星座關係指數(下)／身邊有摩羯...天蠍同路人、水瓶關係緊繃、雙魚淡如水

你身邊有摩羯座嗎，FB粉絲71萬的人氣插畫家星座小熊攜手暢銷星座書作家曾新惠，兩大星座專家以淺顯而詳實的解說，講述摩羯座人的個性特質以及與各星座之間的相互關係圖文。

摩羯 vs 天秤

關係指數 ★★ 特調滋味 甜鹹不同 祕密武器 相互包容

摩羯雖然氣勢不是最強的、嗓門不是最大的、外在表現不是最耀眼的，但卻是路遙知馬力的最佳代表，不但可以任重道遠，而且堅持、務實、有擔當，接受所有一切考驗，使命必達。而天秤則是一個外形與社交手腕重於一切的人，常常為了打圓場、為了讓人留下好印象，就隨口答應別人的請求，等到最後發現自己無力完成時，又不願勇於面對，乾脆一走了之，裝作什麼事也沒發生。

摩羯無法忍受天秤這種不講實力、只靠伶牙俐齒的表面功夫，就能到處混飯吃的人，而天秤則嫌棄摩羯跟不上時代，只會在自己的象牙塔裡埋首苦幹，雙方你一來我一往，鄙視的眼神與不屑的口氣如刀箭齊飛，最後，當然也就只能落入兩敗俱傷、漸行漸遠的境地了。

如何調出兩人的美味關係？

一個要往東，另一個就想往西，一個覺得美妙開心，另一個就嗤之以鼻，兩人來自不同的世界，話不投機、水火不容，不管從哪個角度切入 都無法找到共同點，若硬要湊在一起，只會消耗彼此的時間和精力，並留下一堆歇斯底里的怨言。倒不如學著尊重對方，你走你的陽關道，我過我的獨木橋，不強求，也不期待，彼此會過得更快樂。

摩羯 vs 天蠍

關係指數 ★★★ 特調滋味 甜中帶苦 祕密武器 各退一步

摩羯表面上是一個不多話、只會默默耕耘的人，事實上，摩羯的城府深又看得遠，當大家忙著爭搶眼前的蠅頭小利時，摩羯早就做好贏取最後大餅的計畫，具備惦惦吃三碗公的深厚實力。天蠍的隱藏、冷靜和摩羯的深沉、低調有異曲同工之妙，只要天蠍自己不說，沒有人能猜出個所以然來，所有的大方向和小細節都掌握在天蠍手中，真相和祕密就是未來成功的重要關鍵。

摩羯和天蠍的觀念與步調一致，不需要花太多時間整合或協調，就有令人稱羨的默契。不過，雙方都是極有主見的人，一旦發生意見不合的狀況，到底誰聽誰、誰讓誰，勢必是一個逃避不了又難解的習題，屆時就要看兩人是否有足夠的智慧跨過這個門檻了。

如何調出兩人的美味關係？

從外表看來，兩人喜歡的事物和行事的風格似乎不完全相同，但若仔細研究分析，就會發現根本是殊途同歸的同路人。兩人不但有著極大部分的相似特質，而且還有共同的習性和興趣，如果能時常彼此分憂、分擔、分享，便可讓原有的優點發揮得淋漓盡致，且對於增長見識和改善缺點亦有莫大助益。

摩羯 vs 射手

關係指數 ★★★ 特調滋味 平淡無奇 祕密武器 各司其職

摩羯做事必守的兩個原則，一是有沒有做好準備，二是最後有沒有成功，寧願用長時間來換取百分之百的勝率，絕不勉強草率，很務實、很精準、很嚴格，是一個沒有模糊地帶，只有清楚界線的人。而射手認為人生可以有無限的可能，所以從不做事前規畫，刻意去享受意外帶來的樂趣，更不在乎輸贏成敗，因為在過程中得到的感動、情誼和學習，早就超越了一切物質名利。

摩羯要求物質的踏實感，射手追求精神的飽滿度；摩羯可以慢工出細活，射手可以快速搶時效；摩羯說話小心、行為謹慎，射手單刀直入、口沒遮攔。摩羯和射手的基本調性差距太大，從來就不是會被擺在一起比評或較量的個體，所以，各自為政就是最聰明的作法。

如何調出兩人的美味關係？

一個是急性子，一個是慢郎中，兩人的關係並非絕對的對立，相互干擾與相互協助的部分也不大，就像曾經打過照面，但彼此不熟，只是各自過著生活的鄰居。既然雙方之間有本質的差異，就要學著尊重對方的想法和做法，一方不可強勢的要求，另一方也不需以弱勢自居，否則久了一定會爆發難以想像的問題，倒不如平時就建立平等的觀念，自然就可相安無事地繼續相處下去。

