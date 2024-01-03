星座關係指數(上)／身邊有射手...牡羊超麻吉、雙子矛盾多、處女水火不容

你身邊有射手座嗎，FB粉絲71萬的人氣插畫家星座小熊攜手暢銷星座書作家曾新惠，兩大星座專家以淺顯而詳實的解說，講述射手座人的個性特質以及與各星座之間的相互關係圖文。

射手 vs 牡羊

關係指數 ★★★★★ 特調滋味 香辣夠味 祕密武器 共創高峰

射手做什麼事憑的都是一股勁兒，腦子裡從不曾出現三思、規畫、從長計議這類的名詞，手腳的速度不僅和思考速度一致，有時還甚至超越，所以才有快人快語、超級行動派的稱號。牡羊的性格特質也是一個「快」字，明明還沒想好下一個行程要做什麼，卻一定要以最火速的進度完成手上的事情，雖然讓人感覺身手俐落，但有時還真有一種不知道在趕什麼、忙什麼的錯愕感。

射手遇到牡羊最開心的事就兩人可以一起瘋、一起玩、一起快嘴快速快活，說話沒遮攔也無所謂，做事三分鐘熱度也沒人管，只要一方提出的意見，另一方都會全力配合，不但行動一致，而且溝通暢快無礙，真是一對渾然天成的好麻吉。

如何調出兩人的美味關係？

兩人的契合度是百分百，一方只要眨眨眼，另一方就知道意思，是靈魂伴侶，也是精神支柱，更是可以同甘苦共患難的知心好友，不必多說就 能心領神會，無論在一起做什麼都覺得開心自在，而且理念和價值觀一致，即使偶爾發生意見分歧的狀況，也很快就能取得共識，並尋得解決之道，互動關係十分完美。

射手 vs 金牛

關係指數 ★★★ 特調滋味 苦中帶酸 祕密武器 親疏分明

射手對看到的、聽到的、摸到的、感覺到的任何事物都有探索興趣，好奇心和行動力都十分強烈，就像一隻脫韁野馬似的，除非射手自己願意停下腳步，否則根本沒人抓得住、管得了，是一個典型的樂觀主義者。金牛只接觸自己熟悉的領域，將未知的世界視為洪水猛獸，絕不會冒險 嘗試，無論做什麼事都只考慮安全與否，其他一概不重要，是一個標準的保守主義者。

射手覺得金牛枯燥乏味，每天說相同的話、吃相同的食物、做相同的工作，了無新意，而金牛則覺得射手總是把話說得太誇張、把夢做得太巨大，卻沒有具體成績，實力有待商榷。射手和金牛不僅性格迥異，彼此亦毫無信任感可言，實在很難期待能擦出什麼美麗的火花。

如何調出兩人的美味關係？

對於對方的神情態度與處事風格，十分不以為然，甚至鄙視不屑，總覺得自己什麼都比對方 好，只要有一方說一句話或做一個動作，另一方立刻就表現出不耐煩、不苟同的嘴臉，互看不順眼。但是，冤冤相報何時了，這時候反而應該用更多的愛與耐心，包容對方，檢討自己，才有可 能化干戈為玉帛，轉負為正，創造雙贏的局面。

射手 vs 雙子

關係指數 ★★ 特調滋味 甘苦交混 祕密武器 尊重對方

射手雖然愛玩、愛說笑、愛東奔西跑，看似一個沒內涵的跳樑小丑，但其實射手對於鑽研學問，不僅有高度的熱忱，而且深究入裡，被公認是才高八斗、學富五車的學者型人物代表。雙子的學習力、求知欲和射手一樣強烈，只不過雙子追求的是輕薄短小的廣泛知識，而射手研究的則是紮實飽滿的高深學問。

當射手剛遇到雙子時，兩人或許會覺得相見甚歡，很容易越聊越起勁，十分過癮，但就在情緒高漲的顛峰時，「啪！」地一聲，連繫兩人之間 的感覺之線卻突然斷了！原來，射手終於發現雙子實力不足的缺點，而雙子也已經沒耐心聽射手長篇大論，於是，一向敏捷快速的雙方立刻決定分道揚鑣，各尋出路，各自快活，毫不留戀。

如何調出兩人的美味關係？

雙方的關係是既衝突矛盾，又掙扎拉扯，好像只要兩人同時存在一個空間裡，氣氛就變得不對勁，不是雞飛狗跳，就是僵持不下。其實，彼此的狀態就像蹺蹺板，一邊高的時候，另一邊就必須低，相互配合才能和諧，如果硬要都爭高或都搶低，下場當然很慘烈，還不如先談妥搭配的方式，並從禮讓和瞭解對方做起，一定可以慢慢地漸入佳境。

