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星座小熊八卦站／12星座刻板印象 誰最心機？誰最天真？真相是...

布克文化／ 文‧星座小熊、曾新惠
圖為12星座示意圖。圖片來源/ingimage
圖為12星座示意圖。圖片來源/ingimage

FB粉絲71萬的人氣插畫家星座小熊攜手暢銷星座書作家曾新惠，推出《星座小熊第一本星座書：射手座外直球對決好歡樂》。兩大星座專家以淺顯而詳實的解說，從射手座出發，分享和12星座的秘密。這一篇要八卦一下，12星座有哪些過人特質？快來看看吧！

星座八卦站／12星座過人特質

★牡羊

行動力，勇敢，急躁，天真，自信。

★金牛

節儉，耐力，固執，鑽牛角尖，穩重。

★雙子

幽默，速度，機智，話多，八卦。

★巨蟹

愛家，敏感細膩，懷舊，包容力，情緒化。

★獅子

領導力，創造力，表演天分，自大，風度。

★處女

責任感，批判，守規矩，挑剔，細心。

★天秤

猶豫，社交力，愛美，和諧，善辯。

★天蠍

心機，嫉惡如仇，吃醋，冷酷，神祕。

《星座小熊 第一本星座書：射手座直球對決好歡樂》。圖／布克文化提供
《星座小熊 第一本星座書：射手座直球對決好歡樂》。圖／布克文化提供

★射手

愛玩，樂觀，熱情，誇張，神經大條。

★摩羯

事業心，執行力，堅持力，嚴肅，認真。

★水瓶

創意，搞怪，博愛，理性，好學。

★雙魚

浪漫，胡思亂想，心軟，逃避，藝術天分。

(本文摘錄自《星座小熊第一本星座書：射手座外直球對決好歡樂》，布克文化出版，未經同意禁止轉載。)

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