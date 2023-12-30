元旦天赦日「這時辰」磁場最強！在家改運四招旺整年
旺好運谷帥臻風水命理師指出，2024年1月1日不僅是新曆年一元復始的起頭，又是擇日學中的冬季甲子日即為「天赦日」，凌晨子時的八字月日時的天干地支磁場更遇三甲子（癸卯年╱甲子月╱甲子日╱甲子時）又稱天干三朋，地支三朋，月日時的天干地支能同時遇上「三連甲子」代表六十天干重新匯聚。
2024甲辰年即將轉入風水三元九運亦即易經「九離運卦」交大運二十年的開始，擇日能遇這種組合是百年難得一遇，各種吉氣會聚一堂，天地磁場交集能量最大，大家一定要好好把握善加利用，幫自己超前佈署造命開運，迎在起跑點順利旺氣一整年。
一、「天赦日」至天公廟祈福補運：
當日整天均可至住家附近的天公廟（玉皇大帝）懺罪祈福；向上蒼懺悔赦罪、祈求恩赦、消災解厄、化解官司纏身、久病不癒、因果業力、感情、婚姻、事業等不順，運用老天賜予大赦免罪的好日子，幫自己掃去陰霾運勢，把2023年不好的穢氣衰運送走，迎接2024全新的金龍年。
二、2024年1月1日凌晨子時，在家造命開運贏在起跑點：
2024年1月1日凌晨子時開始，天地磁場最強（癸卯年╱甲子月╱甲子日╱甲子時），在家就可以幫自己簡單造命開運如下步驟：
步驟1－製作「祈願元辰紙」
使用紅包袋（黑字）寫上祈願內容：「祈福人姓名，農曆出生年月日時，居住地址，祈願內容：元辰光彩，身體康泰，病災消除，福基永固，貴人扶助，學業進步，事業興旺，財庫飽滿，福慧雙全。乾坤元亨利貞！祈福人敬上」
步驟2－吉時點燈轉運
「天赦日」啟動好運的磁場，善用2024年1月1日當天吉時，從凌晨子時開始即可在家的客廳或書房，焚一爐好香，準備一杯清水，為自己與家人點上一盞光明燈，照亮「祈願元辰紙」啟動心願。（人在家可使用鳳梨蠟燭明火燃燈能量效果最強，人不在家時需熄火，基於安全可權宜改用檯燈照亮元辰紙也有效果）
步驟3－念誦經典，消除負能量
在「元辰燈」前靜坐，念誦經典（各宗教的典籍、聖經、心經，自己喜歡的書亦可），根據個人需求念誦多遍，藉此沉澱自我安定心神。
步驟4－捨得給與
2024年1月1日「天赦日」有其特殊天地強大能量磁場，這天若能佈施行善積德，說好話作好事，為自己與家人積累福報功德效果最大，所求特別靈驗，轉運效果尤佳。
老師祝福
谷帥臻老師祝福大家，厄運退散，好運龍來!
本文作者為谷帥臻老師
◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
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