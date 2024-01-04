星座關係指數(上)／身邊有摩羯...雙子閃遠點、金牛超契合、獅子互相不屑

你身邊有摩羯座嗎，FB粉絲71萬的人氣插畫家星座小熊攜手暢銷星座書作家曾新惠，兩大星座專家以淺顯而詳實的解說，講述摩羯座人的個性特質以及與各星座之間的相互關係圖文。

摩羯 vs 牡羊

關係指數 ★★ 特調滋味 甜鹹不調 祕密武器 相互包容

摩羯做人謹慎、做事小心，沒把握的話不說，沒計畫的事不做，早早就把自己的一生規畫得安穩妥當，然後一步一腳印的慢慢實行，即使路上有風有雨、有險阻有劫難，最後一定會到達目的地，實踐屬於自己的理想。而牡羊過的是隨興所至的冒險人生，不愛預先設想，因為那會少了樂趣，不喜歡制式的步調，因為那會沒了刺激感，認為有危險的地方才有黃金，有開創的動力才有新視野。

摩羯一點都不羨慕牡羊的自由自在，反而覺得心驚膽顫，不懂牡羊為什麼要拿自己的安全當籌碼、拿自己的生命開玩笑，一個人如果能安安穩穩地照著計畫而行，不是很安心幸福嗎？摩羯不明白牡羊在急什麼，牡羊不清楚摩羯在怕什麼，兩人的確很難有交集。

如何調出兩人的美味關係？

基本上，兩人的性格差異是不小的，不是快與慢、熱與冷的組合，就是動與靜、攻與守的搭配，很難被放在同一個天秤比較，也極少被拿來一起配對。但其實雙方還是有一兩個相似之處，暗暗地支撐著彼此的友誼架構，只要一方肯用心發掘，並將自己的想法誠懇地表達出來，很快就 能打破藩籬，建立良好新關係。

摩羯 vs 金牛

關係指數 ★★★★★ 特調滋味 厚實濃烈 祕密武器 福禍與共

摩羯行動之前必須先訂定周詳的計畫，不投機，也不冒險，一旦著手實行就不輕言放棄，即使眾人嘲諷的耳語不斷，一路上的困難重重，還是會咬緊牙關度過，是認真負責的最佳典範。而金牛的基本性格、做事態度則與摩羯不謀而合，決定了一個計畫，就從頭貫徹到底，決定了一個目標，就努力奮戰到後，不但耐力驚人，還有絕佳的執行力，兩人都是以實績服人的務實派。

摩羯和金牛的速度都不快，但步步走得穩健踏實，就算身邊的誘惑和刺激不少，仍不為所動，只堅持一貫的步調，相信自己一定可以成功，當摩羯需要有人協助時，金牛是最佳人選，當金牛需要有人提供建議時，摩羯是第一首選，兩人相輔相成，共好雙贏。

如何調出兩人的美味關係？

兩人的契合度是百分百，一方只要眨眨眼，另一方就知道意思，是靈魂伴侶，也是精神支柱，更是可以同甘苦共患難的知心好友，不必多說就能心領神會，無論在一起做什麼都覺得開心自在，而且理念和價值觀一致，即使偶爾發生意見分歧的狀況，也很快就能取得共識，並尋得解決之道，互動關係十分完美。

摩羯 vs 雙子

關係指數 ★★★ 特調滋味 清淡貧乏 祕密武器 真心誠意

摩羯對於具有歷史意義的古味、古法、古道十分感興趣，也特別遵從嚴守，因為摩羯相信凡走過必留下痕跡、凡經歷必留下教訓，既然是前人流血流汗換來的寶貴經驗，當然要銘記在心，嚴加遵行。而雙子對古老的東西只是單純欣賞，無意倣效學習，反倒是對新奇的、未知的、沒體驗過的事物懷有高度興趣，哪裡有新鮮貨就往哪 裡鑽，哪裡有新新聞就往哪裡走，雙子就是一個愛學新知、愛湊熱鬧的人。摩羯和雙子之間並沒有什麼衝突性，但也沒什麼連結性，摩羯是舊派大老，雙子是新派代表，彼此喜歡的事物不同、接觸的領域迥異、追尋的人生目標也完全不搭軋，因此，如果雙方能拿出 誠意相互尊重，就已經算是令人欣喜的友好狀態了。

如何調出兩人的美味關係？

即使對方什麼都沒做，也沒礙到誰，但彼此對對方都有一種說不出個所以然的反感，只是還不到針鋒相對的地步，不會在檯面上把自己心裡 真正的想法全盤托出，尚為對方保留一些面子，也為自己留些餘地。道不同不相為謀，既然不適合湊在一塊兒，就不應該勉強，只要各司其職，把該做的事做好，井水不犯河水，自然也就皆大歡喜了。

