星座小熊八卦站／12星座刻板印象 誰最心機？誰最天真？真相是...
FB粉絲71萬的人氣插畫家星座小熊攜手暢銷星座書作家曾新惠，推出《星座小熊第一本星座書：射手座外直球對決好歡樂》。兩大星座專家以淺顯而詳實的解說，從射手座出發，分享和12星座的秘密。這一篇要八卦一下，12星座有哪些過人特質？快來看看吧！
星座八卦站／12星座過人特質
★牡羊
行動力，勇敢，急躁，天真，自信。
★金牛
節儉，耐力，固執，鑽牛角尖，穩重。
★雙子
幽默，速度，機智，話多，八卦。
★巨蟹
愛家，敏感細膩，懷舊，包容力，情緒化。
★獅子
領導力，創造力，表演天分，自大，風度。
★處女
責任感，批判，守規矩，挑剔，細心。
★天秤
猶豫，社交力，愛美，和諧，善辯。
★天蠍
心機，嫉惡如仇，吃醋，冷酷，神祕。
★射手
愛玩，樂觀，熱情，誇張，神經大條。
★摩羯
事業心，執行力，堅持力，嚴肅，認真。
★水瓶
創意，搞怪，博愛，理性，好學。
★雙魚
浪漫，胡思亂想，心軟，逃避，藝術天分。
(本文摘錄自《星座小熊第一本星座書：射手座外直球對決好歡樂》，布克文化出版，未經同意禁止轉載。)
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