摩羯 vs 摩羯

關係指數 ★★★★★ 特調滋味 厚實濃烈 祕密武器 福禍與共

許多人一說到兩個摩羯的組合，或許立刻會皺起眉頭，想像沉悶、無聊、毫無創意的相處畫面，但其實就摩羯來說，這卻是最令人安心的成功搭配，猶如吃了一顆定心丸。摩羯很清楚對方的想法，即使以現實狀況來說，對方暫時的表現 並非最亮眼，但摩羯知道對方一定會成為最後那位坐在勝利者寶座的唯一成功者，因為自己和對方有著相同的耐力和堅持到底的性格，所以信心十足。

摩羯不排斥和同樣努力的另一個摩羯合作，但所有付出和獲得都必須在行動前做好完善規畫，且保證確實執行，只要有任何偏離軌道的狀況發生，尤其是可能影響最後利益分配的情形，都不會被實際主義論調的摩羯接受，因此，雙方能拿出多少誠意便成了絕對的關鍵。

如何調出兩人的美味關係？

你有的，對方也有，你缺的，對方也缺，兩個人就好像照鏡子一樣。感情好的時候麻吉得不得了，但是一言不和、起衝突時，嚴重性也會甚於其他人。其實，彼此對對方的心情是惺惺相惜的，不僅相互欣賞優點，也會為對方的弱點擔心，那麼，何不勇敢地表達出自己心裡真正的心意呢？兩人應該經常交換生活心得，多給予對方鼓勵，要說氣話之前先冷靜一會兒再溝通，即可避免無謂的爭端。

摩羯 vs 水瓶

關係指數 ★★★ 特調滋味 苦中帶酸 祕密武器 親疏分明

摩羯雖然不會急切地衝上台去登高一呼，也不會好大喜功的自封為王，但並不表示摩羯沒有企圖心，相反地，摩羯穩重內歛、深謀遠慮的性格，根本就是標準的領導人特質，終有一天，待時機成熟，摩羯就會站上領導位置，帶領大家向成功之路邁進。水瓶從來都不向現實妥協，只做自己想做的事，對於命令不聞不理，是一個毫無權利欲望，只想改革創新，並需要擁有絕對自由的叛逆者。

摩羯和水瓶的組合就像威權主義與革命主義的對峙，當摩羯用組織、服從那一套來對付水瓶時，水瓶只會更激烈的反抗，而當水瓶寧願用生命換自由時，摩羯只會用更強的權力壓制，所以，兩人的關係常處於緊繃狀態，讓彼此都不舒服。

如何調出兩人的美味關係？

對方的長處是自己缺乏而且羨慕的，對方的 短處是自己獨有而且有能力幫助對方改善的，彼 此的關係就好像優缺點互補的組合。剛開始相處 時，可能因為性格的差異而有所保留或顯得尷尬， 但只要一方願意先卸下防衛的面具，拿出具體的 誠意來，兩人之間立刻多了一座用溫暖和真誠造 成的友誼橋樑，從此相輔相成、愉快融洽。

摩羯 vs 雙魚

關係指數 ★★★ 特調滋味 甜中帶苦 祕密武器 各退一步

摩羯追求的是務實具體的成果，不偷工減料、不去東刪西，每一個步驟都做得紮紮實實，每一項計畫都執行得澈澈底底，很怕被人批評沒有實力，所以兢兢業業地努力著，很怕淪落為失敗的人，所以一刻都不敢鬆懈地拚命往成功目標前行。而雙魚則完全相反，物質欲望超低，對名利地位毫無興趣，只想安逸閒散過一生，胸無大志，也不強求，是一個自我要求不高的人。

《星座小熊 第一本星座書：摩羯座堅持到底為了贏》。圖／布克文化提供

摩羯也會因為雙魚的真心關懷而感動，雙魚也會因為摩羯的認真勤懇而奮發，但這些終究都只是一時的情緒，等激情過後，好感煙消雲散，彼此的不和與不滿排山倒海而來，日益擴大的問題也會變得越來越難解，就像烏雲一般驅之不散。

如何調出兩人的美味關係？

彼此之間存在著一股莫名的吸引力，但卻不十分強烈，清清淡淡、輕輕盈盈，相處的時候，感覺愉悅自在，不相處的時候，也不會特別想念， 像是一種相互欣賞但不親密的隨緣感覺。其實，雙方各有優點，倒是缺點的部分比較類似，所以特別需要相互提醒、規勸，把對方當成明鏡，隨時修正自己的缺失，才能共同進步提升。

(本文摘錄自《星座小熊 第一本星座書：摩羯座堅持到底為了贏》，布克文化出版，未經同意禁止轉載。)

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