔羅指引：「平衡是關鍵」。

星幣女王象徵著物質和情感上的穩定，這個月你可能會感到生活更加充實和平衡。寶劍六則預示著一次旅行或精神上的轉變。節制牌提醒你在一切事物中尋求平衡，避免過度沉迷於任何一方面。

1月會發生的事：
1、生活中的平衡帶來幸福感。
2、可能會有一次有意義的旅行。
3、在工作和休閒之間找到良好的平衡。

牌組3：寶劍國王、聖杯九、隱者逆位

圖片來源：科技紫微網

塔羅指引：「智慧的領導」。

寶劍國王代表理性和智慧的領導，你可能會在這個月內做出重要的決定。聖杯九象徵滿足和感恩，提醒你珍惜當下擁有的一切。隱者牌逆位則暗示你可能需要尋求外界的幫助或建議，不要孤立自己。

1月會發生的事：
1、需要做出重要的職業決定。
2、感恩現有的一切，擁抱生活。
3、在困難時尋求外界的幫助。

牌組4：世界、權杖國王、寶劍二逆位

圖片來源：科技紫微網

塔羅指引：「世界在你手中」。

世界牌象徵成功和完成，預示著這個月你將達成某個重要的目標。權杖國王暗示著領導力和決斷力，你將在職業上取得進展。寶劍二逆位提醒你，在做決定時要避免猶豫不決。

1月會發生的事：
1、在職業上取得重要進展。
2、完成一項重要的個人目標。
3、學會果斷，避免猶豫。

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