星座關係指數(下)／身邊有射手...天秤能同樂不能共患難、天蠍兩個世界

你身邊有射手座嗎，FB粉絲71萬的人氣插畫家星座小熊攜手暢銷星座書作家曾新惠，兩大星座專家以淺顯而詳實的解說，講述射手座人的個性特質以及與各星座之間的相互關係圖文。

射手 vs 天秤

關係指數 ★★★★ 特調滋味 香氣逼人 祕密武器 攜手尋歡

射手和天秤之間，有一種有點像又不會太像的感覺，十分微妙。就外形來說，射手是魯莽衝動的粗線條，說話像大聲公，舉手投足像秋風掃落葉，外放又隨興，而天秤則對自我形象的要求極高，絕不會在外人面前有絲毫的鬆懈，非要做到優雅迷人、極致完美不可，兩人的基本特質完全不同，甚至可說是天差地遠。

但有趣的是，射手和天秤在某些方面卻又有著難以言喻的契合度，譬如與人相處時皆以和樂為原則、花錢如流水、反應和行動力都很快速、一遇到麻煩事就逃避、對工作沒興趣、說到玩樂就跑第一⋯⋯總之，兩人在工作和面對難題之外的時間裡，可說是默契絕佳的好搭擋，可以共享樂，但無法共患難。

如何調出兩人的美味關係？

彼此之間存在著一股莫名的吸引力，但卻不十分強烈，清清淡淡、輕輕盈盈，相處的時候，感覺愉悅自在，不相處的時候，也不會特別想念，像是一種相互欣賞但不親密的隨緣感覺。其實，雙方各有優點，倒是缺點的部分比較類似，所以特別需要相互提醒、規勸，把對方當成明鏡，隨時修正自己的缺失，才能共同進步提升。

射手 vs 天蠍

關係指數 ★★★ 特調滋味 平淡無奇 祕密武器 各司其職

射手走的是明亮風，天蠍走的是幽暗流，同時出現在人群中，射手一定是嗓門最大、動作最誇張的那一個，而天蠍則是最安靜沉著、站在一旁冷眼觀察所有人和現場狀況的那一個，可見射手和天蠍的差異有多大，根本就是分屬兩個世界的人。

不過，也因為彼此的距離實在太遙遠，少了許多摩擦的機會，使得兩人在沒有利益糾葛和性格衝突的狀況下，提高了特質互補的可能性。當射手又對八字都還沒一撇的事情一頭熱時，天蠍立刻毫不留情地潑上一盆冷水，讓射手迅速冷靜，避免做錯決定，而當天蠍又想把自己隱藏在黑暗角落時，射手一定使出渾身解數、綻放熱力，逼得天蠍不得不向陽光靠近，兩人的關係雖不緊密，卻尚稱平順溫和，不讓人擔心。

如何調出兩人的美味關係？

對方的長處是自己缺乏而且羨慕的，對方的 短處是自己獨有而且有能力幫助對方改善的，彼此的關係就好像優缺點互補的組合。剛開始相處時，可能因為性格的差異而有所保留或顯得尷尬，但只要一方願意先卸下防衛的面具，拿出具體的誠意來，兩人之間立刻多了一座用溫暖和真誠造成的友誼橋樑，從此相輔相成、愉快融洽。

射手 vs 射手

關係指數 ★★★★★ 特調滋味 料多味美 祕密武器 創意激發

兩個射手的組合無疑是全天下最令人開心的搭配，不僅兩人自得其樂，連旁人也能明顯感受 到輕鬆歡樂的氣氛。射手厭惡被規定和要求，所以也會給另一方絕對的自由空間，這對彼此關係 有十分正面的幫助，不僅讓兩人在相處時自在愉快，日後回想起來滿是快樂記憶，更使得雙方的友誼維持得更良好長久。

射手是一個不計較小節、不計仇，但容易口不擇言且脾氣急躁的人，照理來說，即使一方直言批評了另一方，應該是很快就會被化解的，但如果玩笑實在開得太過火，或是直中對方要害，則其衝突勢必比一般人要激烈許多。另外，兩個射手在一起，似乎較擅長寓教於樂的學習，而非正經八百的工作，是一對標準的玩伴組合。

如何調出兩人的美味關係？

你有的，對方也有，你缺的，對方也缺，兩個人就好像照鏡子一樣。感情好的時候麻吉得不得了，但是一言不和、起衝突時，嚴重性也會甚於其他人。其實，彼此對對方的心情是惺惺相惜的，不僅相互欣賞優點，也會為對方的弱點擔心，那麼，何不勇敢地表達出自己心裡真正的心意呢？兩人應該經常交換生活心得，多給予對方鼓勵，要說氣話之前先冷靜一會兒再溝通，即可避免無謂的爭端。

