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12星座必勝減肥法...運動、少吃、失戀、呼朋引伴派 你是哪一派？

聯合新聞網／ 12talks
圖為量腰圍示意圖。圖片來源／Ingimage
圖為量腰圍示意圖。圖片來源／Ingimage

新的一年來臨，相信很多人的新年願望都是「我要減肥」。你知道12星座各自適合什麼樣的減肥法？如果覺得自己一直瘦不了，有可能是因為你一直不夠了解自己個性，快來看看吧。

▍自律運動派

白羊座，獅子座，魔羯座

對自己其實已經很自律，只要有固定時間做運動，就很容易達成目標，有時甚至變了健身魔人。只要感覺自己的體重不在自己能接受的範圍，就會自己瘋狂的做運動。這組合有時對自己過於嚴苛，自律得有點過份。

▍少吃一點就會瘦

金牛座，巨蟹座，射手座

這組合貪吃又不愛動，有壓力時要大吃一頓，不開心又吃一頓，有開心的事，想好好慶祝又要大吃一頓。對他們來說，只要少吃一點，就是最好的減肥法。特別射手座又愛旅行，喜歡到不同的地方，順便通過食物感受不同的文化，射手座很容易不知不覺又吃多了。

▍失戀是最好減肥藥

處女座，雙魚座，天蠍座

這組合談戀愛是很容易過於投入，容易忽略了自己的外表，到失戀的時候才會把焦點放回自己身上，也因為他們很容易被情感所影響，所以只要失戀，就會瘦下來，回到最佳的體態。

▍呼朋引伴去運動

雙子座，水瓶座，天秤座

這組合很需要互相鼓勵，也很享受結伴去做事。如果身邊的人都突然迷上減肥，很自然也會受到影響。所以快點揪朋友去減肥，甚至一起報名健身房，受到互相激勵才能好好的運動。

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