射手 vs 巨蟹

關係指數 ★★★ 特調滋味 平淡無奇 祕密武器 各司其職

射手全身散發正面能量，就像冬日裡的暖陽，總是給人帶來歡笑和希望，所以能在第一時間吸引悲觀怯懦的巨蟹，讓巨蟹感受一股前所未有的熱能，而且源源不絕、取之不竭，當巨蟹失去自信時，射手明天會更好的論調立刻打動巨蟹的心，當巨蟹受挫沮喪時，射手只要說幾個笑話、玩幾個把戲，巨蟹馬上笑顏逐開，重獲新生。

不過，好景總是不常，當射手和巨蟹相處的時間一久，射手便開始對巨蟹的猶豫、依賴、黏膩產生恐懼和嫌惡，甚至不得不用閃躲的方式來甩開老是哭哭啼啼、愁眉不展的巨蟹，而巨蟹則對射手沒耐心和不夠溫柔體貼的習性頗有微詞，最後，兩人勢必從初期的開心相遇，走向後期的漸行漸遠，美好關係難以維繫。

如何調出兩人的美味關係？

即使對方什麼都沒做，也沒礙到誰，但彼此對對方都有一種說不出個所以然的反感，只是還不到針鋒相對的地步，不會在檯面上把自己心裡真正的想法全盤托出，尚為對方保留一些面子，也為自己留些餘地。道不同不相為謀，既然不適合湊在一塊兒，就不應該勉強，只要各司其職，把該做的事做好，井水不犯河水，自然也就皆大歡喜了。

射手 vs 獅子

關係指數 ★★★★★ 特調滋味 香辣夠味 祕密武器 共創高峰

射手不僅愛玩，而且也很會玩，無論玩伴是誰、地點在哪裡、遊戲類型是什麼，都能玩得翻天覆地、淋漓盡致，而且不但自己玩得開心，其他人也都被逗得樂不可支，是大家公認的超級玩家。而獅子對享樂亦情有獨鍾，雖然日理萬機、雖然要忙要煩的事堆積如山，獅子還是能從百忙之中抽身而出，和大家歡樂到天明，是一個極愛熱鬧、不和朋友狂歡就渾身不對勁的玩樂主義者。

勇於嘗試的射手遇到創造力十足的獅子，可說是天造地設的一對，兩人不僅可以在工作上顯現驚人的活力和衝勁，在玩樂方面更有著令人讚 嘆的能量，活像一組超級電池，永遠都不需要有休息的時間，邊做邊玩、邊玩邊做，氣氛絕佳、默契十足，搭配得天衣無縫。

如何調出兩人的美味關係？

兩人是可以一起玩樂和發揮創造力的組合，許多他人覺得誇張不實的想法、幼稚可笑的舉動，或是遙不可及的夢想，在彼此的觀念裡都是可行又有趣的絕妙點子，擁有共同的語言，溝通順暢，默契十足。唯一要注意的是凡事若玩過了頭，都是危險、敗壞的徵兆，偶爾要互相提醒、踩踩煞車，避免釀成樂極生悲的慘劇。

射手 vs 處女

關係指數 ★★ 特調滋味 甜鹹不調 祕密武器 相互包容

射手與人為善、喜歡交各式各樣的朋友，即使面對陌生人也不會預設立場，總是想盡辦法和所有人產生良性互動，除非對方做出太過分的舉動，否則射手皆一視同仁，但處女在人際方面的 表現卻和射手大不同，處女為人嚴肅謹慎，不僅對於每個細微動作都盯得很緊，而且喜歡用自己的標準來解讀別人的行為模式，是一個自己很緊繃，同時也經常把別人逼得很緊張的人。

射手需要自由的空間，但處女很難給予別人空間；射手天生就是一個重玩樂多於工作的人，但處女卻將服務和工作當成一生的職志，努力不懈。所以，奔放開懷的射手會自動避開與嚴厲挑剔的處女可能接觸的任何機會，以免壞了玩樂興致，自找麻煩。

《星座小熊 第一本星座書：射手座直球對決好歡樂》。圖／布克文化提供

如何調出兩人的美味關係？

一個要往東，另一個就想往西；一個覺得美妙開心，另一個就嗤之以鼻；兩人來自不同的世界，話不投機、水火不容，不管從哪個角度切入 都無法找到共同點，若硬要湊在一起，只會消耗彼此的時間和精力，並留下一堆歇斯底里的怨言。倒不如學著尊重對方，你走你的陽關道，我過我的獨木橋，不強求，也不期待，彼此會過得更快樂。

(本文摘錄自《星座小熊 第一本星座書：射手座直球對決好歡樂》，布克文化出版，未經同意禁止轉載。)

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