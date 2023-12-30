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2024年元旦逢首次「天赦日」！命理師曝「轉運時機」：1禁忌勿犯

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2024年元旦逢首次「天赦日」！命理師曝「轉運時機」：1禁忌勿犯

聯合新聞網／ 綜合報導
2024年1月1日（農曆11月20日）恰巧是明年第一個「天赦日」。 圖／canva
2024年1月1日（農曆11月20日）恰巧是明年第一個「天赦日」。 圖／canva

2023年已經進入尾聲，即將迎來嶄新的2024龍年，元旦1月1日（農曆11月20日）恰巧是明年第一個「天赦日」，命理師楊登嵙曝這天是向向玉皇大帝懺悔，請求赦罪的好日子，也提醒了大家當天有「一個禁忌」別犯了。

根據「三立新聞網」報導，楊登嵙表示，當天只要是祈福說好話、做好事都百無禁忌，但要特別注意的是「唯一不宜殺生」，因為上天有好生之德，而天赦日可以仙祭拜玉皇大帝後補財庫、求好運，能事半功倍。

楊登嵙也指出，天赦日祭拜的最佳時間為早上5點至下午3點，需要準備的供品有清茶三杯、水果、素食餅乾、帶殼桂圓12顆、米糕、乞龜、九轉壽生蓮花、金紙、手寫懺悔文等。

楊登嵙也提醒大家，在拜拜的時候記得要先告知玉皇大帝自己的名字、年齡、生日、地址等資訊，接著把懺悔文唸出來，懇求玉皇大帝開恩赦罪，最後再將金紙、懺悔文、蓮花以及桂圓敲碎後的外殼一同丟入金爐內焚化。

「天赦日」是天干配合地支而產生，每年只有5至7天，並不多見。顧名思義，天赦日就是上天大赦天下的日子，可以利用天赦日懺除罪障、添福補運，明年首個天赦日就落在元旦當天，相當難得，民眾可以好好把握。

天赦日

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