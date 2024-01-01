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天蠍避免負面詞彙、這星座「先自問內心」！12星座「2024開運行動」全解析

聯合新聞網／ 綜合報導
透過星座分析，瞭解2024開運指南。圖片來源／ingimage
透過星座分析，瞭解2024開運指南。圖片來源／ingimage

新的一年到來，想要獲得好運，有時也需要先自助，才能獲得天助。日本網站「ananweb」就分析12星座，在2024年想要招來好運，需要什麼樣的開運行動。

牡羊座

一項擁有積極態度的牡羊座，目光永遠擺在前方的目標。雖然不差，但也可能會因為這樣，反而忽略了眼下的機會。因此在勇往直前的同時，也別忽略的腳下有什麼。

金牛座

金牛在這一年的慾望或許會大幅提昇，但不妨就盡情張開心胸，接納這一切慾望。只要記住一點：如果注定得不到的東西，就永遠追求不到，是獲得成功的重要指南。

雙子座

想要吸引到運勢，就必須保有純正的心態。或許會遇到一些情緒起伏的時候，但要盡可能調劑身心，以平常心度日，並對神明懷有敬意，才是通往幸福的道路。

巨蟹座

擅長採取守勢的巨蟹座，能在這一年更加發揮這項優勢。為了吸引好運，可以去挖掘一些過去曾經努力過的事物，重新發覺他們的有趣之處，好運就可能隨之到來。

獅子座

今年將是充滿活力、渴望新事物的一年。想要獲得幸福，就得先捫心自問什麼東西是最重要的。在財產方面，自己對於金錢的渴望有可能會爆發。

處女座

儘管可能會變得平凡無奇，但如果想要引來好運，就得讓自己展現耀眼風采。展現自我的積極度，並搭配明亮的顏色，以及時尚的造型，都能夠帶來幫助。

天秤座

運勢將取決於和什麼樣的人往來。注意到自己需要什麼，而盡量往這方面去多認識人。好比說想要感情，就找同樣也在追尋感情的對象。想要變有錢，就往相關人士多多聯繫。

天蠍座

在遭遇環境劇烈變化下，自己如何維持祝心態很重要。如果常講「糟糕」、「好累」這些負面詞語，也會讓運勢有所打折。因此要盡量少說這些話，並保持積極心態。

射手座

對束縛感到厭煩的射手座，有機會透過目前為止累積的各種資源，來盡情釋放自己的慾望。但有時太過忘我，東西可能會堆積得太多，需要好好規劃，並盡量精簡。

魔羯座

在強大的社交能力下，不妨就在這一年充分發揮這項優勢，保持與組織和社會的聯繫，讓自己離夢想更進一步。這麼一來，幸運當然也會從而降臨。

水瓶座

認真追逐夢想，並努力加以實現，是一件重要的事情。而要能夠實現夢想，就要具體描繪出夢想的藍圖，才能有利於中間的規劃。

雙魚座

運勢相當不錯的同時，也需要自己付出一定的努力。雖然辛苦，但這些努力都將和最後的幸福連結。此外，保持內心平靜，也是吸引好運的重要條件。當感到煩躁時，就想辦法放鬆身心吧。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

日本 星座運勢

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