射手 vs 摩羯

關係指數 ★★★ 特調滋味 甜鹹不調 祕密武器 相互包容

射手一向自信、勇敢、直率，而且具備了最強勁的冒險精神，從不覺得自己會被什麼事難倒，一生都在玩樂中學習、在橫衝直撞中體驗、在五花八門的環境中成長，是一個不怕跌倒的樂天派。摩羯對於新鮮事沒興趣，喜歡經得起考驗的古老傳統，拒絕接受未經評估與毫無規畫的任務，從不會讓自己有機會深陷危險之中，是一個自律甚嚴、遵循經驗法則的保守派。

射手認為摩羯考慮事情的時間拖得太長，容易錯失良機，摩羯覺得射手只會說不會做，表面上看起來很有行動力，其實只會瞎忙，每次都留下爛攤子讓人收拾。射手和摩羯不僅契合不佳，而且節奏失調，不管一起工作或玩樂都難有歡樂的結局。

如何調出兩人的美味關係？

一個是急性子，一個是慢郎中，兩人的關係並非絕對的對立，相互干擾與相互協助的部分也不大，就像曾經打過照面，但彼此不熟，只是各自過著生活的鄰居。既然雙方之間有本質的差異，就要學著尊重對方的想法和做法，一方不可強勢的要求，另一方也不需以弱勢自居，否則久了一定會爆發難以想像的問題，倒不如平時就建立平等的觀念，自然就可相安無事地繼續相處下去。

射手 vs 水瓶

關係指數 ★★★ 特調滋味 嗆辣刺激 祕密武器 事緩則圓

射手是一個散播歡樂的開心果，走到哪裡都愛講笑話、聊趣事，每次開口不到三分鐘，就能把場子炒熱，搞笑功力無人能敵，不過，樂觀開朗並不代表凡事圓融或脾氣好，相反地，急躁又直腸子的射手要是使起性子來，還真是殺傷力十足，讓人難以招架，而偏偏水瓶就是一個容易把射手惹毛的怪咖之一。

基本上，射手和水瓶的衝突性並不高，甚至有某些相似之處，例如心胸寬廣、好學、宏觀、理想化，兩人可以一起研究學問、為哲理辯論，也可以一起為環保努力、為理想奮鬥，但必須有觀點不同和針鋒相對的心理準備，因為雙方都是有主見的人，這一來一往的交流可以載舟、亦可覆舟，就看兩人決定讓友誼的船往哪個方向航行。

如何調出兩人的美味關係？

從外表看來，兩人喜歡的事物和行事的風格似乎不完全相同，但若仔細研究分析，就會發現根本是殊途同歸的同路人。兩人不但有著極大部分的相似特質，而且還有共同的習性和興趣，如果能時常彼此分憂、分擔、分享，便可讓原有的優點發揮得淋漓盡致，且對於增長見識和改善缺點亦有莫大助益。

射手 vs 雙魚

關係指數 ★★ 特調滋味 甘苦交混 祕密武器 尊重對方

射手很大方、很敢冒險、很愛表達自我想法，直接奔放的性格在某些人的認知裡，是自然坦率的代表，但在某些人眼裡卻成了魯莽衝動的負面教材，褒貶不一。而雙魚因為膽小怯懦，僅敢在熟悉的環境裡活動，只要一走出安全警界線，立刻全身緊繃，眼睛不知該往哪裡看、手不知該放在哪裡，連走路時腳都會打結，緊張的神情表露無遺。

射手和雙魚亦有共同之處，例如射手的宗教情懷與雙魚的心靈潛修，皆與靈魂、神祕學有關，而且兩人的直覺都很敏銳，感應力強，只不過兩人終究是一動一靜的組合，相處久了，射手沒耐心，雙魚不安心，最後還是不可能有任何親密的交集。

《星座小熊 第一本星座書：射手座直球對決好歡樂》。圖／布克文化提供

如何調出兩人的美味關係？

基本上，兩人的性格差異是不小的，不是快與慢、熱與冷的組合，就是動與靜、攻與守的搭配，很難被放在同一個天秤比較，也極少被拿來一起配對。但其實雙方還是有一兩個相似之處，暗暗地支撐著彼此的友誼架構，只要一方肯用心發掘，並將自己的想法誠懇地表達出來，很快就能打破藩籬，建立良好新關係。

(本文摘錄自《星座小熊第一本星座書：射手座外直球對決好歡樂》，布克文化出版，未經同意禁止轉載。)

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