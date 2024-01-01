2024「星座+血型」48組合運勢排行 A型加這星座迎來12年一度的好運

新的一年到來，每個人都希望在2024年，能夠心想事成。日本網站「占TV」近來就將12星座與血型搭配，分析這48種組合，在新年的運勢排行。

第48名 射手座+A型

2024會是相當繁忙的一年，不過也會有幫助他人的充實感。

第47名 天蠍座+AB型

會遇到許多人的同時，也該整理好人際關係的優先順位。

第46名 射手座+AB型

會變得比較神經質一些，最好內心別累積太多壓力。

第45名 射手座+O型

雜事太多讓平常分身乏術，需要多找時間放鬆調劑身心。

第44名 天蠍座+B型

和伙伴共同打拚之下，能讓未來變得越來越好。

第43名 射手座+B型

工作跟其他事情都相當繁忙，另外也是不適合獨立或轉職的時候。

第42名 天蠍座+O型

好運或許藏在人群裡，多多參加聚會是個不錯的選擇。

第41名 雙魚座+A型

未來會有很多事和自身興趣息息相關，不妨多去體驗這方面的東西。

第40名 獅子座+AB型

工作上會有所進展，也能得到不錯的評價，但最好對自立門戶保持慎重態度。

第39名 獅子座+A型

多取得和工作有關的證照資格，以及參加相關研習，會有利於後續發展。

第38名 雙魚座+AB型

知識慾增加的一年，可以更去探索自己未知的世界。

第37名 天蠍座+A型

自己若是變得更坦率，就能減輕許多人際關係的壓力。

第36名 獅子座+B型

如果把金錢花在自我進修而非玩樂，也能看得到成果。

第35名 牡羊座+A型

財富容易累積的一年，可以多鑽研儲蓄與理財投資方面的事。

第34名 獅子座+O型

能夠好好發揮自身實力，讓工作成果更上層樓的時候。

第33名 牡羊座+AB型

在興趣上會獲得不錯的評價，是個開啟副業的機會。

第32名 雙魚座+B型

無論是工作還是私人領域，人際關係都會有所增加。

第31名 巨蟹座+AB型

有可能和玩在一起或是社群網站上認識的好友，進一步昇華成戀人關係。

第30名 雙魚座+O型

積極參與各種演講與研習，多方吸收之下，也能期待日後成果。

第29名 巨蟹座+B型

視野變得更加寬廣，正義感也更強，能在義工活動等場合有所發揮。

第28名 水瓶座+A型

挖掘自己的隱藏能力，可能讓自我再度成長的一年。

第27名 牡羊座+O型

該是好好認真思考人生規劃，找尋想做的事和目標的時候。

第26名 牡羊座+B型

在金錢方面運勢能夠有所期待，不妨開始考慮副業或轉職試試。

第25名 巨蟹座+A型

一個人達成不了的事情，就靠團隊的力量去解決。

第24名 水瓶座+B型

比起華麗的節慶活動，更會從日常生活中的微小幸福而感到滿足。

第23名 巨蟹座+O型

團隊合作將是一大重點，自己也很可能會擔任團隊中的核心人物。

第22名 天秤座+AB型

在加深人際關係時，也要注意自己是不是對特定對象太過執著。

第21名 水瓶座+O型

對會一些像是裁縫、做菜等家庭事務意外感到有興趣。

第20名 天秤座+B型

打開世界，結識更多朋友，或是和既有同伴關係變得更緊密的一年。

第19名 水瓶座+AB型

在獲取大量的情報之下，也會察覺當中幸運的契機。

第18名 雙子座+AB型

前半年直覺很重要，很可能因此遇上重大事件。後半則靠著努力，自助而得到天助。

第17名 處女座+AB型

如果將目標擺在高處，也能促進自我的成長，讓自己更接近理想。

第16名 天秤座+A型

這一年可能「繼承」到什麼東西，或許是財產，也或許是某種知識或技術，不妨好好活用。

第15名 處女座+B型

積極挑戰各種事物，不要猶豫，就會得到好的結果

第14名 天秤座+O型

可以鎖定特定對象，嘗試締結深厚的緣分。

第13名 魔羯座+B型

注目度高漲的一年，積極在人群面前展露自我吧。

第12名 雙子座+A型

或許會對自己缺乏自信，但在後半年有機會遇到好機會，能夠一舉逆轉。

第11名 處女座+O型

打破舒適圈，向外挑戰，讓自己獲得成長的一年。

第10名 魔羯座+O型

在人氣方面高漲，是個好好宣傳自己，讓自己變得更耀眼的機會。

第9名 金牛座+AB型

會開始認真研究興趣，並且成功獲得好評。另外也有機會自然發展出戀愛感情。

第8名 雙子座+B型

這一年的直覺相當重要，藝術方面的才能也隨之開花，進而帶來幸運。

第7名 魔羯座+A型

一直以來默默努力的事情，終於能夠迎來開花結果的一天。多作一些自我宣傳吧。

第6名 金牛座+B型

自己大幅成長發展的一年。不過要小心別因為比較繁忙，而忽略了一些約定。

第5名 處女座+A型

發揮積極心態，什麼都勇於嘗試。目標設定得高一點也沒關係，甚至還有向國外發展的可能。

工作運：★★★

戀愛運：★★

第4名 金牛座+O型

特別是前半年，私人領域會變得相當充實，自己也因此得到幸福感，也能夠促成自我成長。

工作運：★★

戀愛運：★★★

第3名 雙子座+O型

腳踏實地打拚，讓工作邁向成功。特別是後半段運勢不錯。遇到迷惘時，就相信自己的直覺。

工作運：★★★

戀愛運：★★

第2名 魔羯座+AB型

創新能力將徹底發揮的時候，注目度也是水漲船高。私人領域也很充實，感情上更受到歡迎。

工作運：★★★

戀愛運：★★★

第1名 金牛座+A型

延續2023年的運勢，金牛座+A型迎來12年一度的好運，有可能碰到人生重大的關鍵事件。想挑戰什麼事物，務必在前半年進行。

工作運：★★★

戀愛運：★★★

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

商品推薦