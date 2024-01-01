新年抽運勢！四血型若抽中「凶」 A型當成警惕、這血型卻毫不在乎
新的一年到來，會讓人想忍不住試試手氣，知道這一年的運勢會是如何。然而，如果不幸抽到「凶」的神籤，又該如何處置？日本網站「占TV」近來就分析四種血型的人，在抽到「凶」的時候，會有什麼樣的反應。
血型A型
個性認真的A型，會認為抽到「凶」，代表一種警告。他們會好好解讀籤詩及內容，並且牢牢記住，完成整套儀式。接下來的日子，他們會不時想起籤裡的內容，當作行事的參考之一。
血型B型
在新年就抽到凶籤，可不是一件好事。為了讓心情好一點，B型會選擇立刻再抽一次籤，只要抽出來的不是凶都可以。一旦能夠抽到凶以外的選項，他們就會把第一支籤當成沒發生過。
血型O型
O型在抽到凶的時候，儘管嘴上或許會說著「凶和大吉不過也是一體兩面」之類的話安慰自己，但內心其實還是相當在意。為此，他們會認為是自己和那間神社或寺廟苗頭不搭，因此轉往其他地方，改抽新籤再拚手氣。
血型AB型
秉持現實主義的AB型，不會因為抽籤結果而產生動搖。即使他們瀏覽過內容，也不會太過在意，只把抽運勢籤當成新年的例行公事，用不了多久，他們就會完全忘記籤裡的內容。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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