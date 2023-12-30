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下周生肖運勢／迎接跨年虎加薪、龍轉運、「這生肖」財運事業愛情都第一

旺好運／ 曼樺老師
圖片來源/ingimage
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命理專家曼樺老師分析，1231~0106生肖運勢。上榜的會有誰呢?快點來看看。

【事業運前三名】

1.蛇

本周運勢逆轉勝，為第一名。感受到開春的好運，業務順利，行事開心，你也願意釋放資源與對的人合作。

2.馬

本周運勢抓住新春轉運好機會，為第二名。有收穫就該付出，禮尚往來，感情常在。人際關係掌握更加醇熟，如魚得水。

2.龍

本周運勢轉弱為強，開年好兆頭，同為第二名。之前播種的案子與工作專案終於等到回應，開始有進度了。

3.鼠

本周運勢扭轉乾坤，生氣勃勃，拿下開春好兆頭為第三名。樂在工作，樂在交際，樂在分享，樂在當下。

3.虎

本周運勢仍強力挺進，信心十足，同為第三名。新的工作環境中，有許多貴人幫助，要特別珍惜機會。

3.兔

本周運勢還不賴，同為第三名。持續獲得長輩幫助，只要繼續努力，會看得到成績。不要看不起眼業務小案子與去定論不熟悉的人。

財運前三名】

1.蛇

本周財運逆轉勝，元旦初始帶來轉運，願意與人合作，資源分享，在微利的時代，與人為貴才能公同賺錢。

2.虎

新工作的高薪資帶來新的財運，穩當的人生規劃與財務計畫，感覺越來越好的前途與未來，繼續努力與奮鬥。

3.馬

偏財運不錯的一周，在於你懂得人際關係的奧妙，沒有天上掉下來的禮物，所有商業的背後都是利益。

【感情運前三名】

1.蛇

愛情運熱情如火的一周，新婚夫妻趁轉運可計畫安排懷孕。未婚女性在熱鬧場合中，有機會認識期待中的真命天子。

2.龍

單身者愛情運上升，趁著跨年熱鬧的氣氛，有想法就要去行動，有行動就會有效果，無論愛的暫時結果如何，至少你已向前邁進一大步。

3.牛

愛情運有驚喜，愛情的態度出現難得一見的霸道，你的親密愛人反而喜愛此舉，確認她是你的唯一，你是她的世界。

【健康運前三名】

1.蛇

健康運不錯，本周適合多泡泡熱澡或是溫泉，可以放鬆全身筋骨，伸展腳踝關節，對保養健康是好事一樁。

2.虎

健康運不俗，冬季乾燥，皮膚容易乾燥，手部乾癢，甚至腳踝出現裂紋，要擦上PH值中性的乳液平衡保濕來保濕。

3.鼠

健康運尚可，冬季減肥事一件非常困擾的事，加上連續假期吃喝不斷，簡直破壞了你維持身材的計畫。

（本文作者為 兩岸三地華人命理大師曼樺老師）

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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