摩羯 vs 巨蟹

關係指數 ★★ 特調滋味 甘苦交混 祕密武器 尊重對方

摩羯給大家的印象總是低調、沉默、沒有意見，是一個一直聽卻很少說的人，但這並不表示摩羯沒有想法，而且實際上摩羯堅定的意志和堅硬的脾氣，是極少有人能超越的。巨蟹雖有外在的硬殼，卻只在防禦和保護，其實內在是柔軟怯弱的，遇到問題或麻煩，也不懂得以實際行動化解危機，只是又急又氣又哭又悲情地自憐自艾，總是感性多於理性，皺眉的苦臉多於開朗的笑容。

摩羯希望默默耕耘，交出漂亮的成績單，奠定無可取代的社會地位，因此特別努力勤奮、嚴守紀律、提早規畫、堅忍不拔，而巨蟹的人生焦點永遠在家庭，走的是溫馨溫情的路線，摩羯不喜歡巨蟹的軟弱，巨蟹覺得摩羯太看重權位，兩人各有堅持，不易相讓或相融。

如何調出兩人的美味關係？

雙方的關係是既衝突矛盾，又掙扎拉扯，好像只要兩人同時存在一個空間裡，氣氛就變得不對勁，不是雞飛狗跳，就是僵持不下。其實，彼此的狀態就像蹺蹺板，一邊高的時候，另一邊就必須低，相互配合才能和諧，如果硬要都爭高或都搶低，下場當然很慘烈，還不如先談妥搭配的方式，並從禮讓和瞭解對方做起，一定可以慢慢地漸入佳境。

摩羯 vs 獅子

關係指數 ★★★ 特調滋味 苦中帶酸 祕密武器 親疏分明

摩羯給人的印象就是沉默、低調和保守，在群團中不但不搶眼，而且還很容易被忽略，不過，只要給摩羯足夠的時間，就會看到令人驚豔的成績，甚至贏過許多原本被看好的人選，技冠群雄。獅子站在人群中的第一刻，便做好了成為王者的準備，亮麗閃耀、架勢十足，即使只是做一個微不足道的小動作，也希望受到全世界的注目，重視排場與好大喜功的性格溢於言表。

摩羯向來謹言慎行，總要確定達到目標了才對外宣布，絕不做沒把握的事，但獅子卻喜歡一路敲鑼打鼓地營造氣勢，認為高調宣傳和贏得成功是同等重要的事。摩羯受不了獅子的喧鬧，獅子看不慣摩羯的沉悶，雙方價值觀有著極大落差，想要達到平衡點，確實不易。

如何調出兩人的美味關係？

對於對方的神情態度與處事風格，十分不以為然，甚至鄙視不屑，總覺得自己什麼都比對方好，只要有一方說一句話或做一個動作，另一方立刻就表現出不耐煩、不苟同的嘴臉，互看不順眼。但是，冤冤相報何時了，這時候反而應該用更多的愛與耐心，包容對方，檢討自己，才有可能化干戈為玉帛，轉負為正，創造雙贏的局面。

摩羯 vs 處女

關係指數 ★★★★★ 特調滋味 鮮甜入味 祕密武器 相輔相成

摩羯總是一步一腳印地過著自己的人生，也許有些人覺得摩羯的生活經驗不夠多元豐富，有些人覺得摩羯的速度趕不上時代的進步，然而，摩羯就像龜兔賽跑裡那隻烏龜，一開始，外表不起眼、成績不亮眼，但最後卻是不折不扣的贏家。處女和摩羯的觀念、做法十分相似，是一個注重 細節、執行力超強、勤奮不懈的人，無論多麼艱難的任務都能達成，而且力求盡善盡美，是人人讚許的效率高手。

摩羯和處女做事不喜歡拖泥帶水，也不愛講 藉口、找理由，說到做到，一以貫之，兩人無論是獨立作業還是攜手合作，都可交出令人滿意的成績，即使在過程中可能面臨一些難以突破的瓶頸，但最後還是能以毅力和決心克服，彼此都是對方最有力的助手和最強的後盾。

《星座小熊 第一本星座書：摩羯座堅持到底為了贏》。圖／布克文化提供

如何調出兩人的美味關係？

做事有計畫，認真負責，小心嚴謹，耐力驚人，穩健務實，重視物質生活甚於精神生活⋯⋯ 這些都是兩人共有的特質，所以相處起來毫無隔閡，不必多餘的揣測，也不需費心搞定複雜的人際關係，覺得特別安心踏實。但要小心在不知不覺中把自己封閉於同類型的交友圈中，生活不夠多元、經歷不夠豐富，可能會流失一些千載難逢的好機會。

(本文摘錄自《星座小熊 第一本星座書：摩羯座堅持到底為了贏》，布克文化出版，未經同意禁止轉載。)

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