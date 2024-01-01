2024「星座+血型」48組合運勢排行 A型加這星座迎來12年一度的好運
新的一年到來，每個人都希望在2024年，能夠心想事成。日本網站「占TV」近來就將12星座與血型搭配，分析這48種組合，在新年的運勢排行。
第48名 射手座+A型
2024會是相當繁忙的一年，不過也會有幫助他人的充實感。
第47名 天蠍座+AB型
會遇到許多人的同時，也該整理好人際關係的優先順位。
第46名 射手座+AB型
會變得比較神經質一些，最好內心別累積太多壓力。
第45名 射手座+O型
雜事太多讓平常分身乏術，需要多找時間放鬆調劑身心。
第44名 天蠍座+B型
和伙伴共同打拚之下，能讓未來變得越來越好。
第43名 射手座+B型
工作跟其他事情都相當繁忙，另外也是不適合獨立或轉職的時候。
第42名 天蠍座+O型
好運或許藏在人群裡，多多參加聚會是個不錯的選擇。
第41名 雙魚座+A型
未來會有很多事和自身興趣息息相關，不妨多去體驗這方面的東西。
第40名 獅子座+AB型
工作上會有所進展，也能得到不錯的評價，但最好對自立門戶保持慎重態度。
第39名 獅子座+A型
多取得和工作有關的證照資格，以及參加相關研習，會有利於後續發展。
第38名 雙魚座+AB型
知識慾增加的一年，可以更去探索自己未知的世界。
第37名 天蠍座+A型
自己若是變得更坦率，就能減輕許多人際關係的壓力。
第36名 獅子座+B型
如果把金錢花在自我進修而非玩樂，也能看得到成果。
第35名 牡羊座+A型
財富容易累積的一年，可以多鑽研儲蓄與理財投資方面的事。
第34名 獅子座+O型
能夠好好發揮自身實力，讓工作成果更上層樓的時候。
第33名 牡羊座+AB型
在興趣上會獲得不錯的評價，是個開啟副業的機會。
第32名 雙魚座+B型
無論是工作還是私人領域，人際關係都會有所增加。
第31名 巨蟹座+AB型
有可能和玩在一起或是社群網站上認識的好友，進一步昇華成戀人關係。
第30名 雙魚座+O型
積極參與各種演講與研習，多方吸收之下，也能期待日後成果。
第29名 巨蟹座+B型
視野變得更加寬廣，正義感也更強，能在義工活動等場合有所發揮。
第28名 水瓶座+A型
挖掘自己的隱藏能力，可能讓自我再度成長的一年。
第27名 牡羊座+O型
該是好好認真思考人生規劃，找尋想做的事和目標的時候。
第26名 牡羊座+B型
在金錢方面運勢能夠有所期待，不妨開始考慮副業或轉職試試。
第25名 巨蟹座+A型
一個人達成不了的事情，就靠團隊的力量去解決。
第24名 水瓶座+B型
比起華麗的節慶活動，更會從日常生活中的微小幸福而感到滿足。
第23名 巨蟹座+O型
團隊合作將是一大重點，自己也很可能會擔任團隊中的核心人物。
第22名 天秤座+AB型
在加深人際關係時，也要注意自己是不是對特定對象太過執著。
第21名 水瓶座+O型
對會一些像是裁縫、做菜等家庭事務意外感到有興趣。
第20名 天秤座+B型
打開世界，結識更多朋友，或是和既有同伴關係變得更緊密的一年。
第19名 水瓶座+AB型
在獲取大量的情報之下，也會察覺當中幸運的契機。
第18名 雙子座+AB型
前半年直覺很重要，很可能因此遇上重大事件。後半則靠著努力，自助而得到天助。
第17名 處女座+AB型
如果將目標擺在高處，也能促進自我的成長，讓自己更接近理想。
第16名 天秤座+A型
這一年可能「繼承」到什麼東西，或許是財產，也或許是某種知識或技術，不妨好好活用。
第15名 處女座+B型
積極挑戰各種事物，不要猶豫，就會得到好的結果
第14名 天秤座+O型
可以鎖定特定對象，嘗試締結深厚的緣分。
第13名 魔羯座+B型
注目度高漲的一年，積極在人群面前展露自我吧。
第12名 雙子座+A型
或許會對自己缺乏自信，但在後半年有機會遇到好機會，能夠一舉逆轉。
第11名 處女座+O型
打破舒適圈，向外挑戰，讓自己獲得成長的一年。
第10名 魔羯座+O型
在人氣方面高漲，是個好好宣傳自己，讓自己變得更耀眼的機會。
第9名 金牛座+AB型
會開始認真研究興趣，並且成功獲得好評。另外也有機會自然發展出戀愛感情。
第8名 雙子座+B型
這一年的直覺相當重要，藝術方面的才能也隨之開花，進而帶來幸運。
第7名 魔羯座+A型
一直以來默默努力的事情，終於能夠迎來開花結果的一天。多作一些自我宣傳吧。
第6名 金牛座+B型
自己大幅成長發展的一年。不過要小心別因為比較繁忙，而忽略了一些約定。
第5名 處女座+A型
發揮積極心態，什麼都勇於嘗試。目標設定得高一點也沒關係，甚至還有向國外發展的可能。
工作運：★★★
戀愛運：★★
第4名 金牛座+O型
特別是前半年，私人領域會變得相當充實，自己也因此得到幸福感，也能夠促成自我成長。
工作運：★★
戀愛運：★★★
第3名 雙子座+O型
腳踏實地打拚，讓工作邁向成功。特別是後半段運勢不錯。遇到迷惘時，就相信自己的直覺。
工作運：★★★
戀愛運：★★
第2名 魔羯座+AB型
創新能力將徹底發揮的時候，注目度也是水漲船高。私人領域也很充實，感情上更受到歡迎。
工作運：★★★
戀愛運：★★★
第1名 金牛座+A型
延續2023年的運勢，金牛座+A型迎來12年一度的好運，有可能碰到人生重大的關鍵事件。想挑戰什麼事物，務必在前半年進行。
工作運：★★★
戀愛運：★★★
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