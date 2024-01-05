星座小熊八卦站／12星座刻板印象 誰最心機？誰最天真？真相是...

也許是現代社會生存壓力越來越大，也許是人際互動減少而使得互動技巧與情商都不佳，人的脾氣越來越暴躁，常常交談三兩句話，不是自己踩到別人的雷點，就是對方措詞讓你不爽。科技紫微網現在要從星座角度，來讓大家了解每個星座最不喜歡聽到什麼話，以後你就可以少踩些雷了。

2024-01-05